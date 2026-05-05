Ιράν-ΗΠΑ-Ισραήλ: Υπό κατάρρευση η εκεχειρία

Σε πολεμική ετοιμότητα τα ΗΑΕ και το Ισραήλ, τη στιγμή που πληθαίνουν οι ενδείξεις πως πλησιάζει η στιγμή της κατάρρευσης της εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.Ανταπόκριση από Ιερουσαλήμ

Διάχυτη είναι η αίσθηση ότι η εκεχειρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών πρόκειται να καταρρεύσει. Με το σκηνικό έντασης στα Στενά του Ορμούζ να διατηρείται, οι χθεσινές αλλεπάλληλες ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων όξυναν το πολεμικό κλίμα, με τις σειρήνες να ηχούν και πάλι στο Ντουμπάι και στο Αμπού Ντάμπι, ενώ σοβαρές υλικές ζημιές προκλήθηκαν στη βιομηχανική περιοχή της Φουτζέιρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά τρεις εργαζόμενοι ινδικής καταγωγής. Παράλληλα, πολυκατοικία σε βόρεια επαρχία του Σουλτανάτου του Ομάν δέχθηκε ιρανικά πλήγματα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο πολιτών. Όλες οι χώρες της περιοχής, ανεξαρτήτως της ποιότητας των σχέσεών τους με τη διακυβέρνηση της Τεχεράνης, καταδίκασαν τις ιρανικές επιθέσεις κατά των ΗΑΕ, τα οποία ξεκαθάρισαν ότι θα ανταπαντήσουν.

Σε επικοινωνιακό επίπεδο και ενόψει επανέναρξης των κοινών αεροπορικών επιδρομών Ισραήλ-ΗΠΑ κατά του Ιράν, δεν πρέπει να θεωρείται τυχαία η σημερινή δήλωση στο πρακτορείο Ρόιτερς τριών Αμερικανών αξιωματούχων ασφαλείας, που εκφράζουν την εκτίμηση ότι το Ιράν είναι ακόμα σε θέση να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα μέσα στους επόμενους 9 με 12 μήνες, εκτίμηση ταυτόσημη με εκείνη που εκφραζόταν από αμερικανικές πηγές τις παραμονές του Πολέμου των 12 Ημερών τον περσινό Ιούνιο. Διευκρινίζοντας τον λόγο για τον οποίο δεν μειώθηκαν οι δυνατότητες του Ιράν ως προς την ανάπτυξη πυρηνικού οπλοστασίου, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η ποσότητα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν είναι ακόμα αξιοποιήσιμη και ότι, κατά τις αεροπορικές επιδρομές που επακολούθησαν, είχαν στοχοθετήσει στρατιωτικές εγκαταστάσεις με συμβατικό οπλοστάσιο, καθώς και συγκεκριμένα στελέχη του ιρανικού καθεστώτος.

Σχολιάζοντας τις συγκεκριμένες επισημάνσεις, ισραηλινοί αναλυτές τις εκλαμβάνουν ως προμήνυμα ότι οι επικείμενες, όπως όλα δείχνουν, κοινές αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιχειρήσεις θα επικεντρωθούν στην καταστροφή των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να εκμηδενίσουν την δυνατότητα του καθεστώτος της Τεχεράνης να αναπτύξει πυρηνικό οπλοστάσιο.

Πολεμική ετοιμότητα και στο Ισραήλ

Η χθεσινή πολεμική ένταση στα ΗΑΕ μετακύλησε αμέσως και στο Ισραήλ, όπου από χθες το απόγευμα ανακοινώθηκε επίσημα ότι η χώρα έχει αυξήσει τον βαθμό επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενώ, παράλληλα, εντύπωση προκλήθηκε στα τοπικά μέσα από αναφορά του CNN ότι στις χθεσινές επιτυχείς αναχαιτίσεις της εμιρατινής αεράμυνας συμμετείχε και το ισραηλινό σύστημα «Σιδερένιος Θόλος». Πρόκειται για ακόμα μία έμμεση επιβεβαίωση πρόσφατης δημοσιογραφικής διαρροής, σύμφωνα με την οποία, ήδη από τις πρώτες μέρες του πολέμου κατά του Ιράν, το Ισραήλ, ανταποκρινόμενο σε σχετικό αίτημα της κυβέρνησης του Αμπού Ντάμπι, μετέφερε στα ΗΑΕ και εγκατέστησε σε διάφορα στρατηγικά σημεία της εμιρατινής επικράτειας συστοιχίες του «Σιδερένιου Θόλου», που συνοδεύονται από ομάδα εξειδικευμένων χειριστών του IDF.

Ήδη από σήμερα, σε πολλές πόλεις του Ισραήλ άρχισαν σταδιακά να ανοίγουν τα δημόσια καταφύγια, παρότι η υπηρεσία πολιτικής άμυνας δεν έχει ακόμα επικαιροποιήσει τις οδηγίες ασφαλείας προς τους πολίτες. Το περιορισμένης σύνθεσης υπουργικό συμβούλιο, αρμόδιο για ζητήματα ασφάλειας και άμυνας (ΚΥΣΕΑ), ανακοινώθηκε ότι θα συνεδριάσει αύριο, Τετάρτη (6/5). Ωστόσο, όπως μεταδίδουν τα κρατικά μέσα, βρίσκονται από σήμερα σε πλήρη εξέλιξη αλλεπάλληλες συσκέψεις κυβερνητικών και στρατιωτικών αξιωματούχων, ενόψει της επανέναρξης των επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

