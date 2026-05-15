Η υπόθεση «Δυναστεία» απειλή για τον Ζελένσκι

Το σκάνδαλο στην Ουκρανία διευρύνεται. Οι αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς συνέλαβαν τον πρώην επικεφαλής της προεδρίας, Αντρίι Γερμάκ, εξέλιξη που θα μπορούσε να πλήξει και τον Ουκρανό πρόεδρο.Στις 11 Μαΐου, το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) και η Εξειδικευμένη Εισαγγελία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (SAP) στο Κίεβο υπέβαλαν ειδοποίηση υποψίας εναντίον του πρώην επικεφαλής της Προεδρικής Διοίκησης της Ουκρανίας, Αντρίι Γερμάκ. Στο ουκρανικό νομικό σύστημα, αυτό το βήμα ισοδυναμεί με την έναρξη νομικών διαδικασιών. Κατηγορείται για «ξέπλυμα χρήματος ως μέλος οργανωμένης ομάδας», ένα έγκλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης οκτώ έως δώδεκα ετών.

Σύμφωνα με τις αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς, η ομάδα στην οποία ανήκε ο Γερμάκ φέρεται να ξέπλυνε 460 εκατομμύρια χρίβνια (περίπου εννέα εκατομμύρια ευρώ) σε σχέση με ένα πολυτελές κατασκευαστικό έργο κοντά στο Κίεβο. Έξι άλλα άτομα ερευνώνται επίσης ως ύποπτα σε σχέση με την υπόθεση. «Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σοβαρό έγκλημα. Αυτή τη στιγμή συλλέγουμε στοιχεία», εξήγησε ο επικεφαλής της SAP, Ολεξάντρ Κλιμένκο, σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο. Η ακρόαση ξεκίνησε στις 12 Μαΐου.

Το Ανώτατο Δικαστήριο κατά της Διαφθοράς στην Ουκρανία διέταξε την προφυλάκιση του Αντρίι Γερμάκ για αρχική περίοδο 60 ημερών. Ωστόσο, έχει την επιλογή να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση 140 εκατομμυρίων χρίβνια (περίπου 2,7 εκατομμύρια ευρώ). «Δεν έχω τόσα πολλά χρήματα», δήλωσε ο Γερμάκ στους δημοσιογράφους μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

Ποιες είναι οι κατηγορίες εναντίον του Γερμάκ;

Σύμφωνα με την έρευνα, όλα ξεκίνησαν το 2018, όταν ένας από τους κατηγορούμενους, με βάση βίντεο που δημοσίευσε η NABU, έγινε συνιδρυτής της εταιρείας BLOOM Development. Το καλοκαίρι του 2019, η εταιρεία αυτή απέκτησε περισσότερα από τέσσερα εκτάρια γης κοντά στο Κίεβο και ξεκίνησε την κατασκευή εκεί το 2021 ενός πολυτελούς συγκροτήματος κατοικιών που ονομάζεται «Δυναστεία». Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το εργοτάξιο χρησιμοποιήθηκε για τη νομιμοποίηση μεγάλων ποσών παράνομα υπεξαιρεμένων κεφαλαίων.

Η εγκληματική ομάδα φέρεται να έχει συγκεντρώσει τα χρήματα από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων παράνομων μεταβιβάσεων από την κρατική εταιρεία ενέργειας Energoatom. Αυτής της ομάδας ηγούνταν ένας άνδρας με το κωδικό όνομα «Karlson». Πίσω από αυτό το όνομα, σύμφωνα με αναφορές, κρύβεται ο επιχειρηματίας Τιμούρ Μίντιτς, ο οποίος θεωρείται στενός συνεργάτης και έμπιστος του Προέδρου Ζελένσκι.

Ο Μίντιτς είναι, μεταξύ άλλων, συνιδιοκτήτης της εταιρείας τηλεοπτικών παραγωγών «Kvartal-95», την οποία συνίδρυσε με τον Ζελένσκι. Ο Γερμάκ φέρεται επίσης να ήταν μέλος αυτής της ομάδας. Σε σχέση με τις τρέχουσες έρευνες, το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Βιολογικής Ποικιλότητας (NABU) έψαξε τόσο το γραφείο του Γερμάκ όσο και την ιδιωτική του κατοικία τον Νοέμβριο του 2025. Παρόλο που δεν υπήρχαν ποινικές υποψίες εναντίον του εκείνη την εποχή, παραιτήθηκε από τη θέση του ως επικεφαλής της Προεδρικής Διοίκησης, την οποία κατείχε από το 2020.

