Πολωνία: Σοκ για το «πάγωμα» μεταφοράς στρατευμάτων από ΗΠΑ

Η αιφνιδιαστική απόφαση του Πενταγώνου να αναστείλει τη μεταφορά αμερικανικών στρατευμάτων στη χώρα προκαλεί ανησυχία στην πολωνική κυβέρνηση για τη στάση των ΗΠΑ.Η αιφνιδιαστική απόφαση του Πενταγώνου να αναστείλει τη μεταφορά αμερικανικής τεθωρακισμένης ταξιαρχίας στην Πολωνία έχει προκαλέσει πολιτικό σοκ και έντονη ανησυχία στη Βαρσοβία για το μέλλον της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Η πολωνική κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση από την Ουάσιγκτον, ενώ η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Πολωνία θεωρούσε ότι θα ενίσχυε ακόμα περισσότερο τον ρόλο της ως βασικού συμμάχου των ΗΠΑ στην Ευρώπη.

Η ταξιαρχία επρόκειτο να εγκατασταθεί στην Πολωνία στο πλαίσιο της εναλλαγής αμερικανικών δυνάμεων, ενώ μία ομάδα της μονάδας βρίσκεται ήδη στη χώρα για να προετοιμάσει την υποδοχή 4.000 στρατιωτών.

Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα αρνητική για τη Βαρσοβία, καθώς η Πολωνία επενδύει διαχρονικά στη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ και φιλοξενεί ήδη περίπου 10.000 Αμερικανούς στρατιώτες.

Μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα αποσυρθούν πάνω από 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες από τη Γερμανία, αρκετοί Πολωνοί πολιτικοί είχαν εκφράσει την ιδέα να σταθμεύσουν τα στρατεύματα εκείνα στην Πολωνία, ανάμεσά τους και ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι. Ιδιαίτερα ορισμένα από τα στελέχη του δεξιού συντηρητικού κόμματος PiS δεν έκρυβαν την ικανοποίησή τους για την «τιμωρία» της Γερμανίας.

«Καλύτερο σύμμαχο δεν θα βρουν πουθενά»

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ επιχείρησε να στείλει μήνυμα στήριξης προς την Ουάσιγκτον, υπογραμμίζοντας ότι η Πολωνία παραμένει ένας από τους πιο πιστούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Αμερικανοί έχουν στην Πολωνία «έναν φίλο, μόνο φίλους εδώ στις όχθες του Βιστούλα, έναν από τους πιο πιστούς συμμάχους». «Καλύτερο σύμμαχο δεν θα βρουν πουθενά», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η κυβέρνηση προσπαθεί να αποτρέψει ενδεχόμενη περαιτέρω μείωση αμερικανικών δυνάμεων, στέλνοντας την περασμένη Δευτέρα, 18/05, αντιπροσωπεία στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Στο εσωτερικό της χώρας, η υπόθεση έχει πυροδοτήσει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση: Η συντηρητική αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση Τουσκ ότι αποδυνάμωσε τις σχέσεις με την Ουάσιγκτον, ενώ η κυβέρνηση απαντά ότι η απόφαση αντανακλά ευρύτερες αλλαγές στη στρατηγική των ΗΠΑ στην Ευρώπη. Αναλυτές προειδοποιούν ότι μία ενδεχόμενη αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων θα μπορούσε να κλονίσει το αίσθημα ασφάλειας της Πολωνίας απέναντι στη Ρωσία.

Επιμέλεια: Χρύσα Βαχτσεβάνου

