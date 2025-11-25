Αναζήτηση

Τελευταία νέα:

Αμερικανικές εταιρείες κλείνουν υποκαταστήματα στην Κίνα

0
Πολλές αμερικανικές εταιρείες διαμαρτύρονται για τη γραφειοκρατία και τις...

Ουκρανικό: Μυστικές διαπραγματεύσεις στο Άμπου Ντάμπι

0
Σε εξέλιξη μυστικές διαπραγματεύσεις στο Άμπου Ντάμπι μεταξύ ΗΠΑ,...

Πιερρακάκης: «Έχουμε πολλά στοιχήματα να κερδίσουμε»

0
Ο υπ. Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκος Πιερρακάκης, μίλησε στην...

Ιταλία: Πολιτική έριδα για τη βία κατά γυναικών

Η Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών κυριαρχεί σήμερα στα μέσα ενημέρωσης της χώρας και πυροδοτεί πολιτικές αντιπαραθέσεις.Ανταπόκριση από τη Ρώμη

Η σημερινή διεθνής ημέρα αφιερωμένη στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών είναι πρώτο θέμα στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. «Σε όλη τη δημόσια και ιδιωτική ζωή, στα σπίτια, στους χώρους εργασίας και στις πόλεις, η καθιέρωση της αρχής της ισότητας καθυστερεί, περιορίζοντας την αυτονομία των γυναικών, με αρνητικές συνέπειες για την ασφάλειά τους και για την πρόοδο όλης της κοινωνίας», υπογράμμισε ο Ιταλός Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα.

Η ιταλική βουλή πριν από λίγες ημέρες ψήφισε σημαντικό νόμο, βάσει του οποίου η συναίνεση των γυναικών προς τους συντρόφους τους πρέπει να είναι «ελεύθερη, επίκαιρη και σαφής», διαφορετικά πρόκειται για σεξουαλική βία. Κάτι που ισχύει και για τα παντρεμένα ζευγάρια και θεωρείται βασικής σημασίας για την πρόοδο της κοινωνίας.

Πολιτικές αντιπαραθέσεις

Την ίδια ώρα, δεν λείπουν έντονες ιδεολογικές συγκρούσεις: η Ιταλίδα υπουργός αρμόδια για θέματα οικογένειας, Εουτζένια Ροτσέλα, δήλωσε ότι «τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι η σεξουαλική παιδεία στα σχολεία δεν μειώνει τον αριθμό των γυναικοκτονιών», με αναφορά στο παράδειγμα της Σουηδίας. Η ιταλική αντιπολίτευση αντέδρασε, θεωρώντας απαράδεκτη και οπισθοδρομική τη συγκεκριμένη θέση. Πολλοί ειδικοί, από την πλευρά τους, εξήγησαν ότι στη Σουηδία και σε πολλές βόρειες χώρες η κοινωνική πρόοδος επιτρέπει σε περισσότερες γυναίκες να καταγγέλλουν παρενοχλήσεις και βίαιες συμπεριφορές.

Ο δε Ιταλός υπουργός Δικαιοσύνης, Κάρλο Νόρντιο, θέλησε να πάρει θέση, δηλώνοντας ότι η βία κατά των γυναικών συνδέεται με τη θεωρία του Δαρβίνου, «διότι η φύση έδωσε στα αγοράκια περισσότερη μυϊκή δύναμη απ' ό,τι στα κοριτσάκια». Μετά από τις σφοδρές αντιδράσεις που προκλήθηκαν, ο Νόρντιο εξήγησε ότι «εννοούσε πως η βία των ανδρών έχει πολύ βαθιές ρίζες και πρέπει να καταπολεμηθεί σε επίπεδο κουλτούρας».

Μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης

Στην Ιταλία πάντως, μετά από σχετική απόφαση, πρόκειται να εντατικοποιηθούν τα μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία. Για τα γυμνάσια, θα χρειάζεται η γραπτή συναίνεση των γονέων.

«Ζητάμε ενημέρωση, παιδεία, αυτογνωσία ανδρών και γυναικών. Ώστε όλες οι γυναίκες να νιώθουν πιο δυνατές και να ξέρουν ότι μπορούν να καταγγείλουν κάθε μορφή βίας, διότι χαίρουν πραγματικής υποστήριξης», δηλώνουν τα μέλη της ιταλικής φεμινιστικής οργάνωσης «Non una di meno» (Ούτε μία λιγότερη). Mε την επίγνωση, πιθανότατα, ότι σε μια προηγμένη και ώριμη κοινωνία, η ελευθερία των γυναικών συνδέεται και με την αναγνώριση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών που κάποιοι συνεχίζουν να θεωρούν «εύκολους στόχους»: από τους μετανάστες, μέχρι τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Μάρτιος 2025

Σχετικά άρθρα

Αμερικανικές εταιρείες κλείνουν υποκαταστήματα στην Κίνα

Πολλές αμερικανικές εταιρείες διαμαρτύρονται για τη γραφειοκρατία και τις πελατειακές σχέσεις στην Κίνα και αισθάνονται την αυξανόμενη πίεση από την τοπική αγορά εργασίας.Όταν η...
Διαβάστε περισσότερα

Ουκρανικό: Μυστικές διαπραγματεύσεις στο Άμπου Ντάμπι

Σε εξέλιξη μυστικές διαπραγματεύσεις στο Άμπου Ντάμπι μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας. Συνεδρίαση των «προθύμων συμμάχων» του Κιέβου για τα επόμενα βήματα.Ανταπόκριση από τις...
Διαβάστε περισσότερα

Πιερρακάκης: «Έχουμε πολλά στοιχήματα να κερδίσουμε»

Ο υπ. Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκος Πιερρακάκης, μίλησε στην DW για τις κατακτήσεις και τις προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας, 10 χρόνια μετά το κρίσιμο...
Διαβάστε περισσότερα

Πώς να βελτιώσεις ένα μη αποδεκτό σχέδιο

Η ικανοποίηση για κάποιες τροποποιήσεις του σχεδίου Τραμπ που φαίνεται να επιτεύχθηκαν στη Γενεύη δεν αναιρεί τον προβληματισμό του Βερολίνου για τη στάση των...
Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πληροφορίες

Τελευταία άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σχετικά με εμάς

Η εφημερίδα του ελληνισμού με ειδήσεις από όλο τον κόσμο.

Die zeitung der Griechen mit nachrichten aus der ganzen welt.

© ELLINIKI GNOMI • Die Zeitung der Griechen in Europa | All Rights Reserved | Κατασκευή ιστοσελίδας WebColors