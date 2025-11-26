Μετωπική σύγκρουση Βάιντελ-Μερτς στη Βουλή

Με τον Τιτανικό παρομοίωσε τη Γερμανία η επικεφαλής της ακροδεξιάς AfD, με τον καγκελάριο να απορρίπτει το «σχέδιό» της. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις.Αν κάποιοι είχαν ξεχάσει πόσο σημαντική είναι η επιρροή της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στον δημόσιο διάλογο στη χώρα, η πρόεδρος του κόμματος Αλίς Βάιντελ φρόντισε την Τετάρτη να τους το υπενθυμίσει. Ήταν αυτή που ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άνοιξε την συζήτηση στη γερμανική Βουλή, με πρώτο θέμα τον προϋπολογισμό της καγκελαρίας και φρόντισε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για μια ολομέτωπη επίθεση στον Φρίντριχ Μερτς και στην κυβέρνησή του συνολικά.

Η Βάιντελ δεν δίστασε να παρομοιάσει τη Γερμανία με τον Τιτανικό: με ένα σκάφος που έχει πάρει επικίνδυνη κλίση, τα στεγανά του έχουν καταρρεύσει και μπάζουν νερά, αλλά οι κυβερνήτες συνεχίζουν να κάθονται αμέριμνοι στη γέφυρα ζητώντας από την ορχήστρα να συνεχίσει να παίζει σε εύθυμους και χαλαρωτικούς ρυθμούς.

Η συμπρόεδρος της AfD πρότεινε μάλιστα και το δικό της σχέδιο 12 σημείων για έξοδο από την κρίση, ζητώντας ακόμα δραστικότερο περιορισμό της μετανάστευσης, περικοπές σε κοινωνικά επιδόματα και επιστροφή σε ενεργειακές συμφωνίες με τη Ρωσία και χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Συνολικά η Βάιντελ μίλησε για πέντε μεγάλες κρίσεις: μεταναστευτικό, κοινωνικό κράτος, ενέργεια, οικονομία και χρέος. Μάλιστα χαρακτήρισε αντισυνταγματικό τον συνολικό προϋπολογισμό της κυβέρνησης.

Άμεση απάντηση από τον Μερτς

Ο καγκελάριος σήκωσε το γάντι και απάντησε απορρίπτοντας ως ακατάλληλο το σχέδιο της Βάιντελ. Ο ίδιος έκανε λόγο για τρεις μεγάλες προκλήσεις: οικονομική κρίση, απειλές ασφάλειας και παρανοήσεις της έννοιας της δικαιοσύνης.

Ως πρώτες απαντήσεις στην οικονομική κρίση, ο Μερτς απαρίθμησε μέτρα όπως η μείωση του ενεργειακού κόστους, η φορολογική ελάφρυνση για τις επιχειρήσεις, η μείωση της γραφειοκρατίας και η πρόοδος στην ψηφιοποίηση.

Υπερασπίστηκε επίσης τη μεταρρύθμιση της στρατιωτικής θητείας και την αύξηση των επενδύσεων στην ασφάλεια και στην άμυνα. «Πρέπει να συνηθίσουμε ξανά στην ιδέα: η ειρήνη και η ελευθερία δεν έρχονται δωρεάν».

Η πιο σημαντική κατευθυντήρια αρχή της πολιτικής της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον Μερτς, είναι η «διατήρηση της ελευθερίας εν ειρήνη στην Ευρώπη». Η Γερμανία θέλει να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Ωστόσο, ο καγκελάριος προειδοποίησε κατά της επίτευξης συμφωνίας για την Ουκρανία χωρίς τη συγκατάθεση της ίδιας της χώρας και των Ευρωπαίων συμμάχων της.

«Μια συμφωνία που θα προκύψει από διαπραγμάτευση μεταξύ μεγάλων δυνάμεων χωρίς τη συγκατάθεση της Ουκρανίας και χωρίς τη συγκατάθεση των Ευρωπαίων δεν θα παράσχει τη βάση για μια πραγματικά βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία». Επομένως, απαιτείται «ενότητα στην Ευρώπη, ενότητα με την Ουκρανία και ενότητα στη διατλαντική συμμαχία».

