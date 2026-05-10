Μια παρέλαση με βιντεοκλίπ στη Μόσχα

Ο φετινός εορτασμός της «Νίκης ενάντια στον ναζισμό» ήταν διαφορετικός, ενώ αίσθηση προκάλεσε η δήλωση Πούτιν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει προς το τέλος του.Η παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της Nίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας είχε ως στόχο να επιδείξει μια αίσθηση κανονικότητας σε ανώμαλες εποχές. Οι διαφορές όμως ήταν πολύ εμφανείς για να μην τις παρατηρήσει κανείς. Η «Παρέλαση της Νίκης» ξεκίνησε, όπως συνηθίζεται, με ένα την ανακοίνωση της ημερήσιας διαταγής από τα χείλη του υπουργού Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Αντρέι Μπελούσοφ.

Στεκόμενος σε ανοιχτό αυτοκίνητο, το οποίο προχωρούσε με αργό ρυθμό, χαιρέτισε μονάδες από όλους τους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων. Κατόπιν, σύμφωνα με την παράδοση των προηγούμενων «Παρελάσεων Νίκης», ο ηγέτης του Κρεμλίνου, Βλάντιμιρ Πούτιν, εκφώνησε σύντομη ομιλία ενώπιον βετεράνων του Κόκκινου Στρατού, μερικών κρατικών και άλλων αξιωματούχων και μπροστά στις κάμερες της κρατικής τηλεόρασης. Ο Πούτιν υπενθύμισε τα εγκλήματα της ναζιστικής Γερμανίας και την αντίσταση των ενόπλων δυνάμεων της Σοβιετικής Ένωσης σε αυτά.

Λιγοστές οι παρουσίες ξένων ηγετών, κυρίως παραδοσιακών «συμμάχων», όπως η Λευκορωσία, το Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν. Μοναδικός Ευρωπαίος πρωθυπουργός ο Ρόμπερτ Φίτσο από τη Σλοβακία, που επικρίθηκε έντονα για αυτό από άλλους ηγέτες της ΕΕ, όπως ο Φρίντριχ Μερτς. Εντύπωση προκάλεσε, τέλος, το γεγονός ότι παρέλασε και ένα στρατιωτικό άγημα από τη Βόρεια Κορέα.

Κατηγορίες κατά του Κιέβου

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει παράδοση για τον Πούτιν, στην ομιλία του για τον εορτασμό του τέλους του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, να κάνει σύγκριση μεταξύ του πολέμου κατά της ναζιστικής Γερμανίας και της «στρατιωτικής ειδικής επιχείρησης», όπως επισήμως αποκαλείται στη Ρωσία ο πόλεμος κατά της Ουκρανίας. Η πολιτική ηγεσία στη Μόσχα επιτίθεται και φραστικά στην ηγεσία στο Κίεβο, αποκαλώντας την «νεοναζιστικό καθεστώς» ή απλώς «Ναζί».

Ο μεγάλος ηρωισμός της «γενιάς των νικητών» ενέπνευσε τους στρατιώτες που τώρα εκτελούν τα καθήκοντα της «ειδικής επιχείρησης», δήλωσε ο Πούτιν. «Αντιμετωπίζουν μια επιθετική δύναμη που είναι οπλισμένη και υποστηριζόμενη από ολόκληρο το μπλοκ του ΝΑΤΟ. Κι όμως οι ήρωές μας βαδίζουν μπροστά». Οι πολεμιστές, πρόσθεσε, πρέπει να είναι επαγγελματίες αισιόδοξοι.

Ο επικεφαλής του Κρεμλίνου εξέφρασε την πεποίθησή του ότι αυτός και οι ένοπλες δυνάμεις του μπορούν να κερδίσουν τον πόλεμο. «Είμαι ακράδαντα πεπεισμένος ότι ο σκοπός μας είναι δίκαιος. Στεκόμαστε ενωμένοι», είπε ο Πούτιν. «Η νίκη ήταν πάντα με το μέρος μας και πάντα θα είναι. Δόξα στον νικηφόρο λαό! Δόξα στους βετεράνους! Δόξα στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσίας!»

Ο Σρέντερ ως μεσολαβητής

Αυτή που προκάλεσε πάντως τα περισσότερα σχόλια ήταν μια δήλωσή του μετά το τέλος των εκδηλώσεων, αναφορικά με την εξέλιξη του σημερινού πολέμου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Πούτιν δήλωσε: «Νομίζω ότι το θέμα φτάνει στο τέλος του». Το σχόλιο έγινε σε απάντηση σε ερώτηση σχετικά με το αν η δυτική βοήθεια προς την Ουκρανία έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις.

Ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε: «Άρχισαν να εντείνουν την αντιπαράθεση με τη Ρωσία, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι οδεύει προς το τέλος της, αλλά εξακολουθεί να είναι σοβαρό ζήτημα». Ο πρόεδρος της Ρωσίας δεν απέκλεισε απευθείας συνομιλίες με το Κίεβο και ανέφερε ως ενδεδειγμένο διαμεσολαβητή για πιθανές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ.

Ταινίες μικρού μήκους αντί για επίδειξη όπλων

Αυτό που σχολιάστηκε πάντως περισσότερο φέτος ήταν το γεγονός ότι από την παρέλαση έλειψε σχεδόν πλήρως η παρουσίαση σύγχρονης στρατιωτικής τεχνολογίας, κάτι που είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων από το υπουργείο Άμυνας. Ο λόγος που δόθηκε ήταν η «επιχειρησιακή κατάσταση». Αυτό αναφέρεται στις εντεινόμενες επιθέσεις της Ουκρανίας, ειδικά με drones, οι οποίες ασκούν αυξανόμενη πίεση στη ρωσική ηγεσία.

Αντί για σύγχρονα άρματα μάχης και πυραυλικά συστήματα που παρελαύνουν συνήθως στην Κόκκινη Πλατεία, φέτος προβλήθηκαν τέλεια χορογραφημένα βιντεοκλίπ που παρουσίαζαν τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας: Ναυτικό, Στρατός Ξηράς, Πολεμική Αεροπορία και μονάδες μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ταινίες που θα μπορούσαν εξίσου εύκολα να προβληθούν σε μια έκθεση οπλικών συστημάτων: «Στρατιώτες των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις για να υπερασπιστούν τα χερσαία, αεροπορικά και θαλάσσια σύνορα της πατρίδας μας», ήταν ο σχετικός συνοδευτικός σχολιασμός. «Το προσωπικό της Κοινής Ομάδας Δυνάμεων διεξάγει πολεμικές επιχειρήσεις στην περιοχή της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης».»

Η φετινή παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης, λιγότερο μεγαλομανής και επιβλητική σε σχέση με το παρελθόν, θεωρείται ως αντανάκλαση της κατάστασης στον πόλεμο του Πούτιν. Αποτέλεσε ένα μείγμα επίσημης μνήμης των Σοβιετικών στρατιωτών στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, παραδοσιακής μουσικής και καλοσκηνοθετημένων ταινιών, απευθυνόμενων σε ένα κοινό που έχει κουραστεί μετά από τέσσερα και πλέον χρόνια ενός τρέχοντος πολέμου.

Πηγή: ARD, DW news, ntv

