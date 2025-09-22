ΟΗΕ: Η Γερμανία δεν θα αναγνωρίσει Παλαιστινιακό κράτος

Χωρίς εκπλήξεις η στάση της Γερμανίας στον ΟΗΕ, παρά τη διεθνή πίεση και τη στάση των συμμάχων της. Σφοδρή κριτική από την Αριστερά στην κυβέρνηση: «Να κάνει το σωστό η Γερμανία».Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Η διεθνής πίεση προς τη Γερμανία εντείνεται ως προς τη στάση της απέναντι στο ζήτημα της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, την ώρα που σειρά κρατών προχωρούν στην αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης. Ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος εκπροσωπεί τη Γερμανία στη ΓΣ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, διεμήνυσε εκ νέου ότι η Γερμανία προς το παρόν δεν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, ωστόσο η διαπραγμάτευση για μια λύση δύο κρατών θα πρέπει να ξεκινήσει τώρα.

Επανέλαβε τη θέση του Βερολίνου ότι «για τη Γερμανία, η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους είναι πιθανό να έρθει στο τέλος της διαδικασίας», η οποία ωστόσο μπορεί να ξεκινήσει «τώρα».

Βάντεφουλ: «Φρικτή η κατάσταση στη Γάζα»

Τόνισε πάντως ότι δύο χρόνια μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023, δεν υπάρχει καμία διέξοδος από τη «σύγκρουση» καθώς και ότι απαιτείται «άμεση κατάπαυση του πυρός, σημαντικά περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια για τον λαό της Γάζας και άμεση απελευθέρωση των ομήρων». Ταυτόχρονα χαρακτήρισε «εντελώς λανθασμένη προσέγγιση την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα».

Ως προς τους ισραηλινούς εποικισμούς τόνισε ότι «βήματα που οδηγούν στην προσάρτηση κατεχόμενων εδαφών κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου υπονομεύουν την πιθανότητα βιώσιμης λύσης» και ότι μόνο η λύση δύο κρατών είναι αυτή που θα επιτρέψει σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους να συμβιώσουν με αξιοπρέπεια.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην ειδική διάσκεψη που συγκάλεσαν Γαλλία και Σαουδική Αραβία για την προώθηση της λύσης δύο κρατών, ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών αποκάλεσε «φριχτή» την κατάσταση στη Γάζα. Υπό την πίεση ερωτήσεων, ο Γιόχαν Βάντεφουλ πρόσθεσε επίσης ότι «όλοι γνωρίζουν ότι η Γερμανία έχει ιδιαίτερη ευθύνη για το κράτος του Ισραήλ, καθώς και μια ειδική σχέση μαζί του». Ακριβώς για τον ίδιο λόγο, θεωρεί ότι η Γερμανία έχει και ιδιαίτερη ευθύνη ως προς τη διαδικασία ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους μελλοντικά.

Αριστερά: Να δείξει η Γερμανία θάρρος

Την ίδια ώρα η γερμανική κυβέρνηση δέχεται έντονη κριτική στο εσωτερικό της χώρας, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Το Κόμμα της Αριστερά καλεί τη γερμανική κυβέρνηση να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, μετά τη Μ. Βρετανία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Πορτογαλία και άλλες χώρες.

Η συμπρόεδρος της Αριστεράς Ίνερ Σβέρντνερ ανέφερε ότι η διστακτική στάση της Γερμανίας «σημαίνει λανθασμένη εκτίμηση» της δραματικής κατάστασης στη Γάζα.

«Θάρρος σημαίνει να επιλέξεις τη σωστή πλευρά τώρα» ανέφερε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων. Επιρρίπτει στην κυβέρνηση Μερτς ότι κάνει «τα στραβά μάτια» και τονίζει ότι η αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης δεν είναι απλώς συμβολική. «Στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι ένα ειρηνικό μέλλον στη Μέση Ανατολή είναι δυνατό μόνο βάσει μιας λύσης δύο κρατών».

