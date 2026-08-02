Χρειάστηκε πολύς χρόνος για να καθιερωθεί η 2α Αυγούστου ως πανευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ρομά και Σίντι. Πώς τιμάται η επέτειος σε μια σειρά από χώρες.Χρειάστηκαν δεκαετίες για να αναγνωρίσει η Γερμανία τη ναζιστική γενοκτονία των Ρομά και των Σίντι, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περίπου 500.000 ανθρώπους. Χρειάστηκαν επίσης δεκαετίες για να καθιερωθεί η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος για τους Ρομά και τους Σίντι στις 2 Αυγούστου -επίσημη γερμανική και ευρωπαϊκή ημέρα μνήμης.

Με πρωτοβουλία πολωνικών οργανώσεων Ρομά, πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη τελετή στις 2 Αυγούστου 1994 στο Μνημείο του Άουσβιτς για να τιμήσει την αποκαλούμενη «εκκαθάριση του στρατοπέδου τσιγγάνων» στο Μπίρκεναου για πρώτη φορά.

Αυτή η εκκαθάριση έλαβε χώρα τη νύχτα της 2ας προς 3η Αυγούστου 1944. Χιλιάδες έγκλειστοι είχαν ήδη σκοτωθεί από υποσιτισμό, ασθένειες και επιδημίες. Εκείνο το βράδυ, χιλιάδες άλλοι Ρομά και Σίντι που φυλακίστηκαν στο στρατόπεδο από τους Γερμανούς Ναζί δολοφονήθηκαν με αέριο, πυροβολήθηκαν και ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου.

Μόνο από το 2015, χάρη σε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος για τους Ρομά και τους Σίντι είναι επίσημα αναγνωρισμένη ημέρα μνήμης στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με τη συμμετοχή κυβερνητικών εκπροσώπων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, εκπρόσωποι ευρωπαϊκών κυβερνήσεων ταξιδεύουν στο Μνημείο του Άουσβιτς για την περίσταση. Ωστόσο, οι τελετές μνήμης συνήθως πραγματοποιούνται εντός των ίδιων των χωρών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς οι ναζιστικές πολιτικές εξόντωσης εκεί συχνά στόχευαν και τους Ρομά. Ταυτόχρονα, σε ορισμένες χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι αναμνηστικές τελετές χρησιμοποιούνται επίσης συχνά για την αντιμετώπιση του σύγχρονου αντιτσιγγανισμού και των συνεπειών του.

Πολωνία: Ημέρα Μνήμης εδώ και 15 Χρόνια

Στην Πολωνία, όπου ζουν περίπου 30.000 Ρομά, η 2α Αυγούστου είναι επίσημη ημέρα μνήμης από το 2011, με κοινοβουλευτικούς και κυβερνητικούς εκπροσώπους να επισκέπτονται τακτικά τον χώρο μνήμης του Άουσβιτς. Μια άλλη σημαντική εορταστική εκδήλωση λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στις 3 Ιουλίου στο χωριό Στσούροβα, ανατολικά της Κρακοβίας, για να τιμήσει τη σφαγή των Πολωνών Ρομά από τους Γερμανούς το 1943.

Το 1956, το πρώτο μνημείο στην Ευρώπη για τα θύματα της γενοκτονίας των Ρομά ανεγέρθηκε στη Στσούροβα. Άλλες μικρές πόλεις και χωριά στη νοτιοανατολική Πολωνία τιμούν επίσης τη μνήμη των δολοφονηθέντων Πολωνών Ρομά κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής κάθε καλοκαίρι.

Τσεχία: Πρώην Χοιροτροφείο, τώρα Μνημείο

Στην Τσεχική Δημοκρατία, όπου ζουν περίπου 250.000 Ρομά, η 2α Αυγούστου τηρείται επίσημα από το 2015. Η πιο σημαντική εορταστική εκδήλωση λαμβάνει χώρα στο Λέτι, νότια της Πράγας, όπου οι οργανώσεις των Ρομά θυμούνται τη γενοκτονία εδώ και δεκαετίες. Οι Γερμανοί Ναζί ίδρυσαν εκεί ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης το 1940, στο οποίο απελάθηκαν οικογένειες Ρομά από το 1942. Μετά τον πόλεμο, ο χώρος χρησιμοποιήθηκε ως χοιροστάσιο.

