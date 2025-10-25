Σε ρόλο «μπροστάρη» για την Ουκρανία ο Στάρμερ

Στρατηγική «υπέρτατης πίεσης» προς τη Ρωσία ζήτησε ο Βρετανός πρωθυπουργός από τον «Συνασπισμό των Προθύμων». Διορία μέχρι τα Χριστούγεννα για τα ρωσικά κεφάλαια έθεσε η Δανή πρωθυπουργός.Ανταπόκριση από το Λονδίνο

«Το μέλλον της Ουκρανίας είναι και δικό μας μέλλον», δήλωσε εμφατικά ο Βρετανός πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ, βάζοντας τη Βρετανία στην πρώτη γραμμή στήριξης της Ουκρανίας.

Οι δηλώσεις έγιναν στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος των εργασιών του «Συνασπισμού των προθύμων», που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Λονδίνο. Περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες συμμετείχαν διαδικτυακά ενώ φυσική παρουσία είχαν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, η Δανή πρωθυπουργός Μέττε Φρέντρικσεν, ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ντικ Σουφ και βέβαια ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

Στόχος του Στάρμερ οι Δυτικοί σύμμαχοι να ορίσουν μια στρατηγική «υπέρτατης πίεσης» η οποία θα «πνίξει» την χρηματοδότηση του ρωσικού πολέμου. Η αναφορά του συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και την απομάκρυνση του ρωσικού πετρελαίου και αερίου από τη διεθνή αγορά.

Υπενθυμίζεται, ότι το Λονδίνο στις 15 Οκτωβρίου επέβαλε κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαίου της Ρωσίας, Rosneft και Lukoil, κίνηση που ακολούθησαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Παρόλα αυτά, όπως σχολιάζουν τα βρετανικά μέσα σήμερα, η ΕΕ δεν έχει προχωρήσει σε κάτι τέτοιο καθώς η Lukoil προμηθεύει Ουγγαρία και Σλοβακία. Παράλληλα μάλιστα, σχολίασε ότι «υπάρχουν χώρες, κατά τη δική μου γνώμη, που πρέπει να λειτουργήσουν πιο γρήγορα» σε σχέση με τη Ρωσία. Μόλις την Πέμπτη, το Βέλγιο εμπόδισε την απόφαση του ευρωπαϊκού μπλοκ να δοθούν στην ουκρανική άμυνα 140 δισεκατομμύρια ευρώ ρωσικών κεφαλαίων, τα οποία βρίσκονται δεσμευμένα σε βελγικό χρηματοοικονομικό οίκο.

Η μόνη δέσμευση από ευρωπαϊκής πλευράς ήρθε από την πρωθυπουργό της Δανίας Μέττε Φρέντριχτσεν, η οποία έθεσε διορία μέχρι τα Χριστούγεννα για δάνειο αποζημιώσεων προς το Κίεβο.

Πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς το «κλειδί»

Παράλληλα, ο Στάρμερ έκανε νύξη και για τη χορήγηση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς προς το Κίεβο, οι οποίοι θα μπορούσαν να πλήξουν ζωτικής σημασίας ρωσικούς στόχους. Όπως σχολίασε, «πιστεύω μπορούμε να κάνουμε περισσότερα σε ότι αφορά τις δυνατότητες και συγκεκριμένα σε δυνατότητες πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς».

Πάντως, η απόφαση Τραμπ να παγώσει τις διαδικασίες για αποστολή αμερικανικών πυραύλων Tomahawk, σχολιάζεται από τους αναλυτές ως ξαφνική, με τον πρόεδρο Ζελένσκι να επαναλαμβάνει ότι η βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών κρίνεται απαραίτητη για την έκβαση του πολέμου.

Να αναφερθεί, ότι ο Ουκρανός πρόεδρος την Παρασκευή επισκέφθηκε πρώτα τον Βασιλιά Κάρολο στο Κάστρο του Ουίνδσορ, ενώ αργότερα ακολούθησε η τετ α τετ συνάντησή του με τον Βρετανό πρωθυπουργό στην Ντάουνινγκ Στριτ, με τους δυο τους να οδεύουν προς το υπουργείο Εξωτερικών για την συνάντηση του «Συνασπισμού των Προθύμων».

