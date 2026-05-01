Κινεζική τεχνογνωσία από τη Renault στο νέο Twingo

Το νέο Twingo της Renault χτυπάει τον κινεζικό ανταγωνισμό με τα ίδια του τα όπλα. Μπορούν οι Γάλλοι να αλλάξουν τους κανόνες του παιχνιδιού στην ηλεκτροκίνηση;Το νέο ηλεκτροκίνητο Twingo συμπληρώνει ιδανικά την γκάμα των μοντέλων της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Είναι ένα σύγχρονο αυτοκίνητο πόλης με ιδιαίτερο χαρακτήρα, που συμβολίζει τις αλλαγές που χαρακτηρίζουν τον ευρύτερο κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Μετά τον αρχικό σχεδιασμό στη Γαλλία, η Renault ανέπτυξε το νέο Twingo μέσα σε 21 μήνες υπερ-εντατικής δουλειάς στη Σαγκάη της Κίνας. Η παραγωγή γίνεται σήμερα στη Σλοβενία και το νέο ηλεκτρικό πόλης προσφέρεται σε τιμή κάτω των 20.000 ευρώ. Όλα αυτά είναι ενδεικτικά για τον έντονο ανταγωνισμό που διέπει τη σημερινή αυτοκινητοβιομηχανία με επίκεντρο την Κίνα για την ηλεκτροκίνηση και με τους κατασκευαστές να εστιάζουν κυρίως στην ταχύτητα, την τεχνολογία, αλλά και το κόστος.

«Κίνα εναντίον Δύσης;» Άκυρο.

Μιλώντας στην Deutsche Welle ο Μπιλ Ρούσο, άλλοτε περιφερειακός διευθυντής της Chrysler για τη Βορειοανατολική Ασία, λέει ότι «ο πραγματικός ανταγωνισμός δεν είναι ανάμεσα στην Κίνα και τη Δύση, αλλά ανάμεσα σε γρήγορα και αργά συστήματα παραγωγής. Αν θέλεις να κατανοήσεις το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας, πρέπει να αντιληφθείς τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται ηλεκτροκίνητα οχήματα στην Κίνα».

Πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες από τη Δύση, αλλά και την Ιαπωνία κατασκευάζουν στην Κίνα μοντέλα που απευθύνονται τόσο στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά. Τελευταία ορισμένοι κατασκευαστές μεταφέρουν εκεί κομμάτι του σχεδιασμού ή της ανάπτυξης νέων μοντέλων, ελπίζοντας να επωφεληθούν από την συσσωρευμένη γνώση και την τεράστια αγορά της Κίνας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2024 η Renault και η Mercedes εγκαινίασαν νέες ερευνητικές μονάδες στη Σαγκάη, έναν χρόνο αργότερα η Volkswagen αποφάσισε να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις R&D που διαθέτει στην επαρχία Ανχουέι, ενώ την ίδια χρονιά η ιαπωνική Toyota άρχισε να αναπτύσσει στην Κίνα όλα τα οχήματα που προορίζονται για την τοπική αγορά.

Η παγίδα του κόστους

Ωστόσο, από τη στιγμή που ανταγωνίζονται ευθέως τους Κινέζους, οι παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες πιέζονται να επιταχύνουν τις διαδικασίες παραγωγής και να μειώσουν το κόστος. Στην Κίνα οι εργασίες για την ανάπτυξη ενός νέου οχήματος διαρκούν περίπου δύο χρόνια, ενώ οι παλαιοί κατασκευαστές χρειάζονται διπλάσιο χρόνο. Σύμφωνα με τον Μπιλ Ρούσο, οι Κινέζοι εστιάζουν στο απλό ντιζάιν και στους αυτοματισμούς, «τρέχουν» παράλληλα διαφορετικές φάσεις στην ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου, ενώ συντονίζονται ιδανικά και με τους προμηθευτές.

Η Renault έχει σταματήσει τις εξαγωγές της στην κινεζική αγορά από το 2020. Κι όμως, μία επίσκεψη στο Σαλόνι της Σαγκάης το 2023 έπεισε τους ιθύνοντες της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας να εμπιστευθούν την κινεζική τεχνογνωσία. Έτσι ίδρυσαν στη Σαγκάη έναν κόμβο καινοτομίας, το αποκαλούμενο «κέντρο ACDC», που τους προσφέρει άμεση πρόσβαση στο δυναμικό οικοσύστημα της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Αναβιώνοντας τον «Βάτραχο» στην Κίνα

Η Renault είχε παρουσιάσει το πρώτο Twingo με συμβατικό κινητήρα το 1992. «Le Frog» («Βάτραχος») ήταν το παρατσούκλι που του κόλλησαν οι φίλοι της αυτοκίνησης, καθώς το νέο μοντέλο ξεχώριζε για το μονοκόμματο ντιζάιν του, με τους προβολείς να προεξέχουν.

Όπως εξηγεί ο Όλιβερ Λάικ, επιτελικό στέλεχος της Renault, στην αρχή η ηλεκτροκίνηση δεν αποτελούσε σοβαρή εναλλακτική λύση για το Twingo. Και αυτό γιατί τα μικρά αυτοκίνητα πόλης προσφέρουν ελάχιστο περιθώριο κέρδους, καθώς τα ανελαστικά κόστη θεωρούνται πολύ υψηλά στην Ευρώπη. Ωστόσο, τα πράγματα αλλάζουν όταν η κατασκευή γίνεται στην Κίνα.

Για το ηλεκτροκίνητο Twingo ο κόμβος καινοτομίας της Renault «έτρεχε» παράλληλα πολλές διαφορετικές διαδικασίες, κατά το κινεζικό πρότυπο. Όσον αφορά τη συνεργασία με τους προμηθευτές, οι μηχανικοί της Renault τους είχαν στείλει οδηγίες με συγκεκριμένες προδιαγραφές, καθώς είχαν σχεδιάσει οι ίδιοι όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα. Αλλά και στην ίδια τη Γαλλία οι σχεδιαστές του νέου Twingo εργάζονταν σε πιο εντατικούς ρυθμούς από ό,τι συνήθως, με συνεχείς συσκέψεις και ενημερώνοντας κάθε εβδομάδα τους αρμόδιους αντιπροέδρους της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Προβολή στο μέλλον

Η ίδια η Renault εκτιμά ότι η αξιοποίηση του ACDC στην Κίνα μείωσε το κόστος παραγωγής κατά 40% σε σχέση με τις συμβατικές διαδικασίες. Κατά συνέπεια, στους επόμενους μήνες η εταιρεία σχεδιάζει να αναθέσει στο ACDC δύο ακόμη νέα μοντέλα, ένα για τη ρουμανική θυγατρική Dacia και ένα άλλο για την ιαπωνική Nissan, με την οποία συνεργάζεται.

Ο Όλιβερ Λάικ θεωρεί μάλιστα ότι τα μελλοντικά μοντέλα θα περιέχουν πολλά ακόμη εξαρτήματα από την Κίνα. Ήδη σήμερα οι προβολείς του Twingo είναι κινεζικής προέλευσης, καθώς οι Γάλλοι και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι προμηθευτές δεν είχαν καταφέρει να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές της Renault.

Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

