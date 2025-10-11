Κρουπάλα: «Η Ρωσία δεν απειλεί τη Γερμανία»

Σε συνέντευξή του ο συμπρόεδρος της ακροδεξιάς AfD δηλώνει ότι η Γερμανία και η Ευρώπη πρέπει «επιτέλους να μιλήσουν με τον Πούτιν». Την ίδια ώρα τελευταία δημοσκόπηση δίνει πάλι πρωτιά στην AfD.Aνταπόκριση από το Βερολίνο

Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία είναι δίχως αμφιβολία η ευνοημένη του δύσκολου φθινοπώρου που διανύει η Γερμανία. Για άλλη μια φορά, δημοσκόπηση της δίνει την πρωτιά: αυτή τη φορά από το δημοσκοπικό ινστιτούτο Ipsos:

25% για την AfD, 23% για την κυβερνώσα Χριστιανική Ένωση υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, 15% για τους συγκυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες, 12% για την Αριστερά και 11% για τους Πρασίνους με σημαντικότατες απώλειες. Στο 5%, με ανοδική τάση, κινείται η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκεχτ και με μόλις 4%, κάτω του εκλογικού ορίου για είσοδο στη γερμανική βουλή, οι Φιλελεύθεροι.

Είχαν προηγηθεί τουλάχιστον άλλες τέσσερις δημοσκοπήσεις διαφορετικών ινστιτούτων το τελευταίο διάστημα που φαίνεται να επιβεβαιώνουν την ίδια τάση, ενώ ταυτόχρονα εντυπωσιακά είναι τα ποσοστά που συγκεντρώνει η Εναλλακτική για τη Γερμανία κυρίως στην ανατολική Γερμανία: ενδεικτικά στη Σαξονία-Άνχαλτ αγγίζει το 39%, στο Μεκλεμβoύργο-Πομερανία το 38% και στη Θουριγγία το 37%.

«Ο Μερτς κλιμακώνει, όχι ο Πούτιν»

Την ίδια ώρα σε μακροσκελή συνέντευξή του ο συμπρόεδρος της AfD Tίνο Κρουπάλα στην ιστοσελίδα t-online διαμηνύει ότι «όχι, ο Πούτιν δεν αποτελεί απειλη για τη Γερμανία» και συνεχίζει: «Πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε να συνομιλούμε (με τη Ρωσία) και να σταματήσουμε την περαιτέρω κλιμάκωση. Όμως αυτό ακριβώς κάνει ο καγκελάριος. Για παράδειγμα κάνει λόγο για φερόμενα ρωσικά ντρόουνς που εισβάλλουν στον εναέριο χώρο, όμως για την ώρα δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Το θεωρώ επικίνδυνο».

Κληθείς να σχολιάσει πρόσφατες δηλώσεις της Αλίς Βάιντελ ότι «ο Πούτιν πρέπει να προχωρήσει σε αποκλιμάκωση» ο Τίνο Κρουπάλα δηλώνει ότι συμφωνεί μεν, προσθέτοντας ότι «η αποκλιμάκωση επιτυγχάνεται μέσω της επανέναρξης του διαλόγου, όπως κάνουν ο Τραμπ, ο Όρμπαν, ακόμη και ο Φίτσο. Ωστόσο ούτε η γερμανική κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς ούτε η κυβέρνηση της ΕΕ της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι προφανώς πρόθυμες ή ικανές να το πράξουν. Και αυτό δεν είναι λάθος του Πούτιν».

Ως προς τον Ντόναλντ Τραμπ τον αποκαλεί «απόλυτο πρότυπο» για την μεταναστευτική πολιτική. «Πολλά από όλα όσα υποσχέθηκε για το μεταναστευτικό συμπίπτουν με εκείνα που πρεσβεύει η AfD. Και επίσης εφαρμόζει κατά γράμμα τις υποσχέσεις του».

