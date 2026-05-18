Αναζήτηση

Τελευταία νέα:

Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

0
Στο Βερολίνο ο Τούρκος υπ. Εξωτερικών Χακάν Φιντάν για...

Ανησυχία για νίκη της Ακροδεξιάς στη Σαξονία-Άνχαλτ

0
Συζήτηση στη Γερμανία για ενδεχόμενα μέτρα σε περίπτωση κυβέρνησης...

Αναγκαία η λειτουργική και βιώσιμη ισορροπία συμφερόντων

0
Γράφει ο Χρίστος Αλεξόπουλος Η εμπειρική προσέγγιση και η ανάλυση...

Ισραηλινή επιχείρηση κατάληψης τουρκικού στολίσκου

Έφοδος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον τουρκικό «Στολίσκο της Ελευθερίας» που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα, ο οποίος είχε αποπλεύσει την περασμένη εβδομάδα.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ

Το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό άρχισε λίγο πριν τις 11 το πρωί τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) επιχείρηση κατάληψης του στολίσκου Global Sumud Flotilla, ο οποίος, σύμφωνα με τους διοργανωτές, μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας.

Βασικός διοργανωτής η τουρκική ακτιβιστική οργάνωση IHH

Ο στολίσκος αποτελείται από 57 πλοιάρια, στα οποία επιβαίνει άγνωστος, μέχρι στιγμής, αριθμός ακτιβιστών. Βασικός διοργανωτής είναι η τουρκική ισλαμιστική ακτιβιστική οργάνωση ΙHH, η οποία είχε διοργανώσει τον στολίσκο του Μαβί Μαρμαρά τον Μάιο του 2010. Ισραηλινές κυβερνητικές πηγές, μιλώντας στα τοπικά μέσα, εκφράζουν την εκτίμηση ότι είναι πιθανόν οι επιβαίνοντες να είναι ένοπλοι και να προβάλουν αντίσταση, λαμβάνοντας υπόψιν την αιματηρή εξέλιξη που είχε ανάλογη επιχείρηση του IDF κατά του στολίσκου του Μαβί Μαρμαρά, με αποτέλεσμα τότε να σκοτωθούν από ισραηλινά πυρά δέκα Τούρκοι ακτιβιστές της οργάνωσης, να τραυματιστούν άλλοι 30, ενώ από πλευράς IDF είχαν τραυματιστεί δέκα Ισραηλινοί κομάντος, εκ των οποίων δύο σοβαρά.

Πάντως, όπως έγινε γνωστό από τις πρώτες εικόνες που μεταδίδονται ζωντανά μέσω διαδικτύου από τα πλοιάρια του στολίσκου, σε τουλάχιστον ένα από αυτό απεικονίζονται οι επιβαίνοντες ακτιβιστές να παραδίδονται ειρηνικά στις ισραηλινές δυνάμεις που είχαν ήδη καταλάβει το πλοιάριο.

Ο στολίσκος απέπλευσε την περασμένη Πέμπτη (14/5) από το τουρκικό λιμάνι του Μαρμαρίς, απέναντι από τη Ρόδο, και υπολογίζεται ότι, εάν τελικά ο IDF δεν τον θέσει υπό τον έλεγχό του, τότε τα πλοία του Global Sumud Flotilla θα φτάσουν στις ακτές της Γάζας κατά τις αυριανές βραδινές ώρες.

Σε ένα από τα πλοιάρια υπάρχει κρατητήριο

Όπως τονίζει με ανακοίνωσή του το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, σε ένα από τα πολεμικά πλοία της επιχείρησης έχει διαμορφωθεί κρατητήριο όπου και θα οδηγηθούν οι επιβαίνοντες που θα συλληφθούν. Στην ίδια ανακοίνωση, οι Ισραηλινοί ξεκαθαρίζουν για ακόμα μία φορά ότι όποιος διεθνής φορέας θέλει να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα μπορεί να το πράξει παραδίδοντάς την στο ισραηλινό λιμάνι του Ασντόντ. Νωρίτερα σήμερα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον Βενιαμίν Νετανιάχου με παράγοντες του IDF και των υπηρεσιών ασφαλείας με θέμα τον συντονισμό της επιχείρησης.

Μάρτιος 2025

Σχετικά άρθρα

Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Στο Βερολίνο ο Τούρκος υπ. Εξωτερικών Χακάν Φιντάν για συνομιλίες με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ. Αμυντική και οικονομική συνεργασία και οι σχέσεις...
Διαβάστε περισσότερα

Ανησυχία για νίκη της Ακροδεξιάς στη Σαξονία-Άνχαλτ

Συζήτηση στη Γερμανία για ενδεχόμενα μέτρα σε περίπτωση κυβέρνησης AfD στη Σαξονία‑Άνχαλτ. Υπουργοί Εσωτερικών των κρατιδιών προειδοποιούν για κινδύνους στην ασφάλεια και ζητούν προετοιμασία.Ανταπόκριση...
Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαία η λειτουργική και βιώσιμη ισορροπία συμφερόντων

Apostolis Zois -
Γράφει ο Χρίστος Αλεξόπουλος Η εμπειρική προσέγγιση και η ανάλυση της βιωνόμενης καθημερινότητας από τους πολίτες στα διάφορα πεδία κοινωνικής δραστηριοποίησης δείχνει εμφατικά, ότι η...
Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Apostolis Zois -
Ένα βιβλίο – πρόταση του ομότιμου καθηγητή Οικονομικής Ανάπτυξης και Διεθνούς Οικονομίας Γιώργου Μέργου, που δεν θα έπρεπε να περάσει απαρατήρητο. του Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλου   Ο...
Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πληροφορίες

Τελευταία άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σχετικά με εμάς

Η εφημερίδα του ελληνισμού με ειδήσεις από όλο τον κόσμο.

Die zeitung der Griechen mit nachrichten aus der ganzen welt.

© ELLINIKI GNOMI • Die Zeitung der Griechen in Europa | All Rights Reserved | Κατασκευή ιστοσελίδας WebColors