Ζελένσκι στο Λονδίνο: Το προσχέδιο ειρήνης στο επίκεντρο

Στάρμερ, Μακρόν και Μερτς συναντιούνται σήμερα με τον Ουκρανό πρόεδρο στο Number 10. «Θέλουμε να δώσουμε στην Ουκρανία την ελευθερία επιλογής στο μέλλον», ο κύριος στόχος.Ανταπόκριση από το Λονδίνο

Σχεδόν τρεις εβδομάδες έχουν περάσει από τη στιγμή που Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι συνέταξαν την πρόταση ειρήνης 28 σημείων. Από εκείνη την ημέρα και έπειτα, όμως, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ακόμα μοιάζουν συγκρατημένοι.

Συζητήσεις, συναντήσεις και εικασίες σχετικά με το μέλλον της Ουκρανίας έχουν ήδη γίνει, ενώ και η σημερινή επίσκεψη Ζελένσκι στο Λονδίνο πραγματοποιείται με κύριο σκοπό να βρεθούν πιο κοντά στη λύση για το τέλος του πολέμου στη χώρα της Ανατολικής Ευρώπης.

Το βρετανικό πρωθυπουργικό γραφείο του Number 10 είναι εκείνο που φιλοξενεί, για ακόμα μία φορά, μια «πραγματικά καθοριστική στιγμή» για τις διαπραγματεύσεις. Έτσι σχολίασε τη σημερινή συνάντηση Ζελένσκι, Στάρμερ, Μακρόν και Μερτς στο Λονδίνο ο Πατ Μακφάντεν, μέλος του βρετανικού υπουργικού συμβουλίου, ο οποίος μάλιστα τόνισε ότι «θέλουν ένα τέλος του πολέμου για την Ουκρανία που θα της δίνει την ελευθερία της επιλογής στο μέλλον».

Απογοητευμένος από τον Ουκρανό πρόεδρο ο Τραμπ

Το τέλος της ημέρας θα είναι εκείνο το οποίο θα ξεκαθαρίσει το τοπίο της σημερινής συνάντησης και το αν το πλάνο ειρήνης των 28 σημείων έχει κάποια ελπίδα. Άλλωστε ο κύριος στόχος των Ευρωπαίων ηγετών Βρετανίας, Γαλλίας και Γερμανίας είναι να βρεθεί απάντηση στις αμερικανικές προτάσεις για το τέλος του πολέμου Ουκρανίας–Ρωσίας.

Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει σε μια σκληρότερη θέση απέναντι στον Ζελένσκι. Όπως δήλωσε σε εκδήλωση χθες, «είναι απογοητευμένος από τον Ουκρανό πρόεδρο, καθώς δεν διάβασε το προσχέδιο», ενώ ισχυρίστηκε ότι οι άνθρωποί του «το λάτρεψαν». Παράλληλα, επεσήμανε ότι «ο Ζελένσκι δεν είναι έτοιμος να υπογράψει το πλάνο».

Επισημαίνεται ότι πριν την επίσκεψη στο Λονδίνο, για τρεις ημέρες, επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας βρέθηκαν στο Μαϊάμι για να συζητήσουν με την αμερικανική πλευρά το σχέδιο ειρήνης των 28 σημείων. Το σχέδιο, όμως, φαίνεται πως παραμένει ευνοϊκό προς τη Ρωσία, με παραχωρήσεις εδαφών και διαπαντός απαγόρευση της ουκρανικής ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Ευρωπαϊκή διπλωματική προσπάθεια

Την ίδια ώρα, σήμερα, η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ, για πρώτη φορά από αυτή τη θέση, πετάει προς Ουάσινγκτον για να συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό της, Μάρκο Ρούμπιο. Οι συζητήσεις θα εστιαστούν στο να διασφαλιστεί το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, σε μια ένδειξη ύψιστης διπλωματικής προσπάθειας. Και αν κάποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες διατηρούν κάποιες επιφυλάξεις για τον βαθμό της στρατιωτικής βοήθειας στο μέλλον της Ουκρανίας, βασική ανησυχία όλων είναι ότι η διατλαντική συμμαχία δεν έχει πια τις ίδιες σταθερές βάσεις.

