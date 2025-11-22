Ευρωπαϊκή αμηχανία και εγρήγορση μετά το τελεσίγραφο Τραμπ

Ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν σήμερα στο Γιοχάνεσμπουργκ τη στάση τους απέναντι στο σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ, το οποίο όπως παραδέχονται διπλωμάτες «εκτροχιάζει» την ευρωπαϊκή στρατηγική.Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες

Στη «σκιά» του νέου ειρηνευτικού σχεδίου Ουάσινγκτον – Μόσχας και εν απουσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε σήμερα η σύνοδος της ομάδας των 20 μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη (G20) στο Γιοχάνεσμπουργκ, της Νότιας Αφρικής.

Στο περιθώριο της οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν θα εντείνουν τις επαφές τους με Ευρωπαίους και άλλους ηγέτες, προκειμένου να διαβουλευθούν τα επόμενα βήματα για την Ουκρανία, μετά τον αιφνιδιασμό, που υπέστησαν μέσω της διαρροής του εν λόγω σχεδίου καθώς και του τελεσιγράφου μιας εβδομάδας της Ουάσιγκτον προς το Κίεβο για να απαντήσει. Διπλωμάτες ακόμη και χθες δήλωναν άγνοια για το σχέδιο, για το οποίο όχι μόνο δεν συμμετείχαν, αλλά δεν τους κοινοποιήθηκε ποτέ επισήμως.

Κοινό ανακοινωθέν με επικρίσεις

Στο κοινό ανακοινωθέν, που εξέδωσαν χθες μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι ηγέτες Γαλλίας, Γερμανίας και Ηνωμένου Βασιλείου επέκριναν αρκετά σημεία της πρότασης, καθώς ουσιαστικά την εξισώνουν με «συνθηκολόγηση» του Κιέβου έναντι της Μόσχας και επέμειναν ότι η σημερινή «πρώτη γραμμή» μεταξύ ουκρανικών και ελεγχόμενων από τη Ρωσία εδαφών θα πρέπει «να αποτελέσει σημείο εκκίνησης για οποιαδήποτε κατανόηση» και ότι «οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πρέπει να παραμείνουν αποτελεσματικές ως προς την υπεράσπιση της Ουκρανίας».

Στις επισημάνσεις αυτές κατέληξαν οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες μετά την κοινή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ πρόσθεσαν ότι κάθε ειρηνευτική διευθέτηση «απαιτεί την έγκριση των Ευρωπαίων εταίρων ή τη συναίνεση των συμμάχων», καθώς επηρεάζει την Ε.Ε και το ΝΑΤΟ.

Τα ρωσικά κεφάλαια

Μια ακόμα ανησυχία των Ευρωπαίων αφορά τη χρήση «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδοτική στήριξη του Κιέβου. Αυτή την περίοδο, άλλωστε, συζητούν επί της πρότασης της Κομισιόν, που εμπεριέχει τρεις επιλογές για την απαιτούμενη χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας τα επόμενα δύο χρόνια.

Η μία εκ των τριών αφορά το λεγόμενο «δάνειο αποζημιώσεων» προς το Κίεβο μέσω χρήσης «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη, το οποίο στηρίζεται από την πλειοψηφία των κρατών-μελών έναντι των δύο άλλων, που αφορούν διμερείς συνεισφορές ή έκδοση κοινού χρέους.

Όμως, το ειρηνευτικό σχέδιο Ρωσίας – ΗΠΑ περιλαμβάνει πρόταση για δύο ξεχωριστά ταμεία: το ένα υπό τις ΗΠΑ με ευρωπαϊκή συμμετοχή για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και το άλλο μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας «για κοινά πρότζεκτ». Το σημείο 14 αναφέρει ότι 100 δισ. δολάρια από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα δοθούν στις προσπάθειες των ΗΠΑ να ανοικοδομήσουν και να επενδύσουν στην Ουκρανία.

Δημοσίως, η Κομισιόν αναφέρει ότι θα συνεχίσει να επεξεργάζεται το νομικό πλαίσιο της πρότασής της. Στο παρασκήνιο αρκετοί Ευρωπαίοι διπλωμάτες παραδέχονται ότι το ειρηνευτικό σχέδιο «εκτροχιάζει» την ευρωπαϊκή στρατηγική και αποδυναμώνει την Ε.Ε.

