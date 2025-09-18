Αναζήτηση

Θετική για την Ευρώπη η μείωση επιτοκίων στις ΗΠΑ

Ευρωπαίοι οικονομολόγοι αποτιμούν θετικά την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (FED) να μειώσει το βασικό επιτόκιο στο 4%-4,25%. Σε άνοδο ο γερμανικός DAX.Άνοδο κατέγραψε το πρωί ο Γερμανικός Χρηματιστηριακός Δείκτης (DAX) αντιδρώντας στην απόφαση της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας (FED) να μειώσει το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης έτσι ώστε να διαμορφώνεται πλέον μεταξύ 4% και 4,25%. Πρόκειται για την πρώτη μείωση επιτοκίων από τον Δεκέμβριο του 2024. Η FED ενημέρωσε ότι προγραμματίζει μέχρι το τέλος του 2025 δύο ακόμα μειώσεις.

Ο απερχόμενος πρόεδρος της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας Τζερόμ Πάουελ, κατέστησε ωστόσο σαφές ότι η FED δεν θα προχωρήσει σε πιο επιθετικές μειώσεις του βασικού επιτοκίου.

Οι ευρωπαϊκές αγορές αντιδρούν θετικά σε μειώσεις της FED

Πώς όμως βλέπουν Ευρωπαίοι οικονομολόγοι την αναμενόμενη απόφαση της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας να προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων, την οποία εδώ και καιρό ζητά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ;

Ο Φίλιπ Λάουσμπεργκ, αναλυτής στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικής (EPC) στις Βρυξέλλες, εκτιμά ότι η μείωση θα οδηγήσει σε άνοδο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς ενισχύεται η παγκόσμια ρευστότητα και βελτιώνεται το επενδυτικό κλίμα. «Κάθε φορά που η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μειώνει τα επιτόκια, οι ευρωπαϊκές αγορές αντιδρούν θετικά για τρεις έως έξι μήνες περίπου. Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει μεγαλύτερη ρευστότητα, η οποία ενδέχεται να ενισχύσει τις επενδύσεις. Και την ίδια στιγμή, επενδυτές που επιδιώκουν υψηλότερα κέρδη, είναι λογικό να επεκτείνονται σε άλλες αγορές, μεταξύ των οποίων και η ευρωπαϊκή».

Οι πιέσεις Τραμπ δεν έπαιξαν κανένα ρόλο

Από την πλευρά του ο επικεφαλής οικονομολόγος της γερμανικής αναπτυξιακής τράπεζας KFW Ντιρκ Σούμαχερ εξηγεί γιατί η απόφαση της FED δεν αποτελεί υποχώρηση στις ισχυρότατες πιέσεις του Αμερικανού προέδρου Τραμπ στον Τζερόμ Πάουελ: «Η μείωση των επιτοκίων ήταν αναμενόμενη. Δεν συνέβη επειδή η Fed ενέδωσε στις πιέσεις του Λευκού Οίκου, αλλά επειδή η αγορά εργασίας των ΗΠΑ βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση απ΄ ότι στο παρελθόν. Η αύξηση των θέσεων εργασίας έχει επιβραδυνθεί σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε ο κίνδυνος ανόδου του πληθωρισμού ως απόρροια της επιβολής δασμών έχει περιοριστεί σημαντικά. Παρά τη μείωση των επιτοκίων ωστόσο οι πιέσεις από τον πρόεδρο Τραμπ δεν θα σταματήσουν».

Για αναμενόμενη απόφαση εκ μέρους της FED κάνει λόγο και η Λένα Ντρέγκερ, επικεφαλής έρευνας στο Ινστιτούτο Παγκόσμιας Οικονομίας του Κιέλου (IfW): «Η μείωση του βασικού επιτοκίου δεν εξέπληξε κανέναν. Μια μεγαλύτερη μείωση κατά 50 μονάδες βάσης θα αποτελούσε ωστόσο λάθος μήνυμα δεδομένου ότι ο πληθωρισμός παραμένει σταθερά πάνω από 2%. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος αμερικανικές εταιρείες να βρεθούν λόγω των δασμών αντιμέτωπες με ολοένα και υψηλότερο κόστος παραγωγής, το οποίο θα πυροδοτούσε άνοδο του πληθωρισμού».

Πηγή: Reuters, AP

Μάρτιος 2025

