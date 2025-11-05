Αναζήτηση

«Λουκέτο» σε ισλαμιστική οργάνωση στο Αμβούργο

Για «προπαγάνδα μίσους» με στόχο κυρίως τη νεολαία κατηγορείται η οργάνωση «Muslim Interaktiv», που απαγορεύτηκε με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας.Ανταπόκριση από τη Βόννη

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ανακοίνωσε την απαγόρευση της ισλαμιστικής οργάνωσης «Muslim Interaktiv», ενώ πρόσθεσε ότι ερευνώνται δύο ακόμα συγγενείς οργανώσεις, οι οποίες προς το παρόν παραμένουν νόμιμες. Ήδη από τα ξημερώματα της Τετάρτης πραγματοποιούνται έρευνες σε γραφεία και σπίτια, για την εξεύρεση επιβαρυντικών στοιχείων, σε επτά διαφορετικά σημεία στην πόλη του Αμβούργου.

«Όποιος προπαγανδίζει δημόσια και επιθετικά το Χαλιφάτο στους δρόμους μας, υποκινεί αφόρητο μίσος κατά του κράτους του Ισραήλ και των Εβραίων και περιφρονεί τα δικαιώματα των γυναικών και των μειονοτήτων θα αντιμετωπίζεται με την πλήρη ισχύ του νόμου» αναφέρει η σχετική δήλωση του υπουργού.

Προπαγάνδα στα social media

Η οργάνωση «Muslim Interaktiv» απαγορεύτηκε με βάση στοιχεία της Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος. Απευθύνεται σε νεανικό κοινό, κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Για παράδειγμα, ο λογαριασμός της στο TikTok έχει πάνω από 18.700 ακολούθους και 389.000 likes. Τα βίντεο, τα οποία έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές, δείχνουν συνήθως νεαρούς ισλαμιστές ιεροκήρυκες. Συχνά αφορούν θέματα της επικαιρότητας στη Γερμανία, παρουσιάζοντας την άποψη της οργάνωσης για αυτά.

Ο λογαριασμός της στο Instagram έχει σχεδόν 10.000 ακολούθους και το κανάλι της στο YouTube 19.100 συνδρομητές. Οι λογαριασμοί αυτοί έκλεισαν με απόφαση των Αρχών. Αν και εμφανιζόταν με σχετικά μοντέρνο προσωπείο, η οργάνωση θεωρείται εξαιρετικά συντηρητική και αδιαφανής σε ό,τι αφορά την εσωτερική της οργάνωση και τις διασυνδέσεις της.

Υπάρχουν και παρακλάδια;

Όπως σημειώνεται στη σχετική απόφαση, ιδεολογικός στόχος της ομάδας είναι το Χαλιφάτο, μια ισλαμική παγκόσμια κυβέρνηση με αξίωση απόλυτης εξουσίας. Η «Muslim Interaktiv» είναι ιδεολογικά ευθυγραμμισμένη με την οργάνωση Hizb ut-Tahrir, η οποία αγωνίζεται για ένα Χαλιφάτο παγκοσμίως από τη δεκαετία του 1950 και έχει απαγορευτεί στη Γερμανία από το 2003, σύμφωνα με την εκτίμηση των αρμόδιων αρχών. Επιπλέον, από σήμερα το πρωί, η αστυνομία ερευνά ακίνητα που σχετίζονται με τις ισλαμιστικές ομάδες «Realität Islam» και «Generation Islam». Ωστόσο, αυτές οι δύο ομάδες δεν απαγορεύτηκαν προσώρας, αν και σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, είναι παρακλάδια της «Muslim Interaktiv».

Πηγή: ARD

Μάρτιος 2025

