Ιμάμογλου: 2.430 χρόνια φυλακή προτείνει η Εισαγγελία

«Ιδρυτή και ηγέτη εγκληματικής οργάνωσης» θεωρεί η Εισαγγελία στη Τουρκία τον πρώην δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου. Εξοντωτικές οι ποινές που προτείνει.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Οι εισαγγελικές αρχές ολοκλήρωσαν σήμερα την απαγγελία κατηγορητηρίου κατά του Δήμου της Κωνσταντινούπολης και του πρώην δημάρχου Εκρέμ Ιμάμογλου και την υπέβαλαν στο δικαστήριο, ζητώντας ποινή φυλάκισης άνω των 2.000 ετών για τον δήμαρχο, στο πλαίσιο μιας ευρείας έρευνας για διαφθορά. Ο Ιμάμογλου, ηγετική φυσιογνωμία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο για διαφθορά.

Όπως δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης Ακίν Γκιουρλέκ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, η εισαγγελική έρευνα διήρκησε οκτώ μήνες και οι εισαγγελείς ολοκλήρωσαν το κατηγορητήριο 3.900 σελίδων. Ο Γκιουρλέκ δήλωσε ότι 402 ύποπτοι κατονομάζονται στον φάκελο, συμπεριλαμβανομένων 105 που βρίσκονται υπό κράτηση. Το κατηγορητήριο προσδιορίζει τον Ιμάμογλου ως τον «ιδρυτή και ηγέτη εγκληματικής οργάνωσης».

Οι εισαγγελείς ζητούν ποινές που κυμαίνονται από 828 χρόνια και 2 μήνες έως 2.430 χρόνια για τον Ιμάμογλου, δήλωσε ο Γκιουρλέκ. Απαγγέλθηκαν 142 κατηγορίες για αδικήματα εναντίον του πρώην Δημάρχου της Πόλης. Οι ύποπτοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως σύσταση και ηγεσία εγκληματικής οργάνωσης, αποδοχή και παροχή δωροδοκιών και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Και «εγκληματικό δίκτυο» εν δράσει;

Ο Γενικός Εισαγγελέας ανακοίνωσε ότι το πρώτο μέρος του κατηγορητηρίου εξηγεί τη δομή και το διάγραμμα της εγκληματικής οργάνωσης. «Υπάρχουν έξι ηγέτες της οργάνωσης. Τα περισσότερα από τα ψηφιακά στοιχεία έχουν αποκρυπτογραφηθεί. Δεδομένου ότι ο Εκρέμ Ιμάμογλου ορίζεται ως αρχηγός οργάνωσης, θεωρείται υπεύθυνος και για τα εγκλήματα άλλων ατόμων» δήλωσε ο Γκιουρλέκ. Πρόσθεσε ότι οι εισαγγελείς ζητούν πολλαπλές κατηγορίες τιμωρίας για διάφορα αδικήματα που αποδίδονται στον Ιμάμογλου, συμπεριλαμβανομένων 12 κατηγοριών δωροδοκίας και επτά κατηγοριών για ξέπλυμα εγκληματικών προϊόντων.

Ο γενικός εισαγγελέας κοινοποίησε επίσης ένα διάγραμμα που φέρεται να περιγράφει λεπτομερώς πώς λειτουργούσε αυτό που περιέγραψε ως εγκληματικό δίκτυο. «Περισσότερα από 70 άτομα έχουν συνεργαστεί με τους εισαγγελείς», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η φερόμενη δημόσια ζημία ανέρχεται σε 160 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες (3,81 δισεκατομμύρια δολάρια) και επιπλέον 24 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Τα φερόμενα εγκλήματα φέρεται να καλύπτουν μια περίοδο δέκα ετών, είπε ο Γενικός Εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης, πρόσθεσε δε ότι ερευνάται το πώς η οργάνωση απέκτησε παράνομα έσοδα. Το επόμενο βήμα είναι ότι το δικαστήριο θα αποδεχθεί το κατηγορητήριο και θα ορίσει ημερομηνία δίκης. Τόσο ο Ιμάμογλου όσο και πολλοί ανώτεροι δημοτικοί αξιωματούχοι κατηγορούνται για αποδοχή δωροδοκιών και συμμετοχή σε διαφθορά μέσω δημοτικών θυγατρικών από τον Μάρτιο.

CHP: «Πολιτικά υποκινούμενη δίκη»

Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), στο οποίο ανήκει ο Ιμάμογλου, έχει καταδικάσει την υπόθεση ως πολιτικά υποκινούμενη προσπάθεια στοχοποίησης του ευρέως δημοφιλούς δημάρχου. Ο Ιμάμογλου αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες κατασκοπείας, φερόμενη πλαστογραφία του πανεπιστημιακού του διπλώματος, προσβολή εμπειρογνώμονα και άλλα αδικήματα, μερικά από τα οποία επισύρουν πιθανές ποινές φυλάκισης και πολιτικές απαγορεύσεις.

Εξ άλλου, η Γενική Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης ζήτησε επίσης από το Ανώτατο Εφετείο να ασκήσει δίωξη για διακοπή λειτουργίας του CHP βάσει του Άρθρου 69 του Συντάγματος. Η εισαγγελία ισχυρίστηκε ότι δημόσιοι πόροι χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και ότι τα έσοδα από εγκλήματα μεταφέρθηκαν σε ένα σύστημα συγκέντρωσης με τη γνώση και την έγκριση της ανώτατης διοίκησης του κόμματος. Τα ανώτερα στελέχη του κόμματος γνώριζαν ότι αυτά τα κεφάλαια ήταν έσοδα από εγκλήματα, ανέφερε το κατηγορητήριο.

Ο σημερινός αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Οζέλ επανέλαβε την υποστήριξή του στον Εκρέμ Ιμάμογλου. «Ποιο είναι το έγκλημα του Ιμάμογλου; Ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος στις επόμενες εκλογές», είπε ο Οζέλ. «Αν δεν αντισταθούμε σε αυτό το σύστημα σήμερα, δεν θα υπάρχει δικαστική εξουσία για να υπερασπιστεί τα δικαιώματά μας».

Η υπόθεση Ιμάμογλου αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, εντείνοντας τις επικρίσεις για το κύμα καταστολής της τουρκικής κυβέρνησης κατά της αντιπολίτευσης και ενώ το σενάριο για πρόωρες εκλογές βρίσκεται ήδη στο τραπέζι.