ΟΗΕ: Υπέρμετρη αστυνομική βία σε πορείες για την Παλαιστίνη

Ειδικοί του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ επικρίνουν τη γερμανική αστυνομία για χρήση βίας και απαγόρευση κινητοποιήσεων υπέρ της Παλαιστίνης.Κατηγορίες σε βάρος της γερμανικής αστυνομίας εγείρουν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι εξέτασαν, για λογαριασμό του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, τη συμπεριφορά των αρχών ασφαλείας σε κινητοποιήσεις αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους: «Μας ανησυχεί στη Γερμανία η συνεχιζόμενη αστυνομική βία και η καταστολή δράσεων αλληλεγγύης υπέρ της Παλαιστίνης», σημειώνουν οι ειδικοί από την έδρα του OHE στη Γενεύη.

Οι εμπειρογνώμονες καλούν τη γερμανική κυβέρνηση να σεβαστεί «χωρίς διακρίσεις» το ανθρώπινο δικαίωμα στις ειρηνικές συναθροίσεις. «Οι διαδηλώσεις και η έκφραση γνώμης δεν πρέπει να υπόκεινται σε υπερβολικούς περιορισμούς ως προς το περιεχόμενο».

Συνθήματα για υποκίνηση μίσους και υπέρ της τρομοκρατίας

Η γερμανική αστυνομία έχει απαγορεύσει στο παρελθόν κινητοποιήσεις αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους μετά από έκτροπα σε προηγούμενες διαδηλώσεις, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι ενδέχεται να υπάρξουν εμπρηστικά και αντισημιτικά συνθήματα, καθώς και βίαια επεισόδια.

Η γερμανική δικαιοσύνη εν μέρει επικύρωσε και εν μέρει ανέτρεψε τις απαγορεύσεις, βασιζόμενη στην εμπειρία πρόσφατων κινητοποιήσεων. Γερμανικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφερθεί σε διαδηλώσεις με αντισημιτικά και εμπρηστικά συνθήματα. Σύμφωνα με την αστυνομία του Βερολίνου έχουν καταγραφεί συνθήματα για υποκίνηση μίσους και υποστήριξη τρομοκρατίας κατά τη διάρκεια τέτοιων διαδηλώσεων.

Απαγορεύσεις, αυθαίρετες συλλήψεις

Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες διορίζονται από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ με σκοπό να υποβάλουν έκθεση για συγκεκριμένα θέματα. Η κριτική στις γερμανικές αρχές ασφαλείας προέρχεται, μεταξύ άλλων, από ειδικούς σε ζητήματα όπως το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, τις σύγχρονες μορφές ρατσισμού και την υπεράσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι βρίσκονται σε επαφή με τις γερμανικές αρχές.

Οι ειδικοί κατηγορούν τις γερμανικές αρχές και την αστυνομία ότι απαγορεύουν τις συγκεντρώσεις, πως προχωρούν σε αυθαίρετες συλλήψεις και ποινικοποιούν ακτιβιστές υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διαπιστώνουν επίσης ότι από τον Οκτώβριο του 2023 οι κινητοποιήσεις υπέρ των Παλαιστινίων στη Γερμανία έχουν περιοριστεί.

Πηγή: dpa, tagesschau.de

