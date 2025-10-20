Αναζήτηση

Σε αναβρασμό η CDU από την άνοδο της Ακροδεξιάς

Στο διήμερο άτυπο συνέδριο των Χριστιανοδημοκρατών τέθηκαν στο τραπέζι οι σχέσεις με την ΑfD, oι δημοσκοπήσεις, η μετανάστευση, αλλά και η προετοιμασία για μελλοντικές επιθέσεις.Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Κεκλεισμένων των θυρών, σε μια καλά προστατευμένη βίλα στο Γκρούνεβαλντ, διεξήχθη το διήμερο το άτυπο συνέδριο των Χριστιανοδημοκρατών υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Υπό το βάρος των τελευταίων δημοσκοπήσεων που δίνουν προβάδισμα στην Εναλλακτική για τη Γερμανία με δεύτερη τη Χριστιανική Ένωση, η CDU έχει διπλό στόχο: την ανάλυση της δημοσκοπικής υποχώρησης της Χριστιανικής Ένωσης και τη συνολική στρατηγική του κόμματος απέναντι στην AfD.

Όσο αρχίζουν να ακούγονται φωνές εντός της Χριστιανικής Ένωσης για μη αποκλεισμό στο μέλλον μιας συνεργασίας με την AfD και μολονότι ο ίδιος ο Φρίντριχ Μερτς δημόσια απορρίπτει κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, εντούτοις είναι κοινό μυστικό ότι το θέμα ήδη συζητείται έντονα στο κόμμα.

Παλαιότερα στελέχη, μάλιστα, των Χριστιανοδημοκρατών εκτιμούν ότι θα πρέπει να υπάρξει προσέγγιση -τουλάχιστον σε επίπεδο συζητήσεων- ενόψει κρίσιμων εκλογών αναμετρήσεων τα επόμενα χρόνια, όπως π.χ. στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, όπου η AfD αγγίζει ακόμα και το 40%.

«Πρόβλημα στο αστικό τοπίο»

Στο επίκεντρο αυτές τις μέρες βρίσκεται και η νέα σκληρή μεταναστευτική γραμμή των Χριστιανοδημοκρατών, μετά την άκρως αμφιλεγόμενη δήλωση του Φρίντριχ Μερτς στο Βρανδεμβούργο ότι οι μετανάστες αποτελούν «πρόβλημα στο αστικό τοπίο», με πολλά στελέχη του κόμματος να τον στηρίζουν ανεπιφύλακτα, προκαλώντας αίσθηση για την κυνικότητα της έκφρασης και των προεκτάσεών της.

Την ίδια ώρα, σφοδρές είναι οι αντιδράσεις ως προς τη δήλωση Μερτς από την Αριστερά και τους Πρασίνους, ενώ ήπιες ήταν οι πρώτες αντιδράσεις από τους κόλπους των συγκυβερνώντων Σοσιαλδημοκρατών.

Προετοιμασία για κρίσεις και επιθέσεις

Από εκεί και πέρα, στο άτυπο συνέδριο συζητείται η «Νέα Πολιτική Προστασία» για την προετοιμασία της χώρας για το ενδεχόμενο «εχθρικής επίθεσης» στο μέλλον, με σχέδια για τη δημιουργία ή ανακαίνιση καταφυγίων, αλλά και τη δημιουργία επαρκών αποθεμάτων σε εθνικό και κρατιδιακό επίπεδο.

Ένα αλλο ζήτημα που βρέθηκε επί τάπητος ήταν η ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας απέναντι σε υβριδικές επιθέσεις, όπως κυβερνοεπιθέσεις, επιθέσεις drones και σαμποτάζ, καθώς και η βελτίωση της διασύνδεσης και επικοινωνίας των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών σε ομοσπονδιακό και κρατιδιακό επίπεδο (BND, MAD, Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος).

