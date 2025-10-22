Αναζήτηση

«Ναι» του Ζελένσκι στο «πάγωμα» του μετώπου

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποδέχεται κατ’ αρχήν την αμερικανική πρόταση για «πάγωμα του μετώπου». Αντικρουόμενα σενάρια για νέα συνάντηση Τραμπ-Πούτιν.Σε σημερινές δηλώσεις του από το Όσλο, όπου συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι αποδέχεται την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να «παγώσουν οι τρέχουσες γραμμές του μετώπου» με τη Ρωσία, λέγοντας μάλιστα ότι πρόκειται για έναν «καλό συμβιβασμό». Οι συγκεκριμένες δηλώσεις είχαν γίνει τη Δευτέρα σε δημοσιογράφους που συνόδευαν τον Ντόναλντ Τραμπ στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.

Μία τέτοια λύση του Ουκρανικού θα σήμαινε ωστόσο ότι η Ρωσία θα διατηρούσε υπό την κατοχή της το 78% της περιοχής του Ντονμπάς. Για τον Ζελένσκι αυτός δεν είναι ο τελικός στόχος, αλλά η εκκίνηση της όποιας συζήτησης. Για «βάση διαπραγμάτευσης» κάνει λόγο ο ίδιος. Πάντως ο Ουκρανός πρόεδρος εκτιμά ότι ο Ρώσος ομόλογός του, Βλάντιμιρ Πούτιν, δεν πρόκειται να δεχθεί ούτε καν αυτόν τον συμβιβασμό προκειμένου να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ότι ο ίδιος έχει ενημερώσει σχετικά τον Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά τη Νορβηγία, ο Ζελένσκι αναμένεται να επισκεφθεί τη γειτονική Σουηδία, ενώ θα ακολουθήσουν επισκέψεις στις Βρυξέλλες και το Λονδίνο

για περαιτέρω διαβουλεύσεις με τους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου. Στη Στοκχόλμη αναμένονται ανακοινώσεις για νέες αγορές εξοπλιστικού υλικού από την Ουκρανία.

«Κανείς δεν θέλει να χάνει χρόνο»

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις τίθεται και πάλι το ερώτημα για ενδεχόμενη νέα συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του σε τρίτη χώρα, κατά πάσα πιθανότητα στην Ουγγαρία. Την Τρίτη ο ίδιος ο Τραμπ φάνηκε να βάζει «πάγο» στα σχετικά σενάρια των τελευταίων ημερών, λέγοντας ότι «δεν θέλω να χάνω τον χρόνο μου, οπότε θα δούμε τι θα γίνει».

«Κανείς δεν θέλει να χάνει τον χρόνο του, ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ, ούτε και ο Βλάντιμιρ Πούτιν» απάντησε το μεσημέρι της Τετάρτης ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Πάντως ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Σεργκέι Ριμπακόφ δηλώνει στο πρακτορείο ΤΑΣΣ ότι «oι προετοιμασίες για μία σύνοδο κορυφής συνεχίζονται». Το ίδιο εκτιμά και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, λέγοντας μάλιστα ότι γι αυτόν τον λόγο ο υπουργός Εξωτερικών Πίτερ Σιγιάρτο βρίσκεται ήδη στην Ουάσινγκτον.

Πηγές: dpa, AFP, AP, ARD

Μάρτιος 2025

