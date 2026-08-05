Καταδίκες για τα «τσικό» του νεοναζισμού στο Αμβούργο

Ποινές κάθειρξης έως και πέντε ετών για τους ακροδεξιούς νεαρούς που είχαν συλληφθεί τον Μάρτιο και σχεδίαζαν ή πραγματοποιούσαν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον μεταναστών και αριστερών πολιτών.Αυτό που είχε σοκάρει πολλούς όταν συνελήφθησαν ήταν οι ηλικίες τους. Από 14 έως 21 ετών ήταν τα 7 μέλη και ο ένας συμπαθών της ακροδεξιάς οργάνωσης νεολαίων «Τελευταίο Κύμα Άμυνας» που είχαν συλληφθεί τον περασμένο Μάρτιο και κατηγορούνταν για απόπειρα δολοφονίας, συνωμοσία για διάπραξη δολοφονίας, εμπρησμό και επίθεση με βαριά σωματική βλάβη. Η ομάδα σχεδίαζε και πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον μεταναστών και αριστερών πολιτών.

Πρότυπό τους τα Ες-Ες.

Την Τετάρτη το Ανώτερο Περιφερειακό Δικαστήριο του Αμβούργου καταδίκασε και τους οκτώ σε ποινές φυλάκισης μέχρι πέντε ετών. Στο μεταξύ έχουν πάντως συλληφθεί και άλλοι φερόμενοι υποστηρικτές του δικτύου, τους οποίους η οργάνωση «ψαρεύει» μέσω υπηρεσιών chat.

Οι νεαροί νεοναζί είχαν υιοθετήσει το σύνθημα: «Είμαστε το κύμα που ξεπλένει τη βρωμιά από τη χώρα μας». Ένα από τα λογότυπα της τρομοκρατικής ομάδας έμοιαζε με τα διακριτικά της «Μεραρχίας Θανάτου» των Ες-Ες (SS).

Ολόκληρη η δίκη, και τις 28 δικάσιμες μέρες, συμπεριλαμβανομένων των τελικών αγορεύσεων του ομοσπονδιακού εισαγγελέα και της υπεράσπισης, διεξήχθη λόγω του νεαρού της ηλικίας των δραστών κεκλεισμένων των θυρών, μετά την ανάγνωση του κατηγορητηρίου τον Μάρτιο. Η ετυμηγορία ανακοινώθηκε τώρα δημόσια.

Επαρκή πειστήρια

Το δικαστήριο πείστηκε ότι η ομάδα πραγματοποίησε και σχεδίασε εμπρηστικές και βομβιστικές επιθέσεις σε καταλύματα αιτούντων άσυλο και σε αριστερά ιδρύματα. Τα μέλη φέρονται επίσης να έχουν εμπλακεί στο λεγόμενο «κυνήγι παιδεραστών», κυνηγώντας και χτυπώντας δηλαδή άτομα που υποψιάζονταν ότι ήταν παιδεραστές.

Σε μια εμπρηστική επίθεση από την ομάδα σε ένα πολιτιστικό κέντρο στο Άλτντεμπερν του Βρανδεμβούργου, τον Οκτώβριο του 2024, οι κάτοικοι γλίτωσαν τον τραυματισμό μόνο τυχαία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Το κτίριο κάηκε ολοσχερώς.

Σε μια δομή αιτούντων άσυλο στο Σμελν της Θουριγγίας, τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, δύο μέλη της ομάδας επιχείρησαν ανεπιτυχώς να βάλουν φωτιά στο κτίριο χρησιμοποιώντας πυροτεχνήματα. Άφησαν σβάστικες και συνθήματα όπως «Έξω οι ξένοι» στην πρόσοψη του κτιρίου. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τρία μέλη της ομάδας σχεδίασαν μια εμπρηστική επίθεση χρησιμοποιώντας τις λεγόμενες βόμβες με σφαιρίδια σε μια στέγαση αιτούντων άσυλο στο Ζένφτενμπεργκ του Βρανδεμβούργου, αλλά αυτή η επίθεση προφανώς αποτράπηκε χάρη σε πληροφορίες από μια ομάδα δημοσιογράφων.

Όλο και πιο νέοι, πιο βίαιοι

Η αποκάλυψη του συγκεκριμένου δικτύου έφερε στην επιφάνεια μια εξαιρετικά ανησυχητική τάση: οι ακροδεξιοί εξτρεμιστές γίνονται νεότεροι και πιο επιρρεπείς στη βία. Στις αρχές Μαΐου, οι αρχές ασφαλείας διεξήγαγαν μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις εναντίον περαιτέρω ακροδεξιών εξτρεμιστικών οργανώσεων νεολαίας, οι οποίες αυτοαποκαλούνταν «Γερμανική Νεολαία Εμπρός» ή «Νέοι και Δυνατοί».

Οι ειδικοί θυμούνται τις νεοναζιστικές αδελφότητες των «χρόνων του μπέιζμπολ», της δεκαετίας του 1990 με τα ξυρισμένα κεφάλια. Όμως σήμερα, οι οπαδοί τέτοιων ουσιαστικά παραστρατιωτικών ομάδων στρατολογούνται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) και των ομάδων συνομιλίας (chat). «Το κάλεσμα για ακροδεξιά τρομοκρατία είναι συχνά μόνο ένα κλικ μακριά», όπως χαρακτηριστικά σχολίασε το περιοδικό Der Spiegel.

Οι καταδίκες των κατηγορουμένων, οι οποίοι ήταν ανήλικοι και νεαροί ενήλικες κατά τη στιγμή των αδικημάτων, επιβλήθηκαν βάσει του ποινικού δικαίου ανηλίκων. Η ποινή για τον νεότερο κατηγορούμενο, ενάμιση έτος φυλάκισης, επιβλήθηκε με αναστολή. Τέσσερα από τα καταδικασθέντα άτομα είναι ακόμη ανήλικα. Ο νεότερος είναι 15 ετών. Τρία είναι τώρα 17 ετών, δύο 19 ετών και δύο 22 ετών.

Πηγή: ARD, FAZ, DER SPIEGEL