Μετά από μια μακρά διαμάχη, η επιχείρηση έκλεισε το 2018 και ο χώρος μετατράπηκε σε μνημείο. Στην τελετή έναρξης τον Απρίλιο του 2024 παρευρέθηκαν ο Τσέχος Πρόεδρος Πετρ Πάβελ και ο τότε Τσέχος Πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα. Ένας άλλος χώρος μνήμης είναι το Χοντονίν, βόρεια του Μπρνο, όπου υπήρχε επίσης ένα γερμανικό στρατόπεδο συγκέντρωσης για Ρομά το 1942/43, από όπου Ρομά εκτοπίστηκαν μαζικάαν στο Άουσβιτς στις 21 Αυγούστου 1943.

Σλοβακία: Ημέρα Μνήμης από το 2005

Στη Σλοβακία, όπου ζουν περίπου μισό εκατομμύριο Ρομά, η 2α Αυγούστου είναι επίσημη ημέρα μνήμης από το 2005. Η κύρια τελετή μνήμης λαμβάνει χώρα στο Μουσείο της Σλοβακικής Εθνικής Εξέγερσης (SNP) στην Μπάνσκα Μπίστριτσα, στην κεντρική Σλοβακία. Το μουσείο τιμά την αντιφασιστική σλοβακική εξέγερση του 1944. Η εκδήλωση μνήμης διοργανώνεται από την κυβέρνηση σε συνεργασία με μη κυβερνητικές πρωτοβουλίες Ρομά. Συμμετέχουν επίσης και άλλοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, για παράδειγμα από την Προεδρία της χώρας.

Ουγγαρία: «Αντιτσιγγανισμός» τότε και τώρα

Στην Ουγγαρία, με τον πληθυσμό των περίπου 600.000 Ρομά, η Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ρομά έχει εορταστεί σε πολλές τοποθεσίες στις 2 Αυγούστου από το 2005, μετά από κοινοβουλευτικό ψήφισμα. Μόνο στη Βουδαπέστη, υπάρχουν σήμερα τρία μνημεία για τους Ρομά που δολοφονήθηκαν στο Ολοκαύτωμα. Ο λόγος για αυτά και πολλά άλλα μνημεία στη χώρα είναι ότι οι Ούγγροι Ρομά, ειδικά μετά την έναρξη της γερμανικής κατοχής το 1944 και υπό την κυριαρχία του κόμματος των «Σταυρωτών Βελών» των Ούγγρων Εθνικοσοσιαλιστών, ήταν θύματα απελάσεων και δολοφονιών.

Στην Ουγγαρία η ιστορική μνήμη συνδέεται επίσης με τη δολοφονία Ρομά το 2008/2009. Εκείνη την εποχή, ακροδεξιοί εξτρεμιστές δολοφόνησαν έξι ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 55, μερικούς σοβαρά. Πραγματοποίησαν την τελευταία επίθεση, με κυνική πρόθεση, τη νύχτα της 2ας προς 3η Αυγούστου 2009, στο χωριό Κισλέτα της ανατολικής Ουγγαρίας.

Ρουμανία: Απέλαση στην Υπερδνειστερία

Στη Ρουμανία, όπου ζουν περίπου δύο εκατομμύρια Ρομά, η Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ρομά τηρείται επίσημα από το 2020. Η κύρια εκδήλωση μνήμης λαμβάνει χώρα στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος στο Βουκουρέστι, το οποίο εγκαινιάστηκε το 2009. Υπό το καθεστώς του συμμάχου του Χίτλερ και δικτάτορα Ιόν Αντονέσκου, η Ρουμανία οργάνωσε ανεξάρτητα τη μαζική απέλαση Εβραίων και Ρομά στην Υπερδνειστερία, όπου περίπου 380.000 Εβραίοι και 11.000 Ρομά δολοφονήθηκαν σε στρατόπεδα ή πέθαναν από πείνα και ασθένειες.

