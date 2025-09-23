ΝΑΤΟ: Συνάντηση των «32» στη σκιά των παραβιάσεων από Ρωσία

Κινήσεις περαιτέρω συντονισμού και στοχευμένης απάντησης στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της Ρωσίας στον εναέριο χώρο μελών του ΝΑΤΟ αναζητούν σήμερα οι 32 Σύμμαχοι.Ανταπόκριση Βρυξέλλες

Η συνεδρίαση των 32 μονίμων αντιπροσώπων της βορειοατλαντικής συμμαχίας γίνεται λίγες ημέρες μετά το αίτημα της Εσθονίας για διαβουλεύσεις επί του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ την περασμένη Παρασκευή,λόγω παραβίασης του εναέριου χώρου τηςαπό τη Ρωσία και ενώ χθες η Πολωνίαέστειλε σαφές μήνυμα στη Μόσχαότι θα καταρρίπτει κάθε αεροσκάφος που θα παραβιάζει το έδαφός της.

«Θα είμαι ξεκάθαρος. Θα λάβουμε – χωρίς συζήτηση – απόφαση κατάρριψης ιπτάμενων αντικειμένων που παραβιάζουν την επικράτειά μας», ανέφερε χθες ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, λίγες εβδομάδες μετά την πρωτοφανή παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας του από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. «Δεν υπάρχει χώρος για συζήτηση εδώ», πρόσθεσε ο Πολωνός πρωθυπουργός.

Το ίδιο μήνυμα έστειλε προς τη Μόσχα και ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι.

Απευθυνόμενος προς το Κρεμλίνο σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι εάν ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος καταρριφθεί στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ «μην έρθετε εδώ για να παραπονεθείτε».

Στο πλευρό της Βαρσοβίας στάθηκε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. «Εάν αεροσκάφη παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της, κάθε χώρα έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα και για να ενεργήσει αντίστοιχα», είπε χαρακτηριστικά.

Ειδική επιχείρηση

Υπενθυμίζεται ότι το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε, τρεις ημέρες μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από τη Ρωσία, ειδική επιχείρηση υπό την ονομασία «Ανατολή Φρουρά» (Eastern Sentry), προκειμένου να ενισχύσει την ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.

Η επιχείρηση περιλαμβάνει τη συμμετοχή αρκετών συμμάχων, όπως της Γαλλίας, της Δανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και άλλων χωρών. Το Παρίσι συνδράμει με μαχητικά Rafale, η Δανία με F-16, μετέχει μια φρεγάτα ενώ έχουν ήδη προσφερθεί από άλλους συμμάχους δυνατότητες συστημάτων αεράμυνας.

Στο μεταξύ, ο επίτροπος Άμυνας Άντριους Κουμπίλιους αναμένεται να συναντηθεί την Παρασκευή με τους υπουργούς Άμυνας των επτά χωρών της λεγόμενης «ανατολικής πτέρυγας» του ΝΑΤΟ.

Σκοπός της συνάντησης είναι η προώθηση της κατασκευής ενός «τείχους εναντίον μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drone wall)» βάσει σχετικής εξαγγελίας της προέδρου της Κομισιόν στην ομιλία της για την «κατάσταση της Ένωσης».

Συγκεκριμένα, στη συνάντηση που θα μετέχουν Βουλγαρία, Εσθονία, Φινλανδία,Λετονία , Λιθουανία , Πολωνία και Ρουμανία θα εξεταστεί η χρήση χρηματοδοτικών «εργαλείων» που παρέχει πλέον η Κομισιόν στα κράτη-μέλη της, όπως το SAFE (Security Action for Europe) για την κατασκευή του «τείχους».