Ο Γερμάκ αρνείται ότι κατέχει σπίτι στο οικιστικό συγκρότημα «Δυναστεία» και χαρακτήρισε την κατηγορία «αβάσιμη». «Τους τελευταίους μήνες, οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν δεχθεί δημόσιες πιέσεις να ξεκινήσουν έρευνα εναντίον μου», έγραψε ο Γερμάκ στο Telegram το βράδυ της 12ης Μαΐου. Ταυτόχρονα, δήλωσε ότι θα παραμείνει στην Ουκρανία και είναι ανοιχτός σε όλες τις νομικές διαδικασίες.

Θα βλάψει η υπόθεση Γερμάκ τον Ζελένσκι;

Ο Αντρίι Γερμάκ διατηρούσε στενή σχέση με τον Ουκρανό πρόεδρο και οι δημοσιογράφοι έχουν ήδη εικάσει ότι ένα από τα σπίτια στο συγκρότημα διαμερισμάτων μπορεί να ανήκει ακόμα και στον ίδιο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μέσω αχυρανθρώπων. Ωστόσο, η NABU και η SAP διέψευσαν αυτές τις αναφορές. «Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεν ήταν και δεν αποτελεί αντικείμενο των προκαταρκτικών ερευνών της NABU και της SAP», δήλωσε ο επικεφαλής της NABU, Σέμεν Κρυβόνος, σε συνέντευξη Τύπου στις 12 Μαΐου.

Σύμφωνα με παρατηρητές, η υπόθεση αυτή θα μπορούσε παρ' όλα αυτά να βλάψει τη φήμη του Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πολιτικός επιστήμονας Πέτρο Ολετσούκ πιστεύει ότι αυτή η έρευνα θα έχει λιγότερο άμεσο αντίκτυπο, ωστόσο θα ρίξει μόνιμα μια σκιά στην τρέχουσα κυβέρνηση. «Το "Μίντιτς Γκέιτ" θα συνεχίσει να επανεμφανίζεται και δεν θα εξαφανιστεί απλώς. Θα παραμείνει μια υπόγεια πτυχή του πώς γίνεται αντιληπτή η εικόνα του προέδρου», δήλωσε ο Ολετσούκ στην DW.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τόσο οι εγχώριοι πολιτικοί αντίπαλοι του Ζελένσκι όσο και οι εξωτερικοί παράγοντες θα μπορούσαν να έχουν συμφέρον να διατηρήσουν την προσοχή του κοινού σε αυτή την υπόθεση διαφθοράς. Ο Ολετσούκ δεν αποκλείει επίσης την πιθανότητα η ουκρανική ηγεσία να πιεστεί με σχετικές πληροφορίες για να προωθήσει σενάρια για το τέλος του πολέμου, που θα είναι δυσμενή για την Ουκρανία.

Το προνόμιο της ασυλίας

Ο Ουκρανός πολιτικός επιστήμονας Βολοντίμιρ Φεσένκο βλέπει επίσης κινδύνους για τη φήμη του Ζελένσκι, αλλά περισσότερους στο μέλλον, ακόμα και αν είναι πιθανές κάποιες απώλειες στα ποσοστά αποδοχής τώρα. «Όσο ο Ζελένσκι είναι πρόεδρος της Ουκρανίας, απολαμβάνει ασυλίας. Επομένως, σε αντίθεση με τον Γερμάκ, δεν μπορεί να διερευνηθεί», εξήγησε ο Φεσένκο σε συνέντευξή του στην DW.

Κατά την άποψή του, ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει τον μεγαλύτερο κίνδυνο όταν τελειώσει ο πόλεμος και ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία. «Τότε όλο το συμβιβαστικό υλικό που σχετίζεται με αυτήν την υπόθεση και το σκάνδαλο "Μίντιτς Γκέιτ" γενικά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναντίον του Βολοντίμιρ Ζελένσκι», είπε ο Φεσένκο.

Ο ίδιος ο Ζελένσκι δεν έχει ακόμη σχολιάσει την υπόθεση. Ο σύμβουλος επικοινωνίας του, Ντμίτρο Λίτβιν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «οι νομικές διαδικασίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη», επομένως είναι «πολύ νωρίς για οποιεσδήποτε αξιολογήσεις».

Επιμέλεια: Κώστας Αργυρός

