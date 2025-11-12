Αναζήτηση

Προβληματισμός μετά τη συντριβή τουρκικού μεταγωγικού

Η Τουρκία πενθεί είκοσι στρατιωτικούς μετά τη συντριβή μεταγωγικού C-130 στα σύνορα με τη Γεωργία. Εντείνονται τα σενάρια για τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη
Η Τουρκία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τα ονόματα και τις φωτογραφίες των 20 Τούρκων στρατιωτικών που σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 κοντά στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν-Γεωργίας. Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τους «ηρωικούς συντρόφους» του, όπως τους αποκάλεσε. Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια είχε ανακοινώσει από χθες ότι τα συντρίμμια του C-130 βρέθηκαν γύρω στις 5 το απόγευμα τοπική ώρα και ότι οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.

Το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι μια ομάδα διερεύνησης έφτασε στο σημείο και ότι η αιτία της συντριβής θα προσδιοριστεί μετά από λεπτομερή εξέταση όλων των στοιχείων. Σε δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γερλίκαγια ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον υπουργό Εσωτερικών της Γεωργίας, ο οποίος έφτασε χθες στο χώρο της συντριβής και συνεχίζει τις προσπάθειες διερεύνησης.

Ωστόσο, ακόμη δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την αιτία της τρομερής αυτής έκρηξης, που έσπασε το αεροσκάφος σε τρία κομμάτια χθες. Το κρατικό τουρκικό πρακτορείο Ανατολού επικαλέστηκε γεωργιανή αεροπορική πηγή, αναφέροντας ότι η επαφή με το αεροσκάφος χάθηκε λίγα λεπτά αφότου αυτό εισήλθε στον εναέριο χώρο της Γεωργίας, χωρίς όμως να εκπέμψει σήμα κινδύνου.

Τα στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 χρησιμοποιούνται ευρέως από τις ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας για τη μεταφορά προσωπικού και τη διαχείριση επιχειρήσεων υλικοτεχνικής υποστήριξης. Η Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν διατηρούν στενή στρατιωτική συνεργασία.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τιμ Μπαράκ, εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του και επιβεβαίωσε την αλληλεγγύη της Ουάσιγκτον, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του για τους θανόντες στρατιωτικούς, ευχαριστώντας όλο το προσωπικό του ΝΑΤΟ για τις υπηρεσίες του.

Προβληματισμός και σενάρια γύρω από τα αίτια του δυστυχήματος

Στο μεταξύ, προβληματισμός επικρατεί για τα αίτια του δυστυχήματος, δεδομένου ότι το μεταγωγικό C-130 θεωρείται ένα από τα πλέον ασφαλή. Στρατιωτικοί ειδήμονες δεν αποκλείουν την περίπτωση δολιοφθοράς ή σαμποτάζ, ωστόσο περιμένουν την ανίχνευση περισσότερων στοιχείων, όπως τις μαγνητοφωνημένες συνομιλίες εντός του αεροσκάφους, για πιο ασφαλή συμπεράσματα.

Όμως, τα σενάρια πληθαίνουν για πιθανούς δράστες και αντιπάλους, όπως Ρωσία, Ισραήλ, Ουκρανία και Ιράν. «Δεν είναι σωστό να κάνουμε αμέσως εικασίες για αυτές τις χώρες, μόνο και μόνο επειδή υπάρχει πιθανότητα δολιοφθοράς», αναφέρει η γνωστή ακαδημαϊκός.

«Το αεροπλάνο θα μπορούσε επίσης να διαλυθεί από την έκρηξη κάποιου υλικού στο εσωτερικό του. Η πτώση σε μερικά κομμάτια ενισχύει την πιθανότητα να συνέβη κάτι τέτοιο στον αέρα». Επιπλέον, συνεχίζει η ακαδημαϊκός, «ας μην ξεχνάμε ότι θα μπορούσαν να είναι φίλια πυρά και ότι η περιοχή είναι μια αρένα μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Τα αεροπλάνα δεν διαλύονται ξαφνικά και δεν πέφτουν από τον ουρανό χωρίς παρέμβαση από μέσα ή από έξω. Ίσως μετέφερε πυρομαχικά ή ίσως να έχει καταρριφθεί το αεροσκάφος. Μια σύγκρουση είναι επίσης πιθανό σενάριο», ισχυρίζεται η γνωστή καθηγήτρια για θέματα τρομοκρατίας και διεθνούς ασφάλειας, Ντενίζ Ουλκέ.

