Νέα αντί-drone μονάδα παρουσίασε ο Ντόμπριντ

Ζωτικής σημασίας αποστολή αποκάλεσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το έργο της νέας υπηρεσίας 130 ατόμων της αστυνομίας για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.Μια νέα μονάδα της γερμανικής αστυνομίας με προσωπικό 130 ατόμων για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών drones παρουσίασε σε μια επίσημη τελετή ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ. Μιλώντας για μια σημαντική αποστολή για την ασφάλεια της χώρας και φορώντας συμβολικά το μπουφάν της γερμανικής αστυνομίας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την γρήγορη ολοκλήρωση της σχετικής εντολής του για σύσταση της συγκεκριμένης ομάδας, ευχαριστώντας τους αρμόδιους υπαλλήλους.

Το νέο αντί-drone κέντρο της αστυνομίας βρίσκεται στο Άρενσφελντε στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου, βορειοανατολικά του Βερολίνου.

Εκατοντάδες περιστατικά

Η αποστολή της μονάδας είναι η ανίχνευση, η αναχαίτιση και, εάν είναι απαραίτητο, η κατάρριψη επικίνδυνων ιπτάμενων αντικειμένων. Ο τεχνικός εξοπλισμός της περιλαμβάνει ανίχνευση μέσω ραντάρ, τεχνολογία παρεμβολών και drones αναχαίτισης. Η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει να επενδύσει 100 εκατομμύρια ευρώ στη μονάδα αυτή βραχυπρόθεσμα. Η μονάδα θα αναπτυχθεί στο Βερολίνο, καθώς και σε μεγάλα αεροδρόμια σε όλη τη Γερμανία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα die Welt σε πρώτη φάση θα υπάρχει μόνιμη «προστασία» στα αεροδρόμια σε Φρανκφούρτη, Μόναχο, Βερολίνο-Βρανδεμβούργο, Κολωνία/ Βόννη, Ντίσελντορφ, Αμβούργο, Λειψία/ Χάλε και Στουτγκάρδη. Η πανεθνική επιχειρησιακή της ικανότητα εξασφαλίζεται από την μοίρα ελικοπτέρων της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, που εδρεύει επίσης στο Άρενσφελντε και θα επιτρέπει τη γρήγορα μετάβαση των μελών της σε σημεία κρίσης. Σε περιπτώσεις απειλής στρατιωτικών δομών θα μπορεί να παρεμβαίνει και ο γερμανικός στρατός, σύμφωνα με το νέο προτεινόμενο νομοσχέδιο, ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει δικαιοδοσία για επιχειρήσεις εντός συνόρων.

Υπόνοιες για ρωσικό «δάκτυλο»

Σύμφωνα με τον Ντόμπριντ τους τελευταίους μήνες στη Γερμανία έχουν καταγραφεί πάνω από 100 θεάσεις drones, τα οποία ως γνωστόν έχουν συχνά προκαλέσει προβλήματα στις αερομεταφορές. Η προέλευσή τους δεν έχει επιβεβαιωθεί, εικάζεται όμως σε πολλές περιτώσεις, ότι πίσω από τέτοια περιστατικά μπορεί να βρίσκεται ρωσικός δάκτυλος, με στόχο την κατασκοπεία ή απλώς την παρενόχληση και τη δημιουργία αναστάτωσης και αισθήματος ανασφάλειας στους πολίτες.

Το σχέδιο που τροποποιεί τον Νόμο για την Ασφάλεια της Αεροπορίας αναφέρει επί λέξει: «Από την έναρξη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση στις αναφορές θεάσεων παράνομων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) πάνω από κρίσιμες υποδομές στη Γερμανία». Οι κρίσιμες υποδομές περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, αεροδρόμια, δίκτυα ύδρευσης, προμηθευτές ενέργειας και άλλες εγκαταστάσεις απαραίτητες για τη λειτουργία της κοινωνίας.

O Ντόμπριντ μίλησε για το πόσο σημαντική είναι η επένδυση στις συγκεκριμένες τεχνολογίες και στάθηκε στη σημασία που έχει η συνεργασία με γερμανικές, αλλά και ισραηλινές εταιρείες που ειδικεύονται στον σχετικό τομέα, ενώ προανήγγειλε ότι θα θέσει το ζήτημα της νέας αυτής μορφής υβριδικών επιθέσεων και κατά τη διάρκεια της επόμενης Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

Στροφή της βιομηχανίας στην Άμυνα

Σε μια άλλη, όχι άσχετη με τα παραπάνω, εξέλιξη οι υπουργοί Άμυνας Μπόρις Πιστόριους (SPD) και Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε (CDU) σε συνάντησή τους με εκπροσώπους των Γερμανών Βιομηχάνων στο Βερολίνο τάχθηκαν υπέρ μιας πιο διευρυμένης εμπλοκής της βιομηχανίας της χώρας στην παραγωγή αμυντικών συστημάτων.

«Μέχρι τώρα, οι αμυντικές εταιρείες και άλλοι βασικοί τομείς της βιομηχανίας μαςεργάζονταν κυρίως παράλληλα, ο καθένας στον δικό του τομέα. Αυτό άμεσα πρέπει να αλλάξει», δήλωσε ο Μπόρις Πιστόριους. Μαζί με την Ράιχε παρουσίασαν μια πλατφόρμα («SVI-Connect») που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέψει την ταχεία αξιοποίηση κατάλληλων πόρων από άλλους βιομηχανικούς τομείς στις υπάρχουσες αλυσίδες εφοδιασμού στον τομέα της άμυνας.

«Η πολιτική ασφάλειας είναι πάντα και οικονομική πολιτική», δήλωσε η Ράιχε. Η κατάσταση δεν επιδέχεται καθυστέρηση. «Θέλουμε και πρέπει να αυξήσουμε τις παραγωγικές ικανότητες. Αυτή ήταν και η κοινή προσέγγιση σήμερα», δήλωσε ο Πιστόριους. «Και, φυσικά, μας βοηθά να ενσωματώσουμε νέους προμηθευτές στις αλυσίδες προστιθέμενης αξίας και έτσι να κάνουμε την ίδια την αλυσίδα πιο ασφαλή για το μέλλον».

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Γερμανικής Βιομηχανίας (BDI), Πέτερ Λάιμπινγκερ παραδέχτηκε: «Πρέπει να μάθουμε πολλά εδώ. Η υπερβολικά περίπλοκη διαδικασία προμηθειών πρέπει να απλοποιηθεί ριζικά». Η πολιτική βιομηχανία πρέπει να αναπτύξει εμπειρογνωμοσύνη στην προμήθεια εξοπλισμού στις ένοπλες δυνάμεις. Σε άλλες δηλώσεις του νωρίτερα ο Λάιμπινγκερ είχε προειδοποιήσει ότι η γερμανική οικονομία βιώνει την πιο βαθιά κρίση της μεταπολεμικής Ιστορίας.

Πηγές: dpa, ARD, NTV, Die Welt

