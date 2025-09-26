Θα σταματήσει η Τουρκία τις αγορές ρωσικού πετρελαίου;

Η ικανοποίηση του αιτήματος Τραμπ να σταματήσει η Τουρκία τις αγορές ρωσικού πετρελαίου θα διατάρασσε ισορροπίες που διατηρεί μέχρι σήμερα η Άγκυρα.Ανταπόκριση από την Κωνταντινούπολη.

Δυο ώρες κράτησε χθες η συνάντηση του προέδρου Τραμπ με τον πρόεδρο Ερντογάν στον Λευκό Οίκο. Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε η συνάντηση του με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν «ήταν εξαιρετική και πολύ καθοριστική σε πολλά διαφορετικά πράγματα, πράγματα που θέλαμε εμείς και, πράγματα που ήθελε εκείνος, και αυτό ήταν καλό».

Με την έναρξη της συνάντησης ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να άρει σύντομα τις κυρώσεις εις βάρος της Τουρκίας και να επιτρέψει την αγορά αμερικανικών μαχητικών F-35 αλλά παράλληλα άσκησε πίεση στην Άγκυρα να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου περιορίζοντας έτσι τα έσοδα της Μόσχας που χρηματοδοτούν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ατμόσφαιρα κατά την χθεσινή συνάντηση στον Λευκό Οίκο ήταν ιδιαίτερα θερμή, οι δυο ηγέτες καθισμένοι πλάι πλάι στο Οβάλ Γραφείο απέπεμπαν σαφώς μια φιλική διάθεση ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος επαίνεσε πολλές φορές τον φίλο του τούρκο πρόεδρο.

Υπόσχεση για επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης

Οι δυο πλευρές κατέληξαν σε 3 μεγάλες συμφωνίες. α) Εισαγωγή LNG από ΗΠΑ: Συμφωνία αξίας 43 δισ. δολαρίων μέχρι το 2045 για 4 δισ. κυβικά μέτρα υγροποιημένου φυσικού αερίου. β) Επίσης υπεγράφη η συμφωνία αγοράς 225 Boeing από τις τουρκικές αερογραμμές και γ) υπογράφηκε μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας για την πυρηνική ενέργεια που περιλαμβάνει μικρούς αντιδραστήρες και πολιτική χρήση πυρηνικής τεχνολογίας.

Ανάμεσα στα θετικά ήταν και η υπόσχεση του τούρκου προέδρου για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης που μένει κλειστή από το 1971 κάτι που θα ικανοποιούσε ιδιαίτερα το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Κατά την συνήθεια του ο πρόεδρος Ερντογάν αναμένεται να κάνει δηλώσεις στους τούρκους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν κατά την πτήση επιστροφής από τις ΗΠΑ στην Τουρκία και στις δηλώσεις αυτές θα διασαφηνίζει τι ακριβώς συμφώνησε με τον φίλο του Ντόναλντ Τραμπ για τη βελτίωση των σχέσεων τους από τώρα και στο εξής. Πάντως εκείνο που βγαίνει ως πρώτη παρατήρηση από την χθεσινή συνάντηση είναι η πρόθεση της αμερικανικής πλευράς, μέσω συμφωνιών, να πιέσει την Τουρκία να σταματήσει τις αγορές της πετρελαίου από την Ρωσία, μια κίνηση που είναι πιθανόν να προκαλέσει την αντίδραση της Μόσχας, διαταράσσοντας την ισορροπία που διατηρούσε ως τώρα με την Άγκυρα.

