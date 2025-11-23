Ματωμένη εκεχειρία στη Γάζα

Δεκάδες νεκροί και τραυματίες μετά τις ισραηλινές επιδρομές, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαμεσολαβητικές προσπάθειες της Αιγύπτου και των ΗΠΑ για να μην καταρρεύσει η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.Ανταπόκριση από το Τελ Αβίβ

Εύθραυστη και εξαιρετικά ευμετάβλητη παραμένει η κατάσταση στη Γάζα από το απόγευμα του Σαββάτου, όταν ξέσπασαν στρατιωτικές συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, δημιουργώντας ένα κλίμα που δεν θύμιζε σε τίποτα την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε στα μέσα Οκτωβρίου.

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί

Συγκεκριμένα, η ισραηλινή αεροπορία άρχισε επιδρομές κατά θέσεων της Χαμάς στην περιοχή του θύλακα που ελέγχει η οργάνωση, με αφορμή πυροβολισμούς κατά ισραηλινών δυνάμεων που φέρεται να πραγματοποίησε μέλος της Χαμάς, αφού κατάφερε να περάσει σε περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο, όπως υποστήριξε σχετική στρατιωτική ανακοίνωση. Κατά τις χθεσινές απογευματινές επιδρομές εξουδετερώθηκαν πέντε ανώτατα στελέχη της Χαμάς, ενώ η σφοδρότητα των ισραηλινών επιχειρήσεων που επακολούθησαν δημιούργησαν την εντύπωση ότι η κατάπαυση του πυρός κατέρρευσε, με την παλαιστινιακή οργάνωση να αρνείται ότι εκείνη προκάλεσε την χθεσινή έκρυθμη κατάσταση.

Αργότερα το απόγευμα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι, μετά από 24ωρη επιχείρηση καταδίωξης, εξουδετέρωσε ένδεκα ενόπλους της Χαμάς και συνέλαβε άλλους έξι, ενώ προσπαθούσαν να απεγκλωβιστούν από σήραγγα, όπου είχαν βρει κρησφύγετο επί εβδομάδες, και να καταφύγουν στις περιοχές του θύλακα του ελέγχει η οργάνωσή τους.

Ακολούθησε ένα πόλεμος από ανακοινώσεις και αλληλοκατηγορίες. Ταυτόχρονα όμως, τόσο το Ισραήλ, όσο και η Χαμάς, καλούσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις εγγυήτριες χώρες – κυρίως την Αίγυπτο- να παρέμβουν προκειμένου να μην καταρρεύσει η συμφωνία εκεχειρίας.

Αντιπροσωπεία της Χαμάς στο Κάιρο

Από νωρίς σήμερα το πρωί, αντιπροσωπεία της Χαμάς υπό τον Χαλίλ Αλ-Χαγιά, βρίσκεται στο Κάιρο για διαβουλεύσεις σε μία προσπάθεια διατήρησης της εκεχειρίας. Από την άλλη, αραβικές δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι η ισραηλινή αεροπορία συνεχίζει από σήμερα νωρίς το πρωί σποραδικές επιδρομές κατά θέσεων της Χαμάς σε περιοχές της κεντρικής Γάζας που ελέγχονται από την Χαμάς, με έμφαση τα ανατολικά περίχωρα του Χαν Γιούνις.

