Αναζήτηση

Τελευταία νέα:

Κοινό μέτωπο κατά της Ακροδεξιάς στη Βαρκελώνη

0
«Έφτασε η στιγμή να δράσουμε από κοινού ως προοδευτικές...

Σενάρια παραίτησης Στάρμερ λόγω Μάντελσον

0
Η σκιά του σκανδάλου Μάντελσον σκεπάζει την εργατική κυβέρνηση...

Διπλωματία μέσω Αττάλειας για τη Μέση Ανατολή

0
Με την ολοκλήρωση του 5ου Διπλωματικόύ Φόρουμ στην Αττάλεια,...

Ο «φιλορώσος» Ράντεφ στα ηνία της Βουλγαρίας

Βάσει exit polls ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ οδεύει προς μία καθαρή νίκη για τη διακυβέρνηση της Βουλγαρίας. Ερώτημα το ποιον θα επιλέξει για τη διαμόρφωση κυβερνητικής πλειοψηφίας.Προς μία καθαρή νίκη φαίνεται να οδεύει στις εκλογές της Βουλγαρίας ο Ρούμεν Ράντεφ, πρώην πρόεδρος και φίλα προσκείμενος στη Ρωσία – αν και θα χρειαστεί να συνεργαστεί με άλλα κόμματα για να σχηματίσει την απαιτούμενη κυβερνητική πλειοψηφία.

Βάσει των exit polls η «Προοδευτική Βουλγαρία», το νεοσύστατο κίνημα του Ράντεφ, βρίσκεται κοντά στο να εξασφαλίσει περίπου το 40% των ψήφων. Επί του παρόντος οι εκτιμήσεις αποτελέσματος τοποθετούν το ποσοστό του κόμματος του Ράντεφ μεταξύ 37,5% και 39%. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε πως απολαμβάνει υπερδιπλάσια στήριξη από οποιοδήποτε άλλο κόμμα, με σαφή διαφορά από το δεύτερο GERB του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ, που συγκεντρώνει περί το 16%.

Με ποιους θα συμμαχήσει ο Ράντεφ;

Το βασικό ερώτημα τώρα είναι ποιον θα επιλέξει ως σύμμαχο: τους φιλοευρωπαίους φιλελεύθερους μεταρρυθμιστές (οι οποίοι τοποθετούνται περίπου στο 14%) ή με τους σοσιαλιστές (περίπου 4%) και τους εθνικιστές (περίπου 5%). Η δεύτερη περίπτωση θα σήμαινε κατά πάσα πιθανότητα τη χάραξη μίας φιλορωσικής πορείας από τη νέα κυβερνητική συμμαχία.

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά τις εκλογές πάντως ο Ράντεφ άφησε να εννοηθεί πως θα μπορούσε να βρει κοινό έδαφος με το φιλοευρωπαϊκό στρατόπεδο, επισημαίνοντας πως «είμαι έτοιμος να εξετάσω διαφορετικές επιλογές, προκειμένου η Βουλγαρία να αποκτήσει μια λειτουργική και σταθερή κυβέρνηση».

Οι όγδοες εκλογές σε πέντε χρόνια

Οι σημερινές εκλογές είναι οι όγδοες στη Βουλγαρία μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια. Τώρα ο 62χρονος Ράντεφ, πρώην διοικητής της αεροπορίας, θα επιδιώξει να συγκροτήσει μία σταθερή κυβέρνηση που θα βγάλει τη χώρα από την πολιτική κρίση διαρκείας.

Ο Ράντεφ έχει καλλιεργήσει το προφίλ αυτού που έρχεται να «καθαρίσει» το κράτος των «μαφιόζων» και των «ολιγαρχών» που επικρατεί στη χώρα. Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο ίδιος έχει καλέσει το Κίεβο να επιδιώξει την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, αντιτάσσεται στην αποστολή προμηθειών όπλων και αναγνωρίζει την Κριμαία ως ρωσική. Επιπλέον, επικρίνει την ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ, γεγονός που θεωρεί ως όχημα ενίσχυσης του πληθωρισμού.

Ταυτοχρόνως πάντως ο Ράντεφ δηλώνει πως «δεν αντιλαμβάνομαι ποια είναι η δήθεν φιλορωσική μου στάση. Έχω απολύτως φιλοβουλγαρικές θέσεις, όπως και φιλοευρωπαϊκές θέσεις». Και πράγματι, ως τώρα δεν έχει επιδιώξει τη ρήξη με τη Δύση και τους Ευρωπαίους εταίρους κατά τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας. Κάτι παρόμοιο αναμένεται να κάνει και ως επικεφαλής της κυβέρνησης. Εξάλλου, τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι ζωτικής σημασίας για τη φτωχότερη χώρα της ΕΕ και οι Βούλγαροι ηγέτες παραδοσιακά αποφεύγουν προκλητικές κινήσεις ενάντια στις Βρυξέλλες.

Πηγές: DLF, ntv, Reuters, Politico

Μάρτιος 2025

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πληροφορίες

Τελευταία άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σχετικά με εμάς

Η εφημερίδα του ελληνισμού με ειδήσεις από όλο τον κόσμο.

Die zeitung der Griechen mit nachrichten aus der ganzen welt.

© ELLINIKI GNOMI • Die Zeitung der Griechen in Europa | All Rights Reserved | Κατασκευή ιστοσελίδας WebColors