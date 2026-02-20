Μερτς: «Η Ευρώπη να μάθει τη γλώσσα της ισχύος»

Κρίσιμο συνέδριο των Γερμανών Χριστιανοδημοκρατών στη Στουτγάρδη, ενόψει σημαντικών εκλογικών αναμετρήσεων. Ομιλία Μερτς, επευφημίες για την πρώην καγκελάριο Μέρκελ.Σε εξέλιξη βρίσκεται το συνέδριο των κυβερνώντων Γερμανών Χριστιανοδημοκρατών (CDU) στη Στουτγάρδη. Το πρωί της Παρασκευής εκφώνησε την εναρκτήρια ομιλία του ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία του κόμματος ενόψει κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων το 2026, αρχής γενομένης από τις τοπικές εκλογές στο κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης στις 6 Μαρτίου. Εκεί οι Χριστιανοδημοκράτες φιλοδοξούν να εκλέξουν πρωθυπουργό για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια.

Αναφερόμενος στα υποθετικά σενάρια για μία συνεργασία με το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), o Φρίντριχ Μερτς ουσιαστικά απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο, λέγοντας ότι «έχει αποφασίσει οριστικά» να προσανατολιστεί στο πολιτικό Κέντρο. Ιδιαίτερα οι Χριστιανοδημοκράτες, ανέφερε ο καγκελάριος, οφείλουν να κάνουν ό,τι μπορούν «ώστε να μην διακινδυνεύεται η ιστορική κληρονομιά της χώρας» με αντάλλαγμα βραχυπρόθεσμες εκλογικές επιτυχίες.

Xρειάζονται «ευρωπαϊκές απαντήσεις»

Όσον αφορά τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις, ο καγκελάριος έκανε λόγο για σημαντικές αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία, στο εμπόριο, στην Ευρώπη, αλλά και τον διεθνή ρόλο της Γερμανίας, εκφράζοντας παράλληλα διακριτικές αιχμές απέναντι στην αμερικανική κυβέρνηση.

«Περισσότερο από ποτέ, οι Χριστιανοδημοκράτες είναι αποφασισμένοι σήμερα να δώσουν ευρωπαϊκές απαντήσεις στις μεγάλες προκλήσεις» ανέφερε ο Φρίντριχ Μερτς, για να συμπληρώσει πάντως ότι «η Ευρώπη θα πρέπει να μάθει και τη γλώσσα της ισχύος».

Χειροκροτήματα για Μέρκελ, Μερτς

Με συνεχείς επευφημίες υποδέχθηκαν οι σύνεδροι τον Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος στη Στουτγάρδη αναμένεται να επανεκλεγεί στην ηγεσία του χριστιανοδημοκρατικού κόμματος.

Ζωηρά χειροκροτήματα «εισέπραξε» και η πρώην καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, η οποία δίνει το παρών σε κομματικό συνέδριο για πρώτη φορά μετά την αποχώρησή της από την ενεργό πολιτική. Αναλυτές ερμηνεύουν την παρουσία τηςως ένδειξη στήριξης προς τον Φρίντριχ Μερτς. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις πάντως, δεν αναμένεται να κάνει παρέμβαση.