Δίκαιη κατανομή βαρών

Όσον αφορά το κράτος πρόνοιας, ο καγκελάριος υποσχέθηκε για άλλη μια φορά γρήγορες μεταρρυθμίσεις. Απέφυγε πάντως να αναφερθεί άμεσα στη διαμάχη για τις συντάξεις -συμπεριλαμβανομένων και των διαφωνιών στο εσωτερικό του κόμματος του- αλλά διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα διασφαλίσει μια «δίκαιη κατανομή μεταξύ των γενεών». Δήλωσε ότι ο στόχος είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα της κοινωνίας να είναι σε θέση να συμφωνήσει με τις σχετικές μεταρρυθμίσεις. Πάντως ένα σχέδιο νόμου της υπουργού Εργασίας Μπέρμπελ Μπας (SPD) παραμένει επί του παρόντος αμφιλεγόμενο μεταξύ των νέων βουλευτών της Χριστιανικής Ένωσης CDU/CSU.

«Θα διατηρήσουμε τον ρυθμό των μεταρρυθμίσεων και θα απαιτήσουμε ακόμη περισσότερα, όπου είναι απαραίτητο», προανήγγειλε ο καγκελάριος. Παρόλο που η κυβέρνηση προχωρά με ταχείς ρυθμούς, οι προσδοκίες για μεταρρύθμιση είναι υψηλότερες ομολόγησε.

«Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη χώρα. Και τα εξαιρετικά περίπλοκα ζητήματα απαιτούν σύνθετες απαντήσεις, όχι απλοϊκές κοινοτοπίες», δήλωσε καταλήγοντας και απευθυνόμενος στην AfD.

Ήπιοι τόνοι προς τα αριστερά

Κριτική πάντως ακούστηκε και από τους Πράσινους και την Αριστερά για την έλλειψη συνεννόησης που παρατηρείται συχνά μεταξύ κυβερνητικών στελεχών, βουλευτών, αλλά και υπουργών.

Η συμπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας των Πρασίνων, Μπρίτα Χάσελμαν, κατηγόρησε τον συνασπισμό για οπισθοδρόμηση, ιδίως στην πολιτική για το κλίμα. Υποστήριξε ότι αυτό θέτει σε κίνδυνο τη δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών, όπως και η συζήτηση γύρω από το συνταξιοδοτικό. Ο συμπρόεδρος της Die Linke, Σέρεν Πέλμαν, χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό του 2026 ως μια «άδικη αναδιανομή του πλούτου». Υποστήριξε ότι το υψηλό επίπεδο εθνικού χρέους αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία.

Πάντως όπως επεσήμανε και η αριστερή taz αυτή τη φορά ο Μερτς εμφανίστηκε πιο συγκαταβατικός και απέφυγε να επιτεθεί στην Αριστερά, εστιάζοντας τα πυρά του κυρίως προς την Ακροδεξιά.

Άλλωστε νωρίτερα η Βάιντελ τον είχε αποκαλέσει «ήδη αποτυχημένο» και είχε καλέσει τους Χριστιανοδημοκράτες βουλευτές να απεγκλωβιστούν από το «σοσιαλιστικό», όπως το χαρακτήρισε, «Τείχος της Δημοκρατίας» που αποκλείει το κόμμα της από μελλοντικές συνεργασίες με την Χριστιανοδημοκρατία, αλλά και τα υπόλοιπα δημοκρατικά κόμματα.

Σε κάθε περίπτωση η σύγκρουση έδωσε μια πρόγευση για τις κοινοβουλευτικές μάχες που έρχονται, όταν θα συζητηθούν στη Βουλή και οι προϋπολογισμοί άλλων κρίσιμων υπουργείων.

Πηγές: ARD, DLF, taz, RND

