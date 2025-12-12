Αναζήτηση

Κοντέινερ για ναύτες, άχρηστα κινητά και άλλες σπατάλες…

Σπατάλες και κρούσματα κακοδιαχείρισης στο γερμανικό Δημόσιο επισημαίνει το Ομοσπονδιακό Ελεγκτικό Συνέδριο σε έκθεσή του, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη.Στις «Παρατηρήσεις για την Εκτέλεση του Προϋπολογισμού από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση» που δημοσιεύει φέτος -όπως άλλωστε κάθε χρόνο- το Ελεγκτικό Συνέδριο, εντοπίζει συγκεκριμένα και πολυάριθμα περιστατικά σπατάλης στον δημόσιο τομέα. Ως παράδειγμα αναφέρεται η προμήθεια 17.000 smartphones από τις τελωνειακές αρχές έναντι 35 εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό την κρυπτογραφημένη επικοινωνία ανάμεσα στα στελέχη της υπηρεσίας. Δυστυχώς όμως, όπως διαπιστώθηκε κατόπιν εορτής, τα κινητά τηλέφωνα που αγοράστηκαν ήταν ακατάλληλα για κρυπτογραφημένη επικοινωνία.

Ένα ακόμα από τα παραδείγματα που μνημονεύονται στις 176 σελίδες των «Παρατηρήσεων»: Το πολεμικό ναυτικό είχε αναθέσει τον εκσυγχρονισμό τεσσάρων παλαιών φρεγατών στα ναυπηγεία του Έμντεν, στο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας. Παράλληλα, με απευθείας ανάθεση, είχε συνάψει σύμβαση με ιδιωτική επιχείρηση, προκειμένου να κατασκευαστεί ολόκληρος οικισμός κοντέινερ στην πόλη του Έμντεν για την προσωρινή διαμονή του πληρώματος, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Φαίνεται ότι δεν εξετάστηκε καν μία πιο οικονομική εναλλακτική λύση. Αποτέλεσμα: οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις επιβαρύνθηκαν με περιττά έξοδα τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων ευρώ, επιπλέον δε η έναρξη των απαραίτητων εργασιών καθυστέρησε κατά δύο χρόνια.

Το «νόμιμο» δεν είναι πάντα «αποτελεσματικό»

Ως ελεγκτικό και γνωμοδοτικό όργανο, το Ομοσπονδιακό Ελεγκτικό Συνέδριο, με έδρα τη Βόννη, επαγρυπνά για την ορθή διαχείριση του κρατικού προϋπολογισμού. Έχει τη διοικητική αρμοδιότητα να ασκεί σχολαστικό δημοσιονομικό έλεγχο. Δεν εξετάζει μόνο τη «νομιμότητα», αλλά και την «κανονικότητα» και αποτελεσματική διαχείριση των κρατικών δαπανών. Με απλά λόγια, το Ελεγκτικό Συνέδριο στηλιτεύει ακόμα και εκείνες τις δαπάνες που μπορεί να είναι απολύτως νόμιμες, αλλά δεν φέρνουν αποτέλεσμα ή δεν πετυχαίνουν τον στόχο τους.

Με αυτά τα κριτήρια ασκείται κριτική, μεταξύ άλλων, στις φοροελαφρύνσεις που ισχύουν στη Γερμανία από το 2006 για εργασίες ανακαίνισης σε ιδιωτικές κατοικίες ή και για πιο απλά «μαστορέματα». Σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι φοροαπαλλαγές στερούν τα δημόσια ταμεία από έσοδα τουλάχιστον 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως και θεωρούνται «μη αποτελεσματική κρατική επιδότηση», καθώς «ούτε ενισχύουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου ούτε συμβάλλουν στην καταπολέμηση της μαύρης εργασίας».

Προειδοποίηση για το χρέος

Κατά τα λοιπά, ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Κάι Σέλερ σημειώνει ότι «η Γερμανία συσσωρεύει χρέη όπως ποτέ στο παρελθόν». Παράλληλα, προειδοποιεί ότι οι πολιτικοί θα πρέπει να βελτιώσουν τη διαχείριση των υφιστάμενων δαπανών, αντί «να ξοδεύουν όλο και περισσότερα χρήματα για να καλύψουν διαρθρωτικά προβλήματα».

Έντονη κριτική είχε ασκήσει ο Κάι Σέλερ και στην προηγούμενη κυβέρνηση του σοσιαλδημοκράτη καγκελάριου Όλαφ Σολτς, κατηγορώντας μάλιστα τα τρία κόμματα της τότε συγκυβέρνησης ότι «αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση» στην οποία έχουν περιέλθει τα δημόσια οικονομικά της χώρας.

Πηγές: dpa, ARD

Μάρτιος 2025

