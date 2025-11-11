Μερτς, ο καγκελάριος που δεν βγαίνει στη σύνταξη

O καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έγινε 70 ετών. Εκπλήρωσε το όνειρο της ζωής του, να γίνει καγκελάριος, όμως οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν είναι το ιδανικό «δώρο γενεθλίων».Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Με ένα βίντεο στο Ιnstagram ο υπ. Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ, ο υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, ο υπ. Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ και η υπ. Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε ευχήθηκαν στον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς για τα 70ά του γενέθλια.

«Έχουμε μια φανταστική κυβέρνηση» αναφωνεί ο ίδιος στο βίντεο, σε χαλαρή διάθεση, από το γραφείο του στην καγκελαρία. Με εξαίρεση τον Κόνραντ Αντενάουερ, στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια της Γερμανίας, ο Φρίντριχ Μερτς είναι ο γηραιότερος καγκελάριος.

Κι ενώ άλλοι Γερμανοί συνομήλικοί του είναι συνταξιούχοι, ο ίδιος επέλεξε την ενεργό πολιτική εντατικά τα τελευταία χρόνια επιστρέφοντας στους Χριστιανοδημοκράτες μετά την αποχώρηση της Άνγκελα Μέρκελ, με αποτέλεσμα να εκπληρώσει το όνειρό του: να γίνει καγκελάριος.

Όπως διατείνεται μάλιστα σε πολλές δημόσιες δηλώσεις του, δεν φαίνεται να θέλει να σταματήσει τα επόμενα χρόνια, μολονότι οι δημοσκοπήσεις δεν τον βοηθούν -και μολονότι ήδη ακούγονται στα κομματικά πηγαδάκια και τα ονόματα άλλων, νεότερων πιθανών υποψηφίων για τις ομοσπονδιακές εκλογές του 2029: από τον Χριστιανοκοινωνιστή πρωθυπουργό της Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ μέχρι τον δημοφιλή Χριστιανοδημοκράτη πρωθυπουργό της Βόρειας Ρηνανίας-Bεστφαλίας, Χέντρικ Βυστ.

Όπως υπενθυμίζει πάντως σε άρθρο της η ιστοσελίδα tagesschau.de του, η Μέρκελ παρέμεινε 16 χρόνια στην καγκελαρία, ενώ ο Μερτς πιθανώς δεν θα καταφέρει να παραμείνει καγκελάριος ως τα 86 χρόνια του.

Γιορτή στη βουλή χωρίς τη Μέρκελ

Για τα γενέθλιά του, σε κλίμα χριστιανοδημοκρατικής ομοψυχίας και ευφορίας, οι ομοϊδεάτες του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Χριστιανικής Ένωσης του έκαναν δώρο μια σημαία από αυτές που κυματίζουν στο ιστορικό κτήριο της γερμανικής βουλής, λουλούδια και σοκολατάκια. «Αγωνιστή» τον αποκάλεσε ο επικεφαλής της Κ.Ο. των Χριστιανοδημοκρατών Γενς Σπαν, ενώ ο επικεφαλής των Χριστιανοκοινωνιστών Μάρκους Ζέντερ εξήρε τη «δύναμη» αλλά και την «φυσική κατάσταση» του Μερτς.

Στη δίωρη ειδική, εορταστική εκδήλωση το απόγευμα της Τρίτης συμμετείχαν 300 προσκεκλημένοι. Από το «πάρτι» των Χριστιανοδημοκρατών απουσίαζε όμως η Άγκελα Μέρκελ λόγω ταξιδιού της στο Ισραήλ, όπου αναγορεύεται επίτιμη διδάκτωρ. Οι σχέσεις τους δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα καλές, ωστόσο έχει προκαλέσει αίσθηση τους τελευταίους μήνες η άλλοτε υφέρπουσα κι άλλοτε πιο ανοιχτή κριτική της Άγκελα Μέρκελ στη μεταναστευτική πολιτική του Φρίντριχ Μερτς αλλά και στο στιλ ηγεσίας που ο ίδιος κομίζει -με μειωμένη παρουσία γυναικών στα κορυφαία πόστα της κυβέρνησης.

Πάντως η Μέρκελ παραμένει τυπική, όπως όλα δείχνουν, στις κοινωνικές της υποχρεώσεις. Όπως διευκρίνισε η εκπρόσωπός της, έστειλε γραπτώς τις ευχές της στον Μερτς, χωρίς να διευκρίζεται ωστόσο αν πρόκειται για ένα απλό sms ή για μια κάρτα με λουλούδια και την ιδιόχειρη υπογραφή της.

Δυσάρεστες δημοσκοπήσεις

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πάντως κάθε άλλο παρά «δώρο γενεθλίων» προς τον Γερμανό καγκελάριο μπορούν να χαρακτηρισθούν. Το 74% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση για λογαριασμό των ιδιωτικών δικτύων n-tv και RTL επιθυμεί να δει άλλο υποψήφιο για το κυβερνών κόμμα στις ομοσπονδιακές εκλογές του 2029, ενώ μόλις ένα 16% θα ήθελε να ηγηθεί της Χριστιανικής Ένωσης ο Φρίντριχ Μερτς και στις επόμενες εκλογές.

Μεταξύ των ψηφοφόρων της Ένωσης, μόλις το 44% θα στήριζε μια δεύτερη υπoψηφιότητα του Μερτς, την ώρα που το 43% θα θεωρούσε καταλληλότερη κάποια άλλη υποψηφιότητα.

Το 52% των ερωτηθέντων επίσης θεωρεί ότι τα καθήκοντα του/της καγκελαρίου θα πρέπει να εκπληρώνονται από νεότερους/ες πολιτικούς, ενώ το 45% θεωρεί «εντάξει» την ηλικία των 70 ετών για την καγκελαρία.

Την ίδια ώρα ενδιαφέρον έχει ακόμη ότι στη σύγκριση Μερτς-Mέρκελ, μόλις το 12% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο Φρίντριχ Μερτς κυβερνά καλύτερα από την Άνγκελα Μέρκελ.

Στη γενική δημοσκοπική εικόνα για τις ομοσπονδιακές εκλογές, η δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa για τα δίκτυα n-tv και RTL δίνει ως πρώτο κόμμα την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία με 26%. Δεύτερη έρχεται η Χριστιανική Ένωση με 24%, έπονται οι Σοσιαλδημοκράτες με 14%, οι Πράσινοι με 12% και η Αριστερά με 11%.

Πηγές: tagesschau.de, n-tv, RTL, ΖΕΙΤ

