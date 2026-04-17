Κατάπαυση πυρός με επικρίσεις κατά Νετανιάχου

Αντεγκλήσεις στην ισραηλινή πολιτική σκηνή προκάλεσε η εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός με τον Λίβανο, ενώ ταυτόχρονα η Χεζμπολάχ εκλαμβάνει αυτήν την εξέλιξη ως νίκη.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ

Ύστερα από έντονες παρασκηνιακές διπλωματικές πιέσεις της διακυβέρνησης Τραμπ τέθηκε από τα μεσάνυχτα σε εφαρμογή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός διάρκειας δέκα ημερών. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονους πανηγυρισμούς που διοργάνωσε η Χεζμπολάχ χθες το βράδυ στο κέντρο της Βηρυτού και έκτοτε παρατηρείται αυξημένη μετακίνηση Σιιτών που είχαν εκτοπισθεί από τις εστίες τους στα χωριά του Νοτίου Λιβάνου, παρά τις αντίθετες συστάσεις, τόσο των τοπικών λιβανικών αρχών, όσο και του IDF.

Η εξέλιξη αυτή, που συνοδεύθηκε από δήλωση της σιιτικής οργάνωσης ότι διατηρεί το δικαίωμά της να εκδιώξει τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, θα παραμείνουν στις θέσεις τους, ήδη προκαλεί προβληματισμούς στην ισραηλινή πλευρά. Χαρακτηριστική του κλίματος είναι σημερινή δήλωση του ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, Ισράελ Κατς, ότι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ παραμένει στόχος, ανεξάρτητα από την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός.

Επικρίσεις στο Ισραήλ κατά του Νετανιάχου

Από την άλλη, πληθαίνουν οι επικρίσεις από παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης των ισραηλινών κωμοπόλεων του βορρά, χαρακτηρίζοντας την χθεσινή εξέλιξη ως «χαστούκι της κυβέρνησης Νετανιάχου προς τους πολίτες της χώρας», επειδή εκτιμούν ότι η κατάπαυση του πυρός και η επιστροφή των Σιιτών στις εστίες τους, στην πραγματικότητα θα οδηγήσουν στην ανασύνταξη των δυνάμεων της Χεζμπολάχ στα σύνορα και θα αυξηθεί το ενδεχόμενο μίας «δεύτερης 7ης Οκτωβρίου» στο μέλλον, αυτή τη φορά στα βόρεια σύνορα της χώρας.

Αντιρρήσεις εξέφρασαν και ισραηλινοί υπουργοί, μέλη του ΚΥΣΕΑ, που συνεδρίασε εκτάκτως χθες το βράδυ. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάποιοι από αυτούς ζήτησαν να γίνει ονομαστική ψηφοφορία για το εάν θα πρέπει η κατάπαυση του πυρός να γίνει αποδεκτή, αλλά ο Νετανιάχου φέρεται να αρνήθηκε αυτό το αίτημα λέγοντας ότι «όταν ο καλύτερος φίλος του Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ, φροντίζει για τα εθνικά ισραηλινά συμφέροντα, τότε το Ισραήλ οφείλει να συνεργαστεί». Κατά κοινή ομολογία, στο χθεσινό του τηλεοπτικό διάγγελμα, ήταν εμφανής η αμηχανία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο οποίος ύστερα από μία εκτενή αναφορά στις στρατιωτικές επιτυχίες κατά της Χεζμπολάχ, τόνισε πως αξίζει να δοθεί μία ευκαιρία για επίτευξη συνθήκης ειρήνης με τον Λίβανο.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη αυτή ευκαιρία δεν τονίζεται σήμερα ιδιαίτερα ούτε στα ισραηλινά ούτε στα λιβανικά μέσα, ενώ λιβανέζοι βουλευτές που υποστηρίζουν τον Πρόεδρο Αούν δηλώνουν ότι η Χεζμπολάχ, που τώρα ζει σε μία ατμόσφαιρα νίκης, ειδικά τώρα δεν πρόκειται να παραδώσει τα όπλα.

Μάρτιος 2025

