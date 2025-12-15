Η DW «ανεπιθύμητος οργανισμός» στη Ρωσία

Η Ρωσία εντείνει τους περιορισμούς σε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης. «Δεν μας αποθαρρύνουν», δηλώνει η Γενική Διευθύντρια της DW Μπάρμπαρα Μάσινγκ.H ρωσική εισαγγελία χαρακτήρισε το γερμανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Deutsche Welle (DW) «ανεπιθύμητο οργανισμό», μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Όπως αναμένονταν η Κάτω Βουλή της Ρωσίας, Δούμα χαιρέτισε την απόφαση. Είχε ήδη ζητήσει από την Εισαγγελία να το πράξει στις 20 Αυγούστου 2024.

Τα καθεστώς φοβάται την ανεξάρτητη ενημέρωση

Αντιδρώντας στην κίνηση της ρωσικής εισαγγελίας η Γενική Διευθύντρια της DW, Μπάρμπαρα Μάσινγκ δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η Ρωσία μπορεί να μας χαρακτηρίζει "ανεπιθύμητο οργανισμό", ωστόσο αυτό δεν μας αποθαρρύνει. H πιο πρόσφατη προσπάθεια φίμωσης ελεύθερων μέσων ενημέρωσης δείχνει πόσο λίγο εκτιμά το καθεστώς την ελευθερία του Τύπου και πόσο φοβάται την ανεξάρτητη ενημέρωση. Παρά τη λογοκρισία και τον αποκλεισμό του περιεχομένου μας από τη ρωσική κυβέρνηση, η ρωσόφωνη υπηρεσία της DW φθάνει σήμερα σε περισσότερους ανθρώπους από ποτέ. Θα συνεχίσουμε να καλύπτουμε ανεξάρτητα τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και άλλα ζητήματα για τα οποία πληροφορίες είναι σπάνιες στη Ρωσία έτσι ώστε οι άνθρωποι να σχηματίζουν δική τους άποψη».

Όποιος στη Ρωσία συνεργάζεται με «ανεπιθύμητους οργανισμούς» διώκεται ποινικά αντιμετωπίζοντας βαριά πρόστιμα, και σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως και φυλάκιση. Ακόμα και η κοινοποίηση περιεχομένου από μέσα ενημέρωσης που χαρακτηρίζονται «ανεπιθύμητοι οργανισμοί» θεωρείται ποινικό αδίκημα, όπως για παράδειγμα, η κοινοποίηση δημοσιογραφικών άρθρων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Για Ρώσους πολίτες, η απαγόρευση συνεργασίας εκτείνεται πέραν της ρωσικής επικράτειας. Η εν λόγω απαγόρευση έχει επίδραση και σε Ρώσους εργαζόμενους στην DW.

Η DW «ξένος πράκτορας» στη Ρωσία από το 2022

Ήδη από τον Μάρτιο του 2022, η DW χαρακτηρίζεται από τη Ρωσία «ξένος πράκτορας». Έτσι κατατάσσει η Μόσχα άτομα, μέσα ενημέρωσης και οργανισμούς που λαμβάνουν χρηματοδότηση από το εξωτερικό. Είχε προηγηθεί η απαγόρευση μετάδοσης της DW. Το στούντιο της στη Μόσχα έκλεισε και μεταφέρθηκε στο εξωτερικό και η ιστοσελίδα dw.com στις 32 της γλώσσες, έπαψε να είναι προσβάσιμη στη Ρωσία.

Εκτός από την DW, πολυάριθμα μέσα ενημέρωσης, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και ιδρύματα θεωρούνται «ανεπιθύμητοι οργανισμοί», συμπεριλαμβανομένων των: Radio Free Europe/Radio Liberty, Bellingcat, CORRECTIV, Reporters Without Borders και TV Rain.

Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