Το 2025, για πρώτη φορά, ένας Ρουμάνος πρόεδρος, ο Νίκουσορ Νταν, συμμετείχε προσωπικά στην εκδήλωση μνήμης. Το 2004, η Ρουμανία κήρυξε την 9η Οκτωβρίου Εθνική Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος. Αυτή η ημέρα σηματοδότησε την έναρξη των απελάσεων των Εβραίων από την περιοχή της Μπουκοβίνα στην Υπερδνειστερία. Η ημέρα επίσης τιμά ρητά τους Ρομά που απελάθηκαν και δολοφονήθηκαν από το καθεστώς Αντονέσκου.

Βουλγαρία: Μνήμη χωρίς Ημέρα Μνήμης

Στη Βουλγαρία όπου ζουν περίπου 700.000 Ρομά η 2α Αυγούστου δεν έχει ανακηρυχθεί επίσημη ημέρα μνήμης, αλλά τηρείται με εκδηλώσεις μνήμης που διοργανώνονται από οργανώσεις Ρομά. Εκπρόσωποι του κράτους και της κυβέρνησης εκδίδουν επίσημες ανακοινώσεις. Αν και συμμάχησε με τη ναζιστική Γερμανία, η Βουλγαρία αντιστάθηκε στην απέλαση Εβραίων και Ρομά που απαιτούσε η Γερμανία. Ωστόσο, οι Ρομά υπέστησαν διακρίσεις από πολυάριθμους νόμους και υποβιβάστηκαν σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

Κροατία: Απόπειρα απόδρασης στο επίκεντρο

Στην Κροατία, με τον πληθυσμό των περίπου 25.000 Ρομά, η 2α Αυγούστου ανακηρύχθηκε ημέρα μνήμης από το κοινοβούλιο μόλις το 2014. Η κύρια εορταστική εκδήλωση λαμβάνει χώρα στον χώρο του πρώην στρατοπέδου συγκέντρωσης Γιαζένοβατς, όπου Σέρβοι, Εβραίοι, Κροάτες και Ρομά φυλακίστηκαν κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας του φασιστικού καθεστώτος των «Ούστασα». Περίπου 15.000 έως 20.000 Ρομά δολοφονήθηκαν εκεί. Υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι παρευρίσκονται τακτικά στις εορταστικές εκδηλώσεις. Γενικά, το επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων στο Γιαζένοβατς είναι η 22α Απριλίου. Αυτή η ημέρα τιμά μια απόπειρα απόδρασης κρατουμένων από το στρατόπεδο συγκέντρωσης το 1945.

Βόρεια Μακεδονία: Ημέρα Μνήμης και Εθνική Εορτή

Στη Βόρεια Μακεδονία, όπου ζουν περίπου 100.000 Ρομά, η 2α Αυγούστου είναι επίσημα Ημέρα Μνήμης από το 2017. Μια κεντρική τελετή μνήμης λαμβάνει χώρα στα Σκόπια στο Κέντρο Μνήμης του Ολοκαυτώματος για τους Εβραίους. Δεδομένου ότι η 2α Αυγούστου είναι επίσης εθνική εορτή στη Βόρεια Μακεδονία, Ημέρα της Δημοκρατίας, η μνήμη της γενοκτονίας των Ρομά επισκιάζεται κάπως στη δημόσια συνείδηση.

Σερβία: Δεν υπάρχει επίσημη ημέρα μνήμης

Στη Σερβία, όπου ζουν περίπου 130.000 Ρομά, η 2α Αυγούστου δεν είναι επίσημη Hμέρα Mνήμης για τη γενοκτονία των Ρομά. Ωστόσο, η γενοκτονία των Ρομά τιμάται σε άλλες ημέρες μνήμης για τις πολιτικές γενοκτονίας των Ναζί και των Ούστασα.

Επιμέλεια: Κώστας Αργυρός

