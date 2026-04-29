Οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες φοβούνται την Cosco

Η Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος της Γερμανίας προειδοποιεί για την «εισβολή» της Κίνας στο λιμάνι του Αμβούργου και τα «σωρευτικά σχέδια» του Πεκίνου για επέκταση στον τομέα.Τα πράσινα φορτηγά με το κίτρινο λογότυπο Zippel αποτελούν έναν θεσμό του Αμβούργου. Από το 1876, ο πάροχος logistics μεταφέρει εμπορεύματα από το μεγάλο λιμάνι στην γύρω περιοχή και πέρα ​​από αυτήν, παλιότερα κυρίως με φορτηγά και εδώ και αρκετά χρόνια και σιδηροδρομικώς. Αλλά τώρα μια σημαντική αλλαγή είναι στα σκαριά: Η γνωστή κινεζική κρατική εταιρεία Cosco σκοπεύει να αποκτήσει το 80% της Zippel. Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Καρτέλ της Γερμανίας έχει ήδη δώσει την έγκρισή του. Τα οικονομικά οφέλη για την Cosco φαίνονται σαφή. Η εταιρεία θα αποκτήσει άμεση πρόσβαση στις δραστηριότητες logistics γύρω από το σημαντικότερο λιμάνι της Γερμανίας και, μέσω του υπάρχοντος μεριδίου της σε έναν από τους τερματικούς σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων, θα μπορεί να συνδυάζει τη διακίνηση και την περαιτέρω μεταφορά στο μέλλον.

Ωστόσο, υπάρχουν αντιδράσεις στα κινεζικά σχέδια επέκτασης. Σύμφωνα με έρευνα των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών δικτύων WDR και NDR, εκφράζονται σημαντικές ανησυχίες για την ασφάλεια σχετικά με αυτή την εξαγορά. Η Υπηρεσία για την Προστασία του Συντάγματος (BfV) φέρεται να έχει διαφωνήσει με την εξαγορά από την Cosco.

Ανησυχία για περαιτέρω επέκταση

Η Υπηρεσία επικαλείται «σωρευτικά σχέδια εξαγοράς» από την κινεζική κρατική εταιρεία στη Γερμανία και προειδοποιήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ως λόγο για την αντίδρασή της, σημαίνοντας συναγερμό για τη στρατηγική επέκταση της κινεζικής ναυτιλιακής εταιρείας, ενός από τους σημαντικότερους μοχλούς εξουσίας για την κυβέρνηση στο Πεκίνο. Η προειδοποίηση της BfV είναι σημαντική επειδή η σχεδιαζόμενη εξαγορά δεν έχει ακόμη τυπικά ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με την έρευνα των δημοσιογράφων, βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία αναθεώρησης επενδύσεων από το Υπουργείο Οικονομικών και Ενέργειας. Η στάση της BfV αποτέλεσε ακριβώς την αφορμή για αυτήν τη διαδικασία αναθεώρησης. Στη διαδικασία εμπλέκονται διάφορα υπουργεία και υπηρεσίες πληροφοριών. Τέτοιες διαδικασίες αναθεώρησης επενδύσεων αποσκοπούν στην αποτροπή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων των άμεσων ξένων επενδύσεων στη «δημόσια τάξη ή ασφάλεια» της Γερμανίας. Ωστόσο, πολύ λίγες από τις ελεγχόμενες επενδύσεις έχουν απαγορευτεί τα τελευταία χρόνια.

Στην κυβέρνηση η τελική απόφαση

Η τελική απόφαση πάντως λαμβάνεται σε τέτοιες περιπτώσεις από το υπουργικό συμβούλιο. Ο οικονομικός εμπειρογνώμονας των Πρασίνων, Μίκαελ Κέλνερ, απαιτεί μια διεξοδική αναθεώρηση της συμφωνίας Zippel από την κυβέρνηση: «Μέχρι στιγμής, μου φαίνεται ότι απλώς κάνουν στραβά μάτια για να αποφύγουν να αναγνωρίσουν δυσάρεστες πραγματικότητες», δήλωσε στο NDR/WDR. «Η Κίνα εισβάλλει όλο και πιο βαθιά στις υποδομές μας». Πάντως, ανάλογες προειδοποιήσεις είχαν αγνοηθεί και στο παρελθόν από γερμανικές κυβερνήσεις.

