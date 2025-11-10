Οι παραιτήσεις και το αβέβαιο μέλλον του BBC

Μια παραποίηση της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για μια σειρά σκανδάλων και προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο εθνικός βρετανικός σταθμός. Θα ανακτήσει την εμπιστοσύνη του κοινού του;Ανταπόκριση Λονδίνο

Μοιάζει με ζώνη του Λυκόφωτος. Οι ειδήσεις του BBC ξεκινούν και περιγράφουν την κατάσταση για το BBC. «Μεγάλη κρίση του εθνικού σταθμού της χώρας καθώς παραιτήθηκαν δύο μεγάλα στελέχη μετά τα ερωτήματα που τέθηκαν για την αμεροληψία του ραδιοτηλεοπτικού φορέα», ανακοινώνει μια από τις παρουσιάστριες του BBC ενώ αυτός είναι και ο βασικός τίτλος σήμερα των περισσότερων βρετανικών μέσων ενημέρωσης.

Ο Τιμ Ντέιβι, ο Γενικός Διευθυντής του σταθμού αλλά και η Ντέμπορα Τέρνες, η διευθύνουσα σύμβουλος του τμήματος ειδήσεων του BBC, είναι οι δύο άνθρωποι που τελικά παραιτήθηκαν αργά το βράδυ της Κυριακής.

Το παραποιημένο βίντεο Τραμπ, ο Λίνεκερ και η Γάζα

Όλα ξεκίνησαν από ένα υπόμνημα 19 σελίδων του πρώην ανεξάρτητου συμβούλου Μάικλ Πρέσκοτ προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του σταθμού, το οποίο ανέφερε αναλυτικά λάθη του BBC σε ρεπορτάζ του, επιπρόσθετα με παρατηρήσεις. Μόλις μία εβδομάδα πριν, αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα Telegraph και ο ασκός του Αιόλου άνοιξε.

Το «κερασάκι στην τούρτα» μοιάζει να ήταν ένα ντοκιμαντέρ του BBC Panorama, νωρίτερα μέσα στην χρονιά. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της παραπάνω επιστολής, το ντοκιμαντέρ έκοψε και ένωσε δύο τμήματα ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ , με το τελικό βίντεο να επισημαίνεται ως «παραπλανητικά μονταρισμένο» για το κοινό. Συγκεκριμένα, το αποτέλεσμα ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος να φαίνεται ότι λέει στους υποστηρικτές του, «να πάμε στο Καπιτώλιο και να πολεμήσουμε με όλη μας τη δύναμη», κάτι το οποίο δε συνέβη στην πραγματικότητα.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Στην επιφάνεια ήρθαν και άλλα ζητήματα σκανδάλων και λαθών που ταλανίζουν το BBC. Στην επιτροπή κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων του ραδιοτηλεοπτικού φορέα, συζητήθηκε η κάλυψη του πολέμου στη Γάζα , με το BBC Arabic να μπαίνει κυρίως στο στόχαστρο, ντοκιμαντέρ το οποίο παρουσιάστηκε στον σταθμό από γιο αξιωματούχου της Χαμάς αλλά και ζητήματα που αφορούν την τρανς κοινότητα. Ακόμα υπενθυμίζεται, ότι ο πιο ακριβοπληρωμένος παρουσιαστής του BBC Χιου Έντουαρντς, είχε κατηγορηθεί για κατοχή εικόνων παιδικής πορνογραφίας ενώ η εμπιστοσύνη του κοινού κλονίστηκε και από τον τρόπο που διαχειρίστηκε ο σταθμός την υπόθεση του εμβληματικού παρουσιαστή και ποδοσφαιριστή, Γκάρι Λίνεκερ.

Οι αντιδράσεις

Ο Τιμ Ντέιβι δήλωσε, μεταξύ άλλων, μετά την παραίτηση, ότι «πρέπει να πάρει την τελική ευθύνη» για τα λάθη που έγιναν υποστηρίζοντας ότι «πάλεψε με πολλές προσωπικές και επαγγελματικές απαιτήσεις διαχείρισης αυτού του ρόλου (…) σε πυρετώδεις καιρούς». Ενώ, η Ντέμπορα Τέρνες επανέλαβε ότι «το BBC δεν είναι θεσμικά προκατειλημμένο και οι δημοσιογράφοι μας δεν είναι διεφθαρμένοι».

Από την άλλη, ο πρόεδρος Τραμπ πανηγύρισε την απόφαση. Όπως έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «(…) πιάστηκαν να παραποιούν την πολύ καλή (ΑΨΟΓΗ!) ομιλία μου στις 6 Ιανουαρίου». Αρκετοί Βρετανοί βουλευτές πιστεύουν όμως πως ο σταθμός πρέπει να προχωρήσει και σε άλλες αλλαγές. Η αρχηγός του Συντηρητικού Κόμματος, Κέιμι Μπέιντενοκ ανέφερε ότι «ο φάκελος αποκάλυψε θεσμικές προκαταλήψεις οι οποίες δεν θα εξαλειφθούν με δύο παραιτήσεις» και ο πρόεδρος του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζέκανε λόγω για «τελευταία ευκαιρία για αναδιάρθρωση».

Το βασικό ερώτημα πάντως παραμένει, πώς ο μεγαλύτερος και παλαιότερος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός του κόσμου θα ανακτήσει την εμπιστοσύνη του κοινού; Μεταξύ άλλων, ο κόσμος έχει τονίσει ότι το υψηλό κόστος του τέλους που πληρώνει δεν επιτρέπει τέτοια λάθη. Επισημαίνεται ότι 24 εκατομμύρια νοικοκυριά πληρώνουν ένα τέλος για το BBC (TV licence fee) το οποίο ανέρχεται ετησίως στις 174,50 λίρες. Είναι ένα ποσό το οποίο αυξήθηκε μόλις το 2024 από τις 169,50 λίρες ενώ από τον Απρίλιο του 2026 υπολογίζεται επιπλέον αύξηση στις 180 λίρες ετησίως.

