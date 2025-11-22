Με το όπλο παρά πόδα οι ισραηλινές δυνάμεις

Έτοιμες για επιχειρήσεις σε Γάζα και Λίβανο, εάν Χαμάς και Χεζμπολάχ δεν αφοπλιστούν. Εξοπλιστική απεξάρτηση από τις ΗΠΑ επιδιώκει ο Νετανιάχου, που λέει ότι η Τουρκία «δεν θα δει» F35.Ανταπόκριση από το Τελ Αβίβ

Η ισραηλινή κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά την ανανέωση των χερσαίων επιχειρήσεων, τόσο στην Γάζα όσο και στον Λίβανο. Αυτό προκύπτει από τις δημοσιογραφικές διαρροές που αναδεικνύονται στα τοπικά μέσα μετά την ολοκλήρωση της προχθεσινής (20/11) συνεδρίασης του περιορισμένης σύνθεσης υπουργικού συμβουλίου, αρμόδιου για ζητήματα ασφάλειας και άμυνας (ΚΥΣΕΑ). Από την αποτίμηση των δεδομένων που εξέθεσαν αξιωματούχοι του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών, φέρεται να προέκυψε το συμπέρασμα ότι από τα μέσα Οκτωβρίου η Χαμάς ανασυντάσσεται και ισχυροποιείται επί του πεδίου, εμμένοντας παράλληλα στην άρνησή της να αφοπλιστεί, παρά τις πιέσεις που ασκούνται από τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο και το Κατάρ.

Μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων (21/11) της ισραηλινής κρατικής τηλεόρασης, υπουργός που συμμετείχε στην προχθεσινή κυβερνητική συνεδρίαση δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «εάν τελικά οι αμερικανικές προσπάθειες δεν αποδώσουν, η ανανέωση των χερσαίων επιχειρήσεων στη Γάζα είναι θέμα χρόνου».

Αναβρασμός και στο Λίβανο

Ανάλογο κλίμα επικρατεί και στον Λίβανο, όπου πληθαίνουν οι ενδείξεις πως ο τακτικός στρατός δεν είναι σε θέση να αφοπλίσει την Χεζμπολάχ– ένα ενδεχόμενο που η οργάνωση έχει άλλωστε αρνηθεί δημοσίως και επανειλημμένα. Σε συνέχεια σειράς επιδρομών των τελευταίων εβδομάδων, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι εξουδετέρωσε δύο στελέχη της οργάνωσης σε αεροπορικές επιδρομές ακριβείας, χθες στην θέση Φρουν της παραμεθόριας περιοχής Μπιντ-Τζμπελ και σήμερα στα περίχωρα της Ναμπατίγιε του νοτίου Λιβάνου. Ισραηλινοί στρατιωτικοί κύκλοι τονίζουν ότι οι τρέχουσες αεροπορικές επιχειρήσεις θα είχαν ήδη διευρυνθεί, εάν οι Αμερικανοί θα είχαν πειστεί να δώσουν το «πράσινο φως».

Νετανιάχου για Γάζα, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Συρία

Στο μεταξύ, ιδιαίτερα αποκαλυπτικός για τις επόμενες κινήσεις της ισραηλινής πλευράς ήταν ο Βενιαμίν Νετανιάχου στην, δεύτερη κατά σειρά, βιντεοσκοπημένη συνέντευξή του, που παραχώρησε το βράδυ της Πέμπτης (20/11) μέσω Telegram στον δημοφιλή ισραηλινό ιστότοπο Abu Ali Express, ο οποίος ειδικεύεται σε θέματα γεωπολιτικής επικαιρότητας. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι πάγια θέση της κυβέρνησής του είναι πως δεν θα επιτρέψει τη σύσταση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους «ακόμα κι να αυτό θα σημαίνει ότι οι σχέσεις του Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία δεν θα εξομαλυνθούν».

Ωστόσο, εξέφρασε αισιοδοξία ότι οι πιθανότητες να εξομαλυνθούν οι σχέσεις με την κυβέρνηση του Ριάντ υπάρχουν, επισημαίνοντας ότι «όσα λέγονται δημοσίως, δεν είναι ταυτόσημα με όσα λέγονται πίσω από κλειστές πόρτες». Αναφερόμενος σε κατ΄ιδίαν επαφές που είχε με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, έλαβε την διαβεβαίωση ότι η πώληση των F-35 στη Σαουδική Αραβία δεν πρόκειται να επηρεάσει την ισραηλινή τεχνολογική υπεροπλία στην περιοχή. Όσον αφορά την ενίσχυση του τουρκικού οπλοστασίου, ο Νετανιάχου είπε ότι «η πιθανότητα οι ΗΠΑ να εξοπλίσουν την Τουρκία με F-35 είναι πολύ μικρή, εάν πράγματι θεωρηθεί ότι υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα».

Σε πλήρη ετοιμότητα στη Γάζα

Σχετικά με τη Γάζα, ο Νετανιάχου εξέφρασε την εκτίμηση ότι «η φάση των εντατικών πολεμικών επιχειρήσεων έχει τελειώσει», προσθέτοντας όμως ότι «ανά πάσα στιγμή ο στρατός είναι έτοιμος να ξαναρχίσει άμεσα τις επιχειρήσεις». Τόνισε επίσης, ότι «μόλις παραδοθούν όλες οι σοροί των νεκρών ομήρων, το Ισραήλ θα ζητήσει από την Αίγυπτο να ανοίξει το φυλάκιο της Ράφα για όσους Παλαιστινίους θέλουν να εγκαταλείψουν την Γάζα».

Για το συριακό μέτωπο, ο ισραηλινός πρωθυπουργός δεν απέκλεισε την επίτευξη συμφωνίας με την κυβέρνηση της Δαμασκού, επαναλαμβάνοντας όμως την δέσμευση της χώρας του για την ασφάλεια των Δρούζων της Νότιας Συρίας. Τέλος, αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του Νετανιάχου, ότι εκπονήθηκε δεκαετές σχέδιο που θα εξασφαλίσει στο Ισραήλ στρατιωτική αυτάρκεια «προκειμένου να περιοριστεί στο απολύτως ελάχιστο η εξάρτηση του Ισραήλ από τις ΗΠΑ ή από οποιαδήποτε άλλη ξένη χώρα».