Όπως αποκαλύπτει το σχετικό ρεπορτάζ, ήδη το 2022, το γραφείο του τότε καγκελάριου, Όλαφ Σολτς, παρέκαμψε τις ανησυχίες άλλων υπουργείων, των αρχών ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε μια υπόθεση που πάλι αφορούσε και την Cosco για την αγορά μετοχών σε τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στο Αμβούργο. Το λιμάνι του Αμβούργου παίζει ιδιαίτερο ρόλο στο δίκτυο μεταφορών της Ευρώπης.

Το γραφείο του καγκελάριου επέτρεψε στην Cosco να αποκτήσει μερίδιο 24,9% σε τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, παρόλο που υπήρχαν ανησυχίες εκείνη την εποχή ότι αυτό θα έδινε στην Κίνα υπερβολική επιρροή σε κρίσιμες υποδομές στη χώρα. Με ένα εσωτερικό υπόμνημά του το Υπουργείο Εξωτερικών τεκμηρίωσε την αντίθεσή του εκείνη την εποχή, επισημαίνοντας ότι η επένδυση στον τερματικό σταθμό θα «διεύρυνε δυσανάλογα τη στρατηγική επιρροή της Κίνας στις γερμανικές και ευρωπαϊκές υποδομές, καθώς και την εξάρτηση της Γερμανίας από την Κίνα». Η Κίνα είναι έτοιμη να «χρησιμοποιήσει οικονομικά μέτρα για την επίτευξη πολιτικών στόχων» αναφερόταν παρακάτω. Η επένδυση στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων αποτελεί μια «όχι μόνο οικονομική, αλλά πάνω απ' όλα γεωπολιτική συνιστώσα» ήταν το συμπέρασμα της σχετικής αναφοράς.

Ανησυχία για την επιρροή της Κίνας

Ακριβώς για αυτήν την ανησυχία σχετικά με την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας στα λιμάνια και την εφοδιαστική αλυσίδα της ενδοχώρας προειδοποιεί ξανά τώρα η Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος. Τα «σωρευτικά έργα εξαγοράς» για τα οποία προειδοποιεί αναφέρονται σε μεμονωμένες εξαγορές που, συνολικά, εξυπηρετούν τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Κίνας. Οι κινεζικές εταιρείες έχουν πλέον μερίδια σε περισσότερους από είκοσι τερματικούς σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων ή εταιρείες εκμετάλλευσης στην Ευρώπη. Το ρεπορτάζ της γερμανικής τηλεόρασης θυμίζει ότι και το λιμάνι του Πειραιά ανήκει επίσης στην Cosco. Λογική συνέπεια οι ανησυχίες να αυξάνονται στην Ευρώπη. Η σημασία που δίνεται στην ασφάλεια των ευρωπαϊκών λιμένων και των υποδομών τους αποδείχθηκε πρόσφατα από τη νέα στρατηγική λιμένων της Κομισιόν. Ο δηλωμένος στόχος των Βρυξελλών είναι να προστατεύσουν την ΕΕ από την υπερβολική κινεζική επιρροή.

Αβέβαιο τι θα γίνει τελικά

Προς το παρόν παραμένει ασαφές τι θα αποφασίσει τελικά η γερμανική κυβέρνηση για την εξαγορά της Zippel. Ούτε το Υπουργείο Οικονομικών και Ενέργειας ούτε η BfV θέλησαν να σχολιάσουν το σχετικό ρεπορτάζ. Αντίστοιχη ήταν η αντίδραση και της εταιρείας Zippel και της κινεζικής πρεσβείας στο Βερολίνο. Η Cosco απάντησε ότι δεν μπορούν να σχολιάσουν το θέμα «προς το παρόν». Πάντως η λίστα συμμετεχόντων του επικείμενου Εθνικού Ναυτιλιακού Συνεδρίου στο Έμντεν καταδεικνύει τη σημαντική «πολιτική» σημασία της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Εκτός από τον Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, θα μιλήσει και η επίσης μέλος των Χριστιανοδημοκρατών υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε. Η τελική κυβερνητική απόφαση σχετικά με την εξαγορά της Zippel θα πρέπει πάντως να ληφθεί πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές.

Πηγές: ARD, NDR, WDR

