Μερτς-Τραμπ: Στο Νταβός για «ανακωχή των δασμών»

Σε μια προσπάθεια κατευνασμού ο καγκελάριος Μερτς αναμένει συνάντηση εξπρές με τον Τραμπ στο Νταβός για τους δασμούς, τη Γροιλανδία αλλά και τις σχέσεις ΗΠΑ-Eυρώπης που βρίσκονται σε κρίση.Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Σε μια προσπάθεια να ρίξει τους τόνους ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι θα επιδιώξει συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες μέρες στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, προειδοποιώντας εκ νέου για τις συνέπειες στις σχέσεις Γερμανίας και ΗΠΑ εξαιτίας της ανακοίνωσης για πρόσθετους δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες και της διαμάχης για την ασφάλεια στη Γροιλανδία.

«Θα προσπαθήσω να τον συναντήσω την Τετάρτη» ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου μετά από κομματική συνεδρίαση των Χριστιανοδημοκρατών.

Από το Βερολίνο τόνισε ότι θα ήθελε να αποφύγει «οποιαδήποτε κλιμάκωση με τις ΗΠΑ, εάν αυτό είναι δυνατόν», εντούτοις, οι Ευρωπαίοι συμφωνούν ότι «οι νέες απειλές δασμών θα αποδυναμώσουν τις διατλαντικές σχέσεις». Για τον Μερτς οι αμερικανικοί δασμοί αποδυναμώνουν επίσης σημαντικά τη γερμανική και ευρωπαϊκή οικονομία.

Όπως είπε, η αμερικανική κυβέρνηση γνωρίζει ότι η Ευρώπη μπορεί να αντιδράσει. «Δεν το θέλω, αλλά μπορούμε να προστατεύσουμε τα ευρωπαϊκά και επίσης τα γερμανικά συμφέροντα» δήλωσε, στέλνοντας μήνυμα προς τον Λευκό Οίκο.

Υπογράμμισε ότι η Γερμανία βρίσκεται σε άμεσο συντονισμό με τους εταίρους της και ότι ως χώρα «είναι έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη και να ηγηθεί» στην Ευρώπη. Ως προς τη Γροιλανδία, ανέφερε ότι κατανοεί τις ανησυχίες των ΗΠΑ, ωστόσο και αυτές τα τελευταία χρόνια μείωσαν δραστικά τον αριθμό των στρατευμάτων τους στο νησί από περίπου 30.000 στρατιώτες σε 200.

«Επομένως η ανάλυση των απειλών και από τις ίδιες τις ΗΠΑ δεν είναι τόσο δραματική όσο παρουσιάζεται» ανέφερε ο Μερτς, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Γερμανίας και της Ευρώπης για τη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας της Γροιλανδίας.

Συνάντηση με Τραμπ πριν από τη Σύνοδο Κορυφής

Μια συνάντηση Μερτς-Tραμπ στο Νταβός την Τετάρτη, θα ήταν αναγκαία πριν από την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ την Πέμπτη, όπου θα συζητηθούν πιθανά ευρωπαϊκά αντίμετρα στην απειλή πρόσθετων αμερικανικών δασμών σε ευρωπαϊκά προϊόντα.

Εκπρόσωπος της ΕΕ ανέφερε ωστόσο από τις Βρυξέλλες ότι η Κομισιόν θα κάνει τα πάντα προκειμένου να διασφαλίσει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, ενώ προτεραιότητα της συνόδου θα είναι η αποφυγή της κλιμάκωσης.

Νωρίτερα τη Δευτέρα στο κυβερνητικό μπρίφινγκ ο εκπρόσωπος της καγκελαρίας, Στέφαν Κορνέλιους, είχε κάνει λόγο για «απαράδεκτους τιμωρητικούς δασμούς» που «κλιμακώνουν την εμπορική σύγκρουση», τονίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι είναι απαφασισμένοι να απαντήσουν στους δασμούς με δασμούς, αν χρειαστεί ήδη από τον Φεβρουάριο.

«Υπάρχει ευρεία συμφωνία μεταξύ των κρατών-μελών της Ένωσης». Τόνισε πάντως ότι οι απειλές Τραμπ «υπονομεύουν τη διατλαντική συνεργασία» και ότι τα ευρωπαϊκά αντίποινα θα μπορούσαν να είναι εκτεταμένα.

Κάτω από το «ψυχολογικό όριο» ο DAX

Την ίδια ώρα στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης επικρατεί μούδιασμα. Οι επαπειλούμενοι δασμοί του Αμερικανού Προέδρου επηρέασαν αρνητικά και τον δείκτη DAX, ο οποίος έπεσε κάτω από το «ψυχολογικό όριο» των 25.000 μονάδων, χάνοντας 1,34%.

Σύμφωνα με αναλυτές, όπως η Κριστίν Ρόμαρ από τη CMC Markets, η νέα κρίση δεν αφορά απλώς και μόνο την «εμπορική πολιτική» αλλά το «μέλλον των διατλαντικών σχέσεων, το μέλλον του ΝΑΤΟ και το σύνολο των εμπορικών σχέσεων μεταξύ δύο εκ των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου».

Σύμφωνα με τον Τόμας Γκίτσελ, επικεφαλής οικονομολόγο της VP Bank, η διαμάχη για τη Γροιλανδία αποδεικνύει ότι οι εμπορικές συγκρούσεις «κάθε άλλο παρά έχουν επιλυθεί».

Μέχρι τώρα, οι δασμοί δεν έχουν πλήξει ιδιαίτερα την αμερικανική οικονομία, ενώ στη Γερμανία υπήρξαν πρόσφατα θετικές εκπλήξεις. Ωστόσο η σύγκρουση για τη Γροιλανδία επιβάλλει προσοχή, καθώς η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη «βασίζεται σε πήλινα πόδια».

Πηγές: dpa, tagesschau.de, dlf, Spiegel

