Ουκρανικό: Το Βερολίνο επιδιώκει ευρωπαϊκή διαμεσολάβηση

«Θέλουμε να κάνουμε μια νέα διαπραγματευτική προσπάθεια με Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο για την Ουκρανία», αναφέρει o Γερμανός ΥΠΕΞ. Την ίδια ώρα Γερμανοί επενδυτές εστιάζουν στο Κίεβο.Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Για προσπάθειες συντονισμού με στόχο μια ευρωπαϊκή διαμεσολάβηση από το Βερολίνο, το Λονδίνο και το Παρίσι με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Ουκρανικό μίλησε σε συνέντευξή του στην κυριακάτικη Welt o Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα, τα οποία επικαλούνται ρεπορτάζ των Financial Times, oι Βρυξέλλες βλέπουν θετικά μια τέτοια πρωτοβουλία, η οποία φαίνεται να έχει και την υποστήριξη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη και είμαστε σε διάλογο με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία», ανέφερε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών.

«Η Ουκρανία, προπύργιο κατά της Ρωσίας»

Μιλώντας στην ίδια εφημερίδα, ο πρώην επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Άντερς Φογκ Ράσμουσεν, ζητά μια «ευρωπαϊκή αμυντική συμμαχία» που θα είναι ετοιμοπόλεμη. Όπως είπε, «η Ευρώπη θα πρέπει να είναι σε θέση να αμυνθεί πιο αποτελεσματικά, σε περίπτωση μιας επαπειλούμενης κατάρρευσης του ΝΑΤΟ. (…) Θα πρέπει να σταθούμε στα πόδια μας και να είμαστε ικανοί να υπερασπιστούμε την ήπειρό μας μόνοι μας».

Ο Ράσμουσεν υποστηρίζει επίσης την ένταξη της Ουκρανίας σε μια νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας. Η Ουκρανία, όπως αναφέρει, αναπτύσσει με γοργούς ρυθμούς εξοπλιστικά συστήματα και είναι «απαραίτητη ως προπύργιο κατά της Ρωσίας».

Γερμανοί επενδυτές στρέφονται στην Ουκρανία

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του dpa, γερμανικές εταιρείες ετοιμάζονται για επενδύσεις στην Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου. Σύμφωνα με τον Μίχαελ Χαρμς, πρόεδρο της Επιτροπής Ανατολικής Ευρώπης για τη Γερμανική Οικονομία, καταγράφεται ένα αυξημένο ενδιαφέρον Γερμανών επενδυτών για την Ουκρανία.

Είναι γεγονός ότι αυξημένο ήταν το γερμανικό επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ουκρανία και πριν από τον πόλεμο. Ταυτόχρονα και σήμερα, παρά τον ρωσικό πόλεμο που συνεχίζεται, η ουκρανική οικονομία εμφανίζει θετικά σημάδια ανάκαμψης, ενώ η διαδικασία της λεγόμενης «ανοικοδόμησης» της χώρας έχει ήδη ξεκινήσει.

Οι Γερμανοί επενδυτές ζητούν ωστόσο ασφάλεια σχεδιασμού, κρατικές εγγυήσεις και πρόοδο στο πεδίο του κράτους δικαίου και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

