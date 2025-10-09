Ισραήλ: Περιμένοντας τον Τραμπ και τους ομήρους

Στις 13 με 14 Οκτωβρίου αναμένεται να απελευθερωθούν οι ζωντανοί όμηροι. Τις ίδιες μέρες πιθανότατα θα βρεθεί στο Ισραήλ ο Ντόναλντ Τραμπ, με τη δημοτικότητά του στα ύψη. Άμεση ανάλυση.Τελ Αβίβ

Πανηγυρική επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε Αίγυπτο και Ισραήλ αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, ενώ παράλληλα θα απελευθερώνονται οι 20 ισραηλινοί όμηροι. Πρόκειται για μία συγκυρία που διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά μίας «ιστορικής επίσκεψης» στην περιοχή.

Ήδη συζητείται στα ισραηλινά ΜΜΕ όχι μόνο το περιεχόμενο της ομιλίας που θα εκφωνήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος από το βήμα της Κνέσετ, αλλά και τα έκτακτα μέτρα κυκλοφορίας στους κύριους οδικούς άξονες της Ιερουσαλήμ την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη (13-14/10).

Πάντως, μέχρι στιγμής, έχουν ανακοινωθεί στα ισραηλινά μέσα αντικρουόμενες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επικείμενης επίσκεψης Τραμπ στην περιοχή, εν αναμονή πάντοτε μίας επίσημης σχετικής ανακοίνωσης εκ μέρους του Λευκού Οίκου.

«Παραμένουμε στην κυβέρνηση»

Στο μεταξύ, χωρίς εκπλήξεις διεξήχθη η δίωρη συνεδρίαση του περιορισμένης σύνθεσης ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου, αρμόδιου για θέματα ασφάλειας και άμυνας (ΚΥΣΕΑ), κατά την διάρκεια της οποίας οι δεξιότερες φωνές των Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς, αφού τάχθηκαν κατά της συμφωνίας με την Χαμάς, απέφυγαν να τραβήξουν την κατάσταση στα άκρα, προφανώς αντιλαμβανόμενοι ότι «το τρένο δεν γυρίζει πίσω», τη στιγμή που από το πρωί η Πλατεία Ομήρων συνεχίζει να είναι γεμάτη πολίτες που πανηγυρίζουν για την επικείμενη απελευθέρωση των ομήρων.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιογραφικές διαρροές, ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ φαίνεται πως επέβαλε να μην συμπεριληφθεί ο Μαρουάν Μπαργούτι και άλλοι τρεις Παλαιστίνιοι ισοβίτες-σύμβολα της δεύτερης Ιντιφάντα στους ονομαστικούς καταλόγους των Παλαιστινίων που πρόκειται να αποφυλακιστούν.

Από την άλλη, παρότι τις ίδιες ακριβώς ενστάσεις είχαν προβάλει φιλοκυβερνητικοί κομματικοί παράγοντες ήδη από τις προηγούμενες μέρες, σε μια κίνηση «ιδεολογικής αβροφροσύνης», αφήνεται από τα φιλοκυβερνητικά μέσα να εννοηθεί ότι η παραμονή του Μπαργούτι στη φυλακή οφείλεται στην επιμονή του Μπεν-Γκβιρ, χωρίς ωστόσο ακόμα να έχει οριστικοποιηθεί η σύνθεση του καταλόγου των υπό αποφυλάκιση Παλαιστινίων βαρυποινιτών.

Ποιοι Παλαιστίνιοι θα αποφυλακιστούν

Σύμφωνα με διαρροές που προέρχονται από αξιόπιστους κυβερνητικούς κύκλους, η συμφωνία προβλέπει ότι το Ισραήλ θα αποφυλακίσει 250 Παλαιστινίους ισοβίτες που εκτίουν ποινές σχετιζόμενες με πολύνεκρες επιθέσεις κατά ισραηλινών πολιτών, κυρίως κατά την περίοδο της δεύτερης Ιντιφάντα και 1700 Παλαιστινίους που συνελήφθησαν μετά την 7η Οκτωβρίου 2023, χωρίς όμως να έχουν ενεργό ανάμιξη στην επίθεση της Χαμάς.

Στον κατάλογο των υπό αποφυλάκιση ατόμων περιλαμβάνονται 22 ανήλικοι, που δεν είχαν ανάμιξη στην επίθεση της 7/10, και τέλος, 360 σοροί μελών της Χαμάς που εξουδετερώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Εντοπισμός 28 νεκρών ισραηλινών ομήρων

Από την άλλη, η ισραηλινή πλευρά φέρεται να έχει αποδεχθεί τη σύσταση ενός πολυεθνικού μηχανισμού που θα αποτελείται από στρατιωτικούς και εξειδικευμένο προσωπικό από τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο, το Κατάρ, το Ισραήλ, την Τουρκία και τους Παλαιστινίους (χωρίς να διευκρινίζεται εάν οι τελευταίοι θα προέρχονται από την Χαμάς, την Παλαιστινιακή Αρχή ή θα επιλεγούν με καθαρά τεχνοκρατικά κριτήρια), που θα αναλάβει τον εντοπισμό των σορών των νεκρών ισραηλινών ομήρων, που βρίσκονται σε διάφορα σημεία της Λωρίδας της Γάζας.

Κρίθηκε κατά κοινή ομολογία πρακτικά αδύνατος ο εντοπισμός των 28 νεκρών ισραηλινών ομήρων εντός της προθεσμίας των 72 ωρών του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ. Όπως μάλιστα δήλωσε υπό τον όρο της ανωνυμίας Παλαιστίνιος αξιωματούχος που έχει ενεργό ρόλο στην διαπραγματευτική διαδικασία, ο εντοπισμός των νεκρών ομήρων είναι δυνατόν «να κρατήσει πολλούς μήνες».

