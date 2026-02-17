Μάντελσον, Άντριου, Φέργκι: Το βρετανικό τρίπτυχο Έπστιν

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ζήτησε από τη βρετανική κυβέρνηση να αναβάλει τη δημοσιοποίηση ορισμένων εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση Έπστιν.Ανταπόκριση από το Λονδίνο

Στις βρετανικές έρευνες Βρετανών ιδιωτών στη σχέση τους με τον Έπστιν κύριο μέλημα είναι να βρουν αν έδιναν ευαίσθητες κυβερνητικές και διπλωματικού ενδιαφέροντος πληροφορίες στον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα. Από την άλλη, κύριο μέλημα των ιδιωτών είναι να αποφευχθεί μια τέτοια σύνδεση.

Παράλληλα, έχουμε Μητροπολιτική Αστυνομία και Εργατική κυβέρνηση, οι οποίες, για τους δικούς τους λόγους, δεν θέλουν να δημοσιευθούν όλα τα emails από τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως Βρετανού Πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Δεκέμβριο του 2024.

Υπονόμευση της ποινικής έρευνας με τη δημοσιοποίηση στοιχείων;

Νέο ρεπορτάζ της Politico υποστηρίζει ότι η Μητροπολιτική Αστυνομία ζήτησε, μάλιστα, από την κυβέρνηση Στάρμερ να μην δημοσιεύσει όλα τα emails, ώστε να μην υπονομευθεί η εν εξελίξει ποινική έρευνα εις βάρος του.

Το ρεπορτάζ επικαλείται δύο άτομα κοντά στο ζήτημα, τα οποία διατήρησαν την ανωνυμία τους, με τη Μητροπολιτική Αστυνομία να αρνείται να επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες. Μεταξύ άλλων, όμως, εκπρόσωπος Τύπου της γνωστής και ως Scotland Yard δήλωσε ότι «θα κάνουμε εξονυχιστικό έλεγχο και θα εξετάσουμε αν η δημοσιοποίηση είναι πιθανόν να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην έρευνα ή στο κατηγορητήριο (…) παρόλα αυτά, την τελική ευθύνη – για το τι θα δημοσιευθεί – την έχει η κυβέρνηση και η Βουλή».

Υπενθυμίζεται ότι πριν δύο εβδομάδες, και μετά από πολλές πιέσεις ακόμα και μέσα από το κόμμα των Εργατικών, ψηφίστηκε να δημοσιευθούν όλα τα αρχεία σχετικά με τον διορισμό Μάντελσον. Βέβαια, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ξεκαθάρισε ότι θα παραμείνουν κρυφά όσα θα μπορούσαν να βάλουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τις διπλωματικές σχέσεις της χώρας.

Ενώ η απάντηση εκπροσώπου του Υπουργικού Συμβουλίου στην Politico και στο ρεπορτάζ της ήταν ότι «δεν σχολιάζουμε τις έρευνες της αστυνομίας».

Προσωπικές επαφές Άντριου ενώ ήταν σε κυβερνητική αποστολή

Την ίδια ώρα, στο προσκήνιο συνεχίζουν να βρίσκονται ο τέως πρίγκιπας Άντριου και η πρώην σύζυγός του Σάρα Φέργκιουσον. Οι πιέσεις αυξάνονται, προκειμένου ο Άντριου να διερευνηθεί και για την περίοδο που διετέλεσε ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου σε εμπορικές αποστολές, δηλαδή από το 2001 έως το 2011.

Γενικότερα εξετάζεται και υπάρχουν ενδείξεις ότι εκμεταλλευόταν τη θέση του για να αποσπά και να μεταφέρει ευαίσθητες πληροφορίες στον καταδικασμένο παιδόφιλο, Τζέφρι Έπστιν, όπως λεπτομέρειες για το πρόγραμμα διάσωσης της Royal Bank of Scotland, αλλά και διαρροές σχετικά με τις διαπραγματεύσεις εμπορικών συμφωνιών μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Κίνας.

Ταυτόχρονα, του ζητούσε να κανονίσει κάποιες… κοινωνικές επαφές, ακόμα και όταν βρισκόταν σε επίσημες αποστολές δημοσίου συμφέροντος. Για παράδειγμα, φωτογραφία που φιγουράρει στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης δείχνει τον Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ να διασκεδάζει σε δείπνο με μοντέλο από την Κίνα, ενώ βρισκόταν στο Πεκίνο με έξοδα του βρετανικού λαού. Ο επικεφαλής της Εισαγγελικής Αρχής για Αγγλία και Ουαλία, Στίβεν Πάρκισον, δήλωσε στους Times ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η αστυνομία θα κάνει το καθήκον της.

Η Φέργκι «καταστρέφεται» μαζί με τις εταιρείες της

Παράλληλα, σήμερα, έγινε γνωστό ότι κλείνουν έξι εταιρείες της Σάρα Φέργκιουσον, λόγω των στενών σχέσεων με τον Έπστιν. Υπενθυμίζεται ότι, μεταξύ των αποκαλύψεων από τους φακέλους Έπστιν, η τέως Δούκισσα του Γιορκ στρεφόταν στον Έπστιν για οικονομικές συμβουλές, ενώ εξέφραζε αρκετές φορές τον θαυμασμό της για τον καταδικασμένο παιδόφιλο.

Πιο χαρακτηριστικά emails χαρακτηρίζονται αυτά που η Φέργκι απευθύνεται στον Έπστιν ως «τον αδελφό που πάντα ήλπιζε να έχει», αλλά και ως «έναν θρύλο, που είναι πολύ υπερήφανη για αυτόν». Όλα τα παραπάνω, ενώ ο ίδιος είχε ήδη καταδικαστεί για σεξουαλικά αδικήματα.

