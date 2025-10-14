Αναζήτηση

«Η Πολωνία δεν βρίσκεται στο χείλος ενός πολέμου»

Αρκετοί Πολωνοί ενδιαφέρονται για ακίνητα στην Ιταλία για παν ενδεχόμενο. Ανησυχούν αλλά δεν φοβούνται για πόλεμο, εκτιμά ο ανταποκριτής της DW Γιάτσεκ Λέπιαρς.Οι υπερπτήσεις πιθανότατα ρωσικών ντρόουν πάνω από το έδαφος της Πολωνίας στις αρχές Σεπτεμβρίου προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Βαρσοβίας, η οποία κατέστησε σαφές στον ΟΗΕ, απευθυνόμενη στη Ρωσία, ότιθα καταρρίπτει κάθε αεροσκάφος που εισέρχεται χωρίς άδεια στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Αρκετά γερμανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν από τότε ότι όχι μόνο οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά και ο πολωνικός πληθυσμός προετοιμάζεται σχεδόν πυρετωδώς για έναν ενδεχόμενο πόλεμο. Λέγεται ότι πολλοί Πολωνοί προμηθεύονται σακίδια επιβίωσης με τρόφιμα και νερό για μερικές μέρες και παρακολουθούν σεμινάρια στρατιωτικής εκπαίδευσης και αυτοάμυνας.

«Δεν θεωρούν ότι ένας πόλεμος βρίσκεται προ των πυλών»

Είναι όμως όντως έτσι; Ρωτήσαμε τον ανταποκριτή της Πολωνικής Σύνταξης της DWστην ΒαρσοβίαΓιάτσεκ Λέπιαρς: «Οι Πολωνοί ανησυχούν για το ενδεχόμενο ενός πολέμου. Γνωρίζω αρκετούς, οι οποίοι σκέπτονται να αγοράσουν ακίνητα στην Ισπανία ή την Ιταλία για παν ενδεχόμενο. Παράλληλα υπάρχει ενδιαφέρον μερίδας του πληθυσμού για στρατιωτική εκπαίδευση. Υπάρχουν αρκετοί που εκπαιδεύονται είτε για ένα Σαββατοκύριακο, είτε μια εβδομάδα στον πολωνικό στρατό. Δεν μπορώ όμως να πω ότι οι Πολωνοί φοβούνται ότι ένας πόλεμος βρίσκεται προ των πυλών».

Ο ανταποκριτής της DW στην πολωνική πρωτεύουσα προσθέτει ότι ρωσικά μη επανδρωμένα, όπως εκείνα που εισήλθαν αρχές Σεπτεμβρίου στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, εντοπίζονται σε πολωνικό έδαφος εδώ και δύο με τρία χρόνια χωρίς να μεταφέρουν ωστόσο εκρηκτικά. Οι Πολωνοί γνωρίζουν ότι από την Ρωσία απορρέει κίνδυνος, υπογραμμίζει ο Γιάσεκ Λέπιαρς αναφερόμενος στη δύσκολη σχέση Ρωσίας και Πολωνίας.

Η Ρωσία δεν αποδέχθηκε όσα ακολούθησαν την Πτώση του Τείχους

«Οι Πολωνοί δεν έχουν ψευδαισθήσεις ως προς τους Ρώσους. Πολλές φορές στο παρελθόν προειδοποίησαν τη Δύση – ιδίως μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου την περίοδο της εκτόνωσης και της προσέγγισης στη Ρωσία- ότι η Ρωσία είναι μια αυτοκρατορία που δεν αποδέχθηκε τις βαθιές αλλαγές μετά την Πτώση του Τείχους του Βερολίνου την εποχή 1989-1990. Και ότι η πολιτική της Γερμανίαςυπέρ της ενσωμάτωσης της Ρωσίας στη Δύση ήταν απλοϊκή και μη ρεαλιστική».

Μάρτιος 2025