Ως προς τις βίαιες πρακτικές της αστυνομίας στις ΗΠΑ κατά μεταναστών αναφέρει: «Δεν στηρίζω τη βία κατά μεταναστών. Πρέπει να υπάρχει αίσθηση της αναλογικότητας. Ως προς τους παράτυπους μετανάστες είναι δικαίωμα κάθε κυρίαρχου κράτους να αποφασίζει σε ποιον επιτρέπεται να εισέλθει στη χώρα και σε ποιον όχι. Αλλά η χρήση των εκάστοτε μέσων πρέπει να είναι αναλογική».

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις που φέρνουν την AfD στην πρώτη θέση, αναφέρει ότι μαζί με τη Βάιντελ αποτελούν ένα ηγετικό δίδυμο με διαφορετικές απόψεις που παίζει «σε διπλό ταμπλό». Όπως λέει «απευθυνόμαστε στο συναίσθημα όλων των ανθρώπων». Ως προς το σενάριο για μια μελλοντική «γέφυρα επικοινωνίας» με τη Χριστιανική Ένωση (CDU/ CSU) ο Τίνο Κρουπάλα εμφανίζεται ανοιχτός και μάλιστα σημειώνει προκαλώντας αίσθηση: «Έχω επαφές με πολλά κόμματα, και με την CDU. Ήμουν μέλος της νεολαίας της (Junge Union) και δεν έχω διακόψει ποτέ την επαφή».

Μάλιστα αποκαλύπτει ότι έχει ψησίσει CDU στο παρελθόν: «Noμίζω τελευταία φορά ήταν το 2005, όταν η Μέρκελ έθεσε υποψηφιότητα για την καγκελαρία με τον Σρέντερ απέναντι της, κερδίζοντας οριακά. Τότε γνώρισα την κυρία Μέρκελ, σε μια προεκλογική εκδήλωση στο Κράουσβιτς, όπου ζω. Μου έδωσε και αυτόγραφο. Αλλά τότε ήμουν νέος. Το μόνο που μας συνδέει με τη Μέρκελ είναι η συμμετοχή μας στη Νεολαία».

Όπως αποκαλύπτει, όταν μιλά με μέλη των Χριστιαδημοκρατών, οι συζητήσεις επικεντρώνονται στις κρατιδιακές εκλογές του επόμενου έτους και όχι τόσο στις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές». Για τον ίδιο ωστόσο το 2029 θα είναι η πιο συναρπαστική χρονιά: «ομοσπονδιακές εκλογές, ευρωπαϊκές εκλογές, εκλογές στα κρατίδια. Αυτό θα αλλάξει τη δημοκρατία».

Βουλευτές της AfD στα γενέθλια του Πούτιν

Στο μεταξύ μέσα στην εβδομάδα αίσθηση προκάλεσε η επιβεβαιωμένη είδηση ότι τρεις βουλευτές της AfD από το κρατιδιακό κοινοβούλιο της Σαξονίας-Άνχαλντ συμμετείχαν σε εκδήλωση της ρωσικής πρεσβείας για τον εαρτασμό των γενεθλίων του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Σύμφωνα με την εφημερίδα FAZ απονεμήθηκε επίσης το «Αργυρό Μετάλλιο Πούτιν» στο ακροδεξιό περιοδικό Compact.

Πρόκειται για τους πολιτικούς της AfD Χανς-Tόμας Τιλσνάιντερ, Φλόριαν Σρέντερ και Φρανκ Ότο Λίζουρεκ. Για τον επικεφαλής της Κ.Ο. της AfD στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, Όλιβερ Κίρχνερ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. «Θα πρέπει να δημιουργήσουμε λογικές επαφές με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, το Ιράν» όπως είπε. Πάντως δεν φαίνεται η είδηση να εξέπληξε κανέναν. «Ο κύριος Τιλσνάιντερ κάθεται στην ολομέλεια με μια κούπα καφέ που έχει πάνω της τη φωτογραφία του Βλάντιμιρ Πούτιν», δήλωσε σκωπτικά η επικεφαλής της Κ.Ο. του SPD, Κάτια Πέλε.

