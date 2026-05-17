Ιράν: Μυστικά πλήγματα από Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ

Κρυφή αεροπορική αντεπίθεση στον πόλεμο με το Ιράν: Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ φέρονται να έπληξαν ιρανικούς στόχους, κάνοντας λόγο για μέτρα υπεράσπισης της κυριαρχίας τους.Μετά τις μαζικές επιθέσεις του Ιράν με περισσότερους από 5.000 πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Κουβέιτ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), δύο κράτη του Περσικού Κόλπου φέρονται να απάντησαν να αεροπορικές επιθέσεις χωρίς ωστόσο να το ανακοινώσουν. Σύμφωνα με διπλωμάτες δυτικών χωρών καθώς και κύκλους αραβικών αρχών ασφαλείας, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετείχαν ενεργά σε επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος.

Μέχρι αυτή την ώρα τα εν λόγω κράτη δεν έχουν προχωρήσει σε κανενός είδους επιβεβαίωση. Δημόσια, απλώς υπογραμμίζουν το δικαίωμά τους στην αυτοάμυνα και προσπαθούν να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε πριν από περίπου ένα τρίμηνο. Παρ 'όλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ηγεσίες σε Ριάντ και Άμπου Ντάμπι δεν θέλησαν να αφήσουν αναπάντητους τους ιρανικούς βομβαρδισμούς.

Δεν έπεισαν Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa) μεταδίδει ότι σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Σημειώνεται επίσης ότι τα ΗΑΕ ανέλαβαν στρατιωτική πρωτοβουλία σε βάρος του Ιράν τον περασμένο μήνα. Εκτός από το dpa αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, όπως η Wall Street Journal και οι New York Times, αναφέρονται σε αυτές τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Kαλά πληροφορημένη πηγή από την Τεχεράνη επιβεβαίωσε μια επίθεση των ΗΑΕ στο νότιο Ιράν. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, δέχτηκαν επιθέσεις το νησί Λαβάν και ένα διυλιστήριο, λίγο πριν τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία τον Απρίλιο. Πρόκειται για τις πρώτες απευθείας στρατιωτικές επιθέσεις των δύο χωρών του Περσικού Κόλπου στο Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες τα Εμιράτα ενήργησαν σε συντονισμό με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αλλά δεν κατάφεραν να πείσουν Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις.

Ζητούμενο να σταματήσει το Ιράν τις επιθέσεις

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε στη συνάντηση των BRICS στο Νέο Δελχί την περασμένη Πέμπτη τα ΗΑΕ ότι συμμετείχαν ενεργά σε αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, κάνοντας λόγο για παραβίαση του διεθνούς δικαίου, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φιλοξενούν στο έδαφός τους αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις. Δεν θέλουν ωστόσο να θεωρηθούν εμπόλεμα μέρη. Μια επίσημη επιβεβαίωση των επιθέσεών τους θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω αντίποινα από ιρανικής πλευράς.

Ενεργειακές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια και κατοικημένες περιοχές έχουν ήδη δεχθεί επιθέσεις από την Τεχεράνη, πλήττοντας σοβαρά τη φήμη των χωρών αυτών ως ασφαλές λιμάνι για εμπόριο και τουρισμό.

Ριάντ και Άμπου Ντάμπι από την άμυνα στην επίθεση

Η κατάσταση είναι εκτός αυτού πολιτικά ευαίσθητη. Παρά το γεγονός ότι Εμιράτα και Σαουδική Αραβία είναι στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ γνωρίζουν καλά ότι μια επίσημη συμμαχία με το Ισραήλ είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής στον αραβικό κόσμο.

Ωστόσο, ειδικοί θεωρούν τις επιθέσεις σημείο καμπής. Αεροπορικές επιθέσεις κατά της Τεχεράνης ήταν αδιανόητες πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν. Η πρώην σύμβουλος της αμερικανικής κυβέρνησης, Ντάνα Στρουλ, κάνει λόγο για «όριο που ξεπεράστηκε», με κράτη του Περσικού Κόλπου να έχουν περάσει πλέον από την άμυνα στην επίθεση.

Στόχος της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΑΕ είναι ωστόσο πολύ περισσότερο η αποτροπή του Ιράν από νέες επιθέσεις εναντίον τους και λιγότερο μια κλιμάκωση ή εξάπλωση του πολέμου.

Πηγή: dpa

