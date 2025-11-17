Αναζήτηση

Οικονομία στα δώρα των γιορτών κάνουν οι Γερμανοί

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, οι Γερμανοί δαπανούν φέτος λιγότερα χρήματα για τα δώρα των Χριστουγέννων, για λόγους οικονομίας. Πολλοί χαρίζουν κουπόνια δώρων.Κατά μέσο όρο οι Γερμανοί θα ξοδέψουν φέτος 263 ευρώ για τα δώρα των εορτών, δηλαδή 34% λιγότερα χρήματα σε σχέση με πέρσι. Μόλις ο ένας στους δέκα σκοπεύει να ξοδέψει φέτος περισσότερα χρήματα, ενώ ένα ποσοστό 6% δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει δώρα. Αυτά προκύπτουν από μία πρόσφατη δημοσκόπηση του ινστιτούτου YouGov για λογαριασμό του Γερμανικού Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου (HDE). Παρόμοια τάση είχε καταγραφεί και στα τέλη του 2023.

Σε παρεμφερή έρευνα της εταιρείας συμβούλων EY, που έγινε τον Οκτώβριο, προκύπτει ότι κάθε Γερμανός θα δαπανήσει φέτος 259 ευρώ για δώρα, κατά μέσο όρο. Κύριοι λόγοι για την εγκράτεια στις δαπάνες είναι «ο υψηλός πληθωρισμός των περασμένων ετών, η αδύναμη σημερινή εικόνα της οικονομίας και η αναζωπύρωση φόβων για λιγότερες θέσεις εργασίας» επισημαίνει στο πρακτορείο AFP ο Ντιρκ Σενγκ, αναλυτής της EY.

«Κακό το κλίμα…»

«Το καταναλωτικό κλίμα στη Γερμανία είναι κακό» εκτιμά η Καταρίνα Γκανγκλ, διευθύντρια του Ινστιτούτου για την Καταναλωτική Συμπεριφορά με έδρα τη Νυρεμβέργη. Κατά την άποψή της «η επιθυμία του κόσμου για οικονομία είναι πιο διαδεδομένη από τα τέλη του 2024» λόγω της γενικότερης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, αλλά και των φόβων για επιστροφή του πληθωρισμού.

Μιλώντας στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) o Γιοχάνες Μπέρεντζεν, διευθυντής της εταιρείας συμβούλων BBE, υποστηρίζει ότι «το κυνήγι προσφορών θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της περιόδου των εορτών». Πρώτα συμπεράσματα αναμένονται στη φετινή Black Friday, στις 28 Νοεμβρίου. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι καταναλωτές συγκρίνουν τιμές πιο συχνά και πιο σχολαστικά σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, ενώ πολλές φορές αναβάλλουν τις αγορές τους, εάν δεν τις κρίνουν απολύτως απαραίτητες.

18% του τζίρου σε λίγες μέρες

Για τον HDE η περίοδος των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς μέσα στις λίγες αυτές ημέρες το λιανεμπόριο πραγματοποιεί το 18% του συνολικού ετήσιου τζίρου. Όπως εξηγεί στο πρακτορείο AFP ο πρόεδρος του συνδέσμου, Αλεξάντερ φον Πρέεν, «φέτος οι περισσότεροι έμποροι φαίνονται μάλλον επιφυλακτικοί ή απαισιόδοξοι», καθώς «το 80% των καταναλωτών θα είναι πιο συγκρατημένο στις δαπάνες του», ενώ «το 83% θα προσέξει περισσότερο τις τιμές ως κριτήριο για τις αγορές του».

Οι πιο προσφιλείς επιλογές για ένα χριστουγεννιάτικο δώρο είναι παιχνίδια, βιβλία, καλλυντικά, αλλά και κουπόνια δώρων. Κάποιοι χαρίζουν επίσης ρούχα, παπούτσια, αλλά και …μετρητά. Μόλις ο ένας στους τρεις αγοράζει τα δώρα του online, όμως το ποσοστό αυτό αυξάνεται σταθερά.

Πηγές: ARD, dpa, AFP

