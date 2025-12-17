Ο ιμάμης του Μιλάνου διχάζει την Ιταλία

Νέα κόντρα Μελόνι-δικαστών με αφορμή την υπόθεση του ιμάμη Μοχάμεντ Σαχίν και τις δηλώσεις του για το Ισραήλ και τη Γάζα. Πώς συνδέεται με το μεταναστευτικό και τα «return hubs».Ανταπόκριση από τη Ρώμη

Η υπόθεση του 47χρονου ιμάμη Μοχάμεντ Σαχίν συνεχίζει να διχάζει την Ιταλία. Αιγυπτιακής καταγωγής, ο Σαχίν, είχε οδηγηθεί σε κλειστό κέντρο για μετανάστες προς απέλαση μετά από σχετική απόφαση του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών.

Η απόφαση βασίστηκε στο ότι κάποιες επαφές του με στοιχεία του ισλαμικού εξτρεμισμού- σύμφωνα με την ιταλική κυβέρνηση- μπορεί να θεωρηθούν επικίνδυνες για την εθνική ασφάλεια. Στην πραγματικότητα, όμως, είχαν ήδη δημιουργήσει μεγάλη εντύπωση και σφοδρή κριτική δηλώσεις του Σαχίν, με τις οποίες είχε εκφράσει την άποψη πως όσα συνέβησαν στις 7 Οκτωβρίου του 2023 «δεν αποτελούν βία».

Το θέμα είναι κρίσιμο και απασχολεί την κοινή γνώμη της χώρας. Πρόκειται για έκφραση μιας ακραίας άποψης ή για απειλή κατά της ασφάλειας της Ιταλίας; Ο Σαχίν, ο οποίος ζει εδώ και δύο δεκαετίες στην Ιταλία, έσπευσε να δηλώσει ότι έχει ταχθεί ανέκαθεν υπέρ της ειρήνης ενώ τις τελευταίες ημέρες εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο έργο του εκπρόσωποι της καθολικής και προτεσταντικής εκκλησίας, όπως και πολλές εθελοντικές οργανώσεις.

«Ηθικά μεμπτές δηλώσεις αλλά όχι αδίκημα»

Το Εφετείο του Τορίνο, τελικά, αποφάσισε ότι ο Αιγύπτιος ιμάμης πρέπει να αφεθεί ελεύθερος και έτσι μπόρεσε να βγει από το κλειστό κέντρο της Σικελίας, όπου είχε μεταφερθεί. Σύμφωνα με τους Ιταλούς δικαστές οι δηλώσεις του «μπορεί να είναι ηθικά μεμπτές, αλλά δεν αποτελούν αδίκημα».

Η απέλασή του, βάσει της απόφασης, έχει «παγώσει» και η κυβέρνηση προσφεύγει, τώρα, στο Ανώτατο Δικαστήριο. Πρόκειται για ένα ακόμη μέτωπο στη σχεδόν ατέλειωτη σύγκρουση της Τζόρτζια Μελόνιμε την δικαστική εξουσία. «Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πώς είναι δυνατόν να προστατέψουμε την ασφάλεια των συμπατριωτών μας, αν κάθε πρωτοβουλία μας προς αυτή την κατεύθυνση ακυρώνεται, με συστηματικό τρόπο από τους δικαστές;» έγραψε στο διαδίκτυο η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Η αναφορά της, φυσικά, δεν είναι μόνον στην συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά και στα δυο κέντρα κράτησης που η Ιταλία έχει δημιουργήσει στην βόρεια Αλβανία, για την «εξ αποστάσεως εξέταση αιτημάτων ασύλου» και την μεταφορά προς απέλαση μεταναστών. Μέχρι τώρα, σειρά δικαστικών αποφάσεων, όρισε ότι οι δομές αυτές δεν σέβονται την ισχύουσα νομοθεσία και, κατά συνέπεια, παραμένουν κενές. Με το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου που θα ισχύσει σε έξι μήνες, όμως, η Μελόνι θεωρεί ότι τα δυο κέντρα, στο Γκιαντέρ και το Σεντζίν, θα λειτουργήσουν κανονικά.

Το μεταναστευτικό ήταν και στο επίκεντρο πρόσφατης δημόσιας συζήτησης στη Ρώμη, στην οποία πήραν μέρος ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι και ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Οι δυο χώρες συμφωνούν ότι χρειάζεται πιο αυστηρή αντιμετώπιση στο μεταναστευτικό και εκφράζουν ικανοποίηση για την νέα πορεία της Ένωσης, στο όλο θέμα.

«Return hubs» εκτός Ευρώπης

Η Ιταλία, όμως, είναι της άποψης ότι πρέπει να δημιουργηθούν «κέντρα επιστροφής μεταναστών» σε χώρες της Γηραιάς Ηπείρου που δεν ανήκουν στην Ένωση, ενώ η Αθήνα τάσσεται υπέρ της λειτουργίας των λεγόμενων «return hubs» σε χώρες εκτός Ευρώπης. Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών τόνισε, επίσης, ότι κύριος στόχος είναι να μπορούν να εξετάζονται, οι αιτήσεις ασύλου, μέσα σε τέσσερις εβδομάδες.

Πολλές ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν υπογραμμίσει επανειλημμένα πως όταν οι ρυθμοί εξέτασης των αιτήσεων αυτών είναι τόσο γρήγοροι, δεν μπορεί να αφιερωθεί η αναγκαία προσοχή σε κάθε περίπτωση.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, τέλος, παρά την αλλαγή των ευρωπαϊκών κανονισμών, υπάρχει μια σειρά προβλημάτων που η κυβέρνηση Μελόνι θα πρέπει να συνεχίσει να αντιμετωπίζει: αρχίζοντας από τo γεγονός ότι με πολλές χώρες προέλευσης παράτυπων μεταναστών δεν υπάρχουν διμερείς συμφωνίες για επιστροφές, ενώ αρκετοί «απελπισμένοι της θάλασσας» θα συνεχίσουν να φτάνουν από κράτη, τα οποία στην πραγματικότητα δεν είναι ασφαλή. Κυρίως ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ατομικές ελευθερίες και τον σεξουαλικό προσανατολισμό, κάτι που σημαίνει ότι οι προσφυγές κατά των αποφάσεων απέλασης στα ιταλικά δικαστήρια πρόκειται να συνεχιστούν και τους επόμενους μήνες.

