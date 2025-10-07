Αναζήτηση

Τελευταία νέα:

Σίδνεϋ: «Οι άνθρωποί μας, οι ιστορίες τους»- Η πολύτιμη προφορική Ιστορία της μετανάστευσης των Ελλήνων

0
​Στο Σίδνεϋ, στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Εθνικού Ναυτικού Μουσείου...

Βερολίνο: “Εξαρτήσεις και Κοινωνική Διάδραση”

0
Αγαπητά μέλη, φίλες και φίλοι του Συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων...

ANUGA 2025: Ξεχωρίζει και πάλι η συμμετοχή της Ελλάδας

0
Στον απολογισμό των πρώτων δύο ημερών της έκθεσης ο...

Πόσο ισχυρή είναι η Χαμάς δύο χρόνια μετά την 7η Οκτωβρίου;

O ισραηλινός στρατός δεν έχει καταφέρει να εξαλείψει τη Χαμάς, παρά το ότι η στρατιωτική ηγεσία της έχει αποδεκατιστεί και πολλοί από τους μαχητές της έχουν σκοτωθεί.Λίγο πριν από την έναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Χαμάς, ως απάντηση στη σφαγή 1.200 Ισραηλινών στις 7 Οκτωβρίου του 2023, εκτιμάται ότι η τρομοκρατική οργάνωση αριθμούσε περίπου 25.000 έως 30.000 μαχητές. Σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας, 17.000 έως 23.000 από αυτούς εξουδετερώθηκαν την τελευταία διετία.

Η αμερικανική μη κυβερνητική οργάνωση Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) εξειδικεύεται στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων βίαιων συγκρούσεων και παγκόσμιων κρίσεων. Έναν χρόνο μετά την έναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων τον Οκτώβριο του 2024, η ΜΚΟ κατέληγε στο συμπέρασμα ότι: «Λεπτομερείς αναφορές των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες περιλαμβάνουν τον χρόνο, τον τόπο ή τη στρατιωτική επιχείρηση, τοποθετούν τις απώλειες των μαχητών της παλαιστινιακής οργάνωσης σε περίπου 8.500 νεκρούς. Την ίδια στιγμή, βρετανικά και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης επικαλούνται μυστική ισραηλινή βάση δεδομένων, η οποία δείχνει να επιβεβαιώνει τα εν λόγω στοιχεία.

Παρά τα πλήγματα, η Χαμάς διαθέτει ακόμη διοίκηση

Η αμερικανική ΜΚΟ υποψιάζεται ότι η Χαμάς ενδέχεται να έχει προχωρήσει σε στρατολόγηση νέων μαχητών τα τελευταία δύο χρόνια. Αξιωματούχοι των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δήλωσαν στις αρχές του έτους στο Reuters ότι ο αριθμός των πιθανών νέων μαχητών της Χαμάς θα μπορούσε να κυμαίνεται μεταξύ 10.000 και 15.000.

«Η Χαμάς έχει υποστεί πολλά στρατιωτικά πλήγματα, είναι ωστόσο σε θέση να ανασυνταχθεί και να διαθέτει σήμερα τόσο διοίκηση, όσο και τον έλεγχο της οργάνωσης», δηλώνει στην DW η Μαρίνα Μίρον, ειδικός σε στρατιωτικά ζητήματα στο Τμήμα Αμυντικών Σπουδών του King's College London.

Για τη Χαμάς η επιβίωση είναι η πραγματική της νίκη

Πολλοί ειδικοί συμφωνούν ότι δεν θα είναι εφικτή η πλήρης εξάλειψη της Χαμάς, αλλά μόνο η αποδυνάμωσή της. «Η Χαμάς έχει δώσει προτεραιότητα στην επιβίωσή της, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα την απευθείας αντιπαράθεση με τις ισραηλινές δυνάμεις», έγραφε η οργάνωση τον Σεπτέμβριο. Για τη Χαμάς η πραγματική νίκη είναι η επιβίωσή της.

«Η Χαμάς είναι κάτι σαν ιδεολογία», εξηγεί στο μικρόφωνο της DW ο Χανς-Γιάκομπ Σίντλερ, ειδικός στο Διεθνές Κέντρο Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και προσθέτει: «Δεν μπορείς να καταστρέψεις μια ιδεολογία. Ο μόνος τρόπος είναι να αποδυναμώσεις τις τρομοκρατικές και στρατιωτικές της δυνατότητες».

Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

Μάρτιος 2025

Σχετικά άρθρα

Σίδνεϋ: «Οι άνθρωποί μας, οι ιστορίες τους»- Η πολύτιμη προφορική Ιστορία της μετανάστευσης των Ελλήνων

Apostolis Zois -
​Στο Σίδνεϋ, στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Εθνικού Ναυτικού Μουσείου της Αυστραλίας, από  Έλληνες της Διασποράς, κάθε ηλικίας, και σε ατμόσφαιρα βαθύτατης συγκίνησης, έγινε η...
Διαβάστε περισσότερα

Βερολίνο: “Εξαρτήσεις και Κοινωνική Διάδραση”

Apostolis Zois -
Αγαπητά μέλη, φίλες και φίλοι του Συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων Βερολίνου - Βρανδεμβούργου, συνεχίζοντας τη δράση του συλλόγου και με αφορμή την συμπλήρωση ενός χρόνου από...
Διαβάστε περισσότερα

ANUGA 2025: Ξεχωρίζει και πάλι η συμμετοχή της Ελλάδας

Apostolis Zois -
Στον απολογισμό των πρώτων δύο ημερών της έκθεσης ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τροφίμων και Ποτών του DHW Τρύφων Κολιτσόπουλος (TRY-K Consulting) δήλωσε: «Η φετινή...
Διαβάστε περισσότερα

7 Οκτωβρίου 2023: Η μέρα που άλλαξε και τη Γερμανία

Eδώ και δύο χρόνια κυβέρνηση, Εβραίοι και Παλαιστίνιοι στη Γερμανία είναι αντιμέτωποι με τις συνέπειες της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ και του πολέμου...
Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πληροφορίες

Τελευταία άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σχετικά με εμάς

Η εφημερίδα του ελληνισμού με ειδήσεις από όλο τον κόσμο.

Die zeitung der Griechen mit nachrichten aus der ganzen welt.

© ELLINIKI GNOMI • Die Zeitung der Griechen in Europa | All Rights Reserved | Κατασκευή ιστοσελίδας WebColors