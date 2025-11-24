Πώς να βελτιώσεις ένα μη αποδεκτό σχέδιο

Η ικανοποίηση για κάποιες τροποποιήσεις του σχεδίου Τραμπ που φαίνεται να επιτεύχθηκαν στη Γενεύη δεν αναιρεί τον προβληματισμό του Βερολίνου για τη στάση των ΗΠΑ.Ανταπόκριση από τη Βόννη

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της Γερμανίας αντιμετώπισε κριτικά το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ με αποκορύφωμα τις δηλώσεις του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς ότι κάποια σημεία του δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά. Ο Χριστιανοδημοκράτης πολιτικός ελπίζει, όπως είπε, σε μια συμφωνία για κάποια σημεία μέσα στο επόμενο τριήμερο, αλλά θεωρεί αδύνατο να λυθούν όλα τα ζητήματα μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Στο Βερολίνο υπάρχει πάντως μια διάχυτη αν και όχι δημόσια εκφρασμένη δυσφορία για τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ αντιμετώπισαν την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της. Ο Μερτς επανέλαβε σε δηλώσεις του και στη DW ότι η κυριαρχία της Ουκρανίας είναι αδιαπραγμάτευτη και ότι το τελικό ΟΚ για μια συμφωνία ειρήνευσης θα πρέπει να έρθει από το Κίεβο. Οι Ευρωπαίοι έχουν φυσικά σημαντικό λόγο αφού η εξέλιξη αυτής της σύγκρουσης αφορά και τη δική τους ασφάλεια.

Ικανοποίηση Βάντεφουλ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ μίλησε για μια επιτυχία της Ευρώπης στις συνομιλίες της Γενεύης, αφού ξεπεράστηκαν κάποιες σημαντικές ανησυχίες των Ευρωπαίων. To ερώτημα είναι βεβαίως κατά πόσο αυτές οι τροποποιήσεις που θεωρούν ότι πέτυχαν οι Ευρωπαίοι θα γίνουν δεκτές από τη Μόσχα. Οι ενστάσεις των Ευρωπαίων αφορούσαν μια σειρά από ζητήματα τόσο για τις εγγυήσεις ασφαλείας και τη δύναμη του ουκρανικού στρατού, όσο και για το θέμα της χρήσης των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων, ενώ αγκάθι παραμένει πάντα το πώς και σε ποιο βαθμό θα υπάρξει ανταλλαγή εδαφών μεταξύ των δύο πλευρών.

Εντυπωσιακή ήταν πάντως η σύμπτωση απόψεων του καγκελάριου Μερτς και του ηγέτη της Αριστεράς Γιαν φαν Άκεν. Και οι δύο τόνισαν την ανάγκη να εμπλακεί περισσότερο ενεργά στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης η Κίνα, αξιοποιώντας τη στενή της σχέση με τη Μόσχα και πιέζοντας την περισσότερο. Ως τώρα πάντως το Πεκίνο δεν έχει δείξει διάθεση εμπλοκής στη σχετική διαδικασία.

Ποιος συνέταξε τις προτάσεις

Τον γερμανικό Τύπο και πολλούς πολιτικούς επιστήμονες συνεχίζει να απασχολεί το ερώτημα για το ποιος τελικά ήταν ο συντάκτης του κειμένου των 28 σημείων. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι ουσιαστικά η υπογραφή είναι της Ρωσίας και αυτό από μόνο του είναι κάτι που προκαλεί προβληματισμό. Απαισιόδοξος για την όλη διαδικασία εμφανίστηκε ο πρώην ΥΠΕΞ Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, που μίλησε για δεύτερες Βερσαλλίες και για τον κίνδυνο να απωλέσει η Ευρώπη συνολικά την εσωτερική και εξωτερική της σταθερότητα. Σε άλλο μήκος κύματος ο Βαυαρός Χριστιανοκοινωνιστής Ευρωβουλευτής Μάνφρεντ Βέμπερ που ζήτησε τη μετατροπή της ΕΕ σε ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ, τη μετάλλαξή της δηλαδή σε μια πρωτίστως αμυντική συμμαχία.

DW, ARD, NTV

