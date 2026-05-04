Ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής χωρίς Μερτς στο Ερεβάν

Στο επίκεντρο η ασφάλεια και η οικονομία: Στην Αρμενία πραγματοποιείται η 8η Σύνοδος Κορυφής της ΕΠΚ για πρώτη φορά χωρίς τον καγκελάριο, τον οποίο εκπροσωπεί ο Μακρόν.Οι ηγέτες σχεδόν 50 χωρών –συμπεριλαμβανομένων των 27 κρατών-μελών της ΕΕ και εταίρων– συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν την οικονομική και ενεργειακή ασφάλεια στην 8η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Ερεβάν, στην Αρμενία. Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκονται ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Η συνάντηση στην Αρμενία διοργανώθηκε υπό τη σκιά διεθνών εντάσεων και λίγες μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον ότι θα αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία.

Οι μονομερείς πολιτικές του Τραμπ στο εμπόριο και την άμυνα έχουν φέρει πιο κοντά τον Καναδά και την Ευρώπη, με τους δύο να αντιμετωπίζουν πλέον τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος έχει επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τις διατλαντικές σχέσεις. Σε αυτό το πλαίσιο αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και η πρώτη συμμετοχή του Καναδά, με τον πρωθυπουργό της χώρας Μαρκ Κάρνει στη Σύνοδο: «Δεν πιστεύουμε ότι είμαστε προορισμένοι να υποταχθούμε σε έναν πιο συναλλακτικό, απομονωμένο και σκληρό κόσμο και συγκεντρώσεις όπως αυτή δείχνουν έναν καλύτερο δρόμο για το μέλλον», δήλωσε στους υπόλοιπους ηγέτες.

Πρώτη Σύνοδος χωρίς Γερμανό καγκελάριο

Η Σύνοδος πραγματοποιείται φέτος για πρώτη φορά χωρίς τη συμμετοχή του Γερμανού καγκελάριου. Ο Φρίντριχ Μερτς εκπροσωπείται από τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Πρόκειται έτσι για την πρώτη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας χωρίς τον επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης. Ως λόγο για την ακύρωση της συμμετοχής του καγκελαρίου, κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο καγκελάριος έχει «άλλες υποχρεώσεις». Ωστόσο, σύμφωνα με την tagesschau, η μοναδική δημόσια υποχρέωση του καγκελαρίου και προέδρου της CDU στο Βερολίνο είναι η συμμετοχή του σε συνεδρίαση του προεδρείου των Χριστιανοδημοκρατών.

Το ότι ο Γάλλος πρόεδρος και ο Γερμανός καγκελάριος εκπροσωπούν ο ένας τον άλλον ωστόσο δεν είναι νέο –έχει συμβεί στο παρελθόν και σε Συνόδους της ΕΕ.

Μία ιστορική στιγμή για τις σχέσεις Τουρκίας-Αρμενίας

Η Τουρκία εκπροσωπείται από τον Αντιπρόεδρο της χώρας Τζεβντέτ Γιλμάζ – πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη ανώτερου αξιωματούχου μετά από σχεδόν 20 χρόνια. Αν και οι αναπληρωτές αρχηγοί κρατών δεν γίνονται δεκτοί στις Συνόδους της ΕΠΚ, σε αυτή την περίπτωση έγινε μία εξαίρεση «λόγω του μοναδικού πλαισίου και της ιστορικής στιγμής στις σχέσεις Αρμενίας-Τουρκίας», σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο.

Οι σχέσεις μεταξύ Άγκυρας και Ερεβάν ήταν για χρόνια επιβαρυμένες από συγκρούσεις, ενώ παραμένουν τεταμένες λόγω ζητημάτων όπως η σφαγή των Αρμενίων επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την οποία η Άγκυρα δεν αναγνωρίζει ως γενοκτονία. Επιπλέον, η Τουρκία έκλεισε τα χερσαία σύνορα το 1993 σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το Αζερμπαϊτζάν στη σύγκρουση για την ορεινή περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Ωστόσο, οι δύο γείτονες επανεκκίνησαν τις διπλωματικές επαφές στα τέλη του 2021. Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές τουρκικών ΜΜΕ, τα χερσαία σύνορα επρόκειτο να ανοίξουν εκ νέου στις αρχές Ιουνίου, αν και δεν υπάρχει επιβεβαίωση από την Άγκυρα.

Και οι σχέσεις μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν φαίνεται επίσης να βελτιώνονται, καθώς ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ συμμετείχε στη διάσκεψη του Ερεβάν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πηγές: AFP, dpa, tagesschau, ZDFheute

