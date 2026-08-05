«Νέο επίπεδο απειλής» το drone με εκρηκτικά στη Λειψία

Ο Γερμανός υπ. Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ από τη Λειψία έκανε λόγο για «σενάριο υβριδικής απειλής». Τι γνωρίζουμε για το «σοβαρό περιστατικό» στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε που σήμανε συναγερμό.Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Διακόπτοντας τις διακοπές του εσπευσμένα και κληθείς να δώσει απαντήσεις για το «σοβαρό περιστατικό» για την «κρατική ασφάλεια», ο Γερμανός υπ. Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ μετέβη το απόγευμα της Τετάρτης στη Λειψία για να αξιολογήσει μαζί με τις αρμόδιες αρχές την κατάσταση.

Συνοδευόμενος από αξιωματούχους της ομοσπονδιακής αστυνομίας, των τοπικών αρχών της Σαξονίας-Άνχαλτ, των μυστικών υπηρεσιών, του Κέντρου Αντιμετώπισης Υβριδικών Απειλών και της ειδικής μονάδας αναχαίτισης drone, δήλωσε μπροστά στις κάμερες:

«Οι θεάσεις drones και οι απειλές σε υβριδικό πλαίσιο είναι κάτι που γνωρίζουμε από το παρελθόν. Aλλά ένα drone οπλισμένο με εκρηκτικά σε ένα αεροδρόμιο αποτελεί νέο σενάριο υβριδικής επίθεσης», είπε, τονίζοντας ότι οι έρευνες σχετικά με τη φύση των εκρηκτικών ουσιών, την κατασκευή του drone, την προέλευσή του και βέβαια με το ποιος βρίσκεται από πίσω συνεχίζονται.

«Επαγγελματικός» σχεδιασμός

Όπως τόνισε, θα ήταν «κοντόφθαλμο» να πιστέψει κανείς ότι αυτό το είδος απειλής, «που υπάρχει αντικειμενικά», μπορει να καταπολεμηθεί με απλά μέσα. «Έχουμε να κάνουμε με έναν ανταγωνισμό εδώ που ενδεχομένως να συμπεριλαμβάνει και ξένες δυνάμεις. Και αυτό είναι μέρος των ερευνών» δήλωσε ο Γερμανός υπ. Εσωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι στην υπόθεση της Λειψίας «έχουμε να κάνουμε με έναν υψηλότερο βαθμό κινδύνου» και μάλιστα «συγκεκριμένου» και όχι πλέον «αφηρημένου». Είπε ότι η υβριδική επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε χαρακτηρίζεται από «επαγγελματισμό».

Νωρίτερα και ο υπ. Εσωτερικών του κρατιδίου από τους Χριστιανοδημοκράτες, Άρμιν Σούστερ, είχε επίσης κάνει λόγο για «συγκεκριμένο και όχι πια αφηρημένο κίνδυνο», τονίζοντας ότι οι γερμανικές αρχές στρέφουν τις έρευνές τους και στον εντοπισμό πιθανώς δεύτερου drone.

Εκπρόσωποι της αστυνομίας είχαν κάνει από νωρίς λόγο για πιθανό «πολιτικό κίνητρο», χωρίς να αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο: δολιοφθορά, τρομοκρατική ενέργεια, επίθεση σε κρίσιμη υποδομή. Το αεροδρόμιο της Λειψίας/ Χάλε θεωρείται κρίσιμη υποδομή λόγω της στρατηγικής θέσης του στην ανατολική Γερμανία.

Λειτουργεί ως κόμβος αερομεταφορών στρατωτικού υλικού για το ΝΑΤΟ, για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις αλλά και για την ουκρανική αεροπορική εταιρεία Antonov από το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα είναι κόμβος και για τη γερμανική DHL, κολοσσού στις παγκόσμιες μεταφορές, που παίζει σημαντικό ρόλο στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες.

Tι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, όλα ξεκίνησαν όταν υπάλληλος του αεροδρομίου, και συγκεκριμένα οδηγός λεωφορείου, είδε στον νότιο αεροδιάδρομο της Λειψίας/Χάλε περί τα μεσάνυχτα της Τετάρτης αντικείμενο που έμοιαζε με drone. Αμέσως διακόπηκε η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο και άμεσα ειδικό ρομπότ πλησίασε και εξουδετέρωσε το drone, το οποίο σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις, κατόπιν τεστ, βρέθηκε θετικό σε εκρηκτική ύλη. Διέθετε επίσης πυροκροτητή, που ήταν όμως ελαττωματικός, και για αυτό, σύμφωνα με γερμανικά μέσα, από τύχη μόνο απετράπη το χειρότερο σενάριο μιας έκρηξης.

Το drone εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Antonov που έφερε μάλιστα επιγραφή «Be brave like Kherson» (Nα είσαι γενναίος όπως η Χερσώνα). Η Χερσώνα είναι ουκρανική περιφέρεια που πλήττεται από ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Σχεδόν ταυτόχρονα, οι γερμανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι υπήρξε και δεύτερο περιστατικό με φορτηγό αεροσκάφος της DHL που δεν κατάφερε να προσγειωθεί στη Λειψία/Χάλε λόγω του κλειστού αεροδιαδρόμου και το οποίο συγκρούστηκε σε χαμηλό υπόμετρο από «άγνωστο αντικείμενο», που δεν έχει ακόμη εντοπισυεί. Το δεύτερο αυτό αεροσκάφος εκτράπη προς Ανόβερο, όπου και προσγειώθηκε, ενώ καταγράφηκαν μικρές ζημιές στο μπροστινό τμήμα του.

Βεβαρημένο ιστορικό

Το περιστατικό στη Λειψία δεν είναι μεμονωμένο: μετά το 2022, οι γερμανικές αρχές καταγράφουν αυξημένες δραστηριότητες drones πάνω από κρίσιμες γερμανικές υποδομές, αεροδρόμια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές υποδομές και εξετάζουν το ενδεχόμενο υβριδικών επιχειρήσεων δολιοφθοράς.

Οι γερμανικές αρχές, σύμφωνα με την DW News, έχουν κατηγορήσει στο παρελθόν τη Ρωσία ότι βρίσκεται πίσω από πολλά από αυτά τα περιστατικά, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκστρατείας που περιλαμβάνει δολιοφθορές, κατασκοπεία και παραπληροφόρηση. Η Μόσχα αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Το αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο υπόθεσης δολιοφθοράς τον Ιούλιο του 2024, όταν δέμα πήρε φωτιά πριν φορτωθεί σε αεροσκάφος της DHL. Οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας εκτίμησαν ότι υπήρχε πιθανή σύνδεση με τη Ρωσία.

Ο πρέσβης της Ουκρανίας στη Γερμανία, Ολέξιι Μακέιεφ, συνέδεσε τη νέα υπόθεση με το περιστατικό της DHL το 2024. «Ελπίζω ότι και οι γερμανικές αρχές θα εξακριβώσουν τα γεγονότα. Αλλά ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι εκτός από τη Ρωσία;» δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Welt TV. «Πράγματι, η Ρωσία διεξάγει εδώ και καιρό αυτόν τον υβριδικό πόλεμο», δήλωσε, αν και, όπως είπε, είναι κάτι παραπάνω από υβδρικός πόλεμος.

