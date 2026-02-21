Πολεμούν στα λόγια, ετοιμάζουν τα όπλα

Ενώ ο πόλεμος δηλώσεων ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζεται, η στρατιωτική κινητικότητα αυξάνεται στην Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές του επιδρομές κατά της Χεζμπολάχ και της Χαμάς στον Λίβανο.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ

Για πρώτη φορά από το ξέσπασμα των διαδηλώσεων στο Ιράν, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, τονίζοντας σε χθεσινή του συνέντευξη στον Λευκό Οίκο ότι τα θύματα των ιρανικών μηχανισμών καταστολής ανέρχονται στις 32 χιλιάδες. Επανέλαβε, μάλιστα, ότι «εάν δεν το απειλούσε με άμεση στρατιωτική επίθεση, το θεοκρατικό καθεστώς θα εκτελούσε με απαγχονισμό 800 συλληφθέντες», γεγονός που τελικά κατάφερε να αποτρέψει. Οι δηλώσεις αυτές συνοδεύτηκαν από την χθεσινή επιβεβαίωση από τον ίδιο τον Τραμπ ότι πράγματι «σκέφτεται το ενδεχόμενο στοχευμένων αεροπορικών πληγμάτων ως μέσο πίεσης προς το Ιράν να σταματήσει να εμπλουτίζει ουράνιο», όπως ανέφερε χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal. Ανταπαντώντας στις προεδρικές δηλώσεις, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί σε σημερινή του συνέντευξη τονίζει ότι οι νεκροί των πρόσφατων ταραχών είναι 3.117 διαδηλωτές και 200 αστυνομικοί.

Ωστόσο, πέρα από τον πόλεμο δηλώσεων, η κατάσταση επί του πεδίου καταδεικνύει ότι η αμερικανική επίθεση είναι «ζήτημα χρόνου», όπως μεταδίδει σήμερα το κρατικό ισραηλινό ραδιόφωνο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί άμεσα». Σύμφωνα με ισραηλινές και αμερικανικές εκτιμήσεις, το αργότερο μέχρι αύριο ο αμερικανικός στρατός θα ενημερώσει τον Τραμπ ότι είναι όλα έτοιμα για την επιχείρηση, αναμένοντας πλέον την τελική προεδρική έγκριση.

Αυξημένη στρατιωτική κινητικότητα των ΗΠΑ

Παράλληλα, η στρατιωτική κινητικότητα στην περιοχή συνεχίζεται και εντός των ημερών αναμένεται στις ισραηλινές ακτές το αεροπλανοφόρο Τζέραλντ Φορντ, που ήδη κινείται στη Μεσόγειο. Η New York Times αναφέρει ότι μετακινήθηκαν «για ειδικές επιχειρησιακές αποστολές» εκατοντάδες Αμερικανοί στρατιώτες από τις βάσεις των ΗΠΑ στο Κατάρ και στο Μπαχρέιν και ότι, όπως αποδεικνύεται από χθεσινές δορυφορικές φωτογραφίες, στην ιορδανική αεροπορική βάση Μουάφακ Σάλτι βρίσκονται πάνω 60 αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και F-35. Τις προηγούμενες μέρες παρατηρήθηκε αυξημένη κινητικότητα αμερικανικών μεταγωγικών, μεταφέροντας συστήματα αεράμυνας, γεγονός που επιβεβαιώνουν Ιορδανοί αξιωματούχοι, διευκρινίζοντας ότι η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στη χώρα προβλέπεται από το πλαίσιο της διμερούς αμυντικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ.

Συγχρόνως, όμως, τόσο η Ιορδανία όσο και η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα ΗΑΕ επαναλαμβάνουν πως δεν θα επιτρέψουν να χρησιμοποιηθεί το έδαφός τους σε μία ενδεχόμενη επίθεση κατά του Ιράν, εκφράζοντας την ευχή ότι οι διαπραγματεύσεις θα καταλήξουν σε συμφωνία. Από την άλλη, ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, σε χθεσινή του συνέντευξη επισήμανε ότι οι Αμερικανοί διαμεσολαβητές Γουίτκοφ και Κούσνερ «ουδέποτε απαίτησαν από το Ιράν να εκμηδενίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο έδαφός του, και ως εκ τούτου, το Ιράν δεν προβαίνει σε κάτι τέτοιο».

Οξύνεται το λιβανικό μέτωπο

Στο μεταξύ, οξύνεται η κατάσταση στον Νότιο Λίβανο, ύστερα από σημερινούς νυχτερινούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς κατά βάσεων της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα. Σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ΝΝΑ, σκοτώθηκαν 10 μέλη της οργάνωσης και 24 τραυματίστηκαν. Η λιβανική κυβέρνηση και ο ισραηλινός στρατός αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων κατάπαυσης του πυρός. Ο IDF με ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι οι βομβαρδισμοί έγιναν, ενώ μέλη της Χεζμπολάχ ετοιμάζονταν να εγκαταστήσουν πυραυλικούς εκτοξευτήρες – μία αναφορά που δεν επιβεβαιώνεται προς το παρόν από ανεξάρτητες πηγές.

Νωρίτερα χθες, η ισραηλινή αεροπορία έπληξε στρατόπεδο εκπαίδευσης της Χαμάς στα περίχωρα της κωμόπολης Άιν Αλ-Χίλουε του Νοτίου Λιβάνου, όπως μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός του ισραηλινού στρατού, και επιβεβαιώνουν λιβανικά μέσα. Ισραηλινές στρατιωτικές πηγές διευκρινίζουν στην Ελληνική Υπηρεσία της DW ότι τα πρόσφατα πλήγματα κατά των λιβανικών οργανώσεων έχουν στόχο να αποτρέψουν τυχόν παράλληλες ένοπλες επιχειρήσεις, ενόσω θα βρίσκονται σε εξέλιξη ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις κατά το προσεχές χρονικό διάστημα.

