Στάρμερ-Ερντογάν: Ιστορική συμφωνία για Eurofighter

Για συμφωνία που αυξάνει την ασφάλεια της νατοϊκής συμμαχίας έκανε λόγο ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ από την Άγκυρα. Επόμενη συνάντηση: Ερντογάν-Μερτς.Aνταπόκριση από την Κων/πολη

Για «ιστορική ημέρα» μίλησε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, ο οποίος μαζί με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, υπέγραψαν στο προεδρικό συγκρότημα του Μπέτεπε στην Άγκυρα, σημαντική συμφωνία για την αγορά αεροσκαφών Eurofighter από την Τουρκία.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Τουρκία θα παραλάβει 12 μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter από το Κατάρ, 12 από το Ομάν και 20 από το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Η συμφωνία αγοράς Eurofighter μεταξύ Βρετανίας και Τουρκίας», είπε ο Στάρμερ, «θα εμβαθύνει την ασφάλεια του ΝΑΤΟ και θα ενισχύσει τη διμερή συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία», ενώ ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «η συμφωνία για το Eurofighter με τη Βρετανία θα δώσει την ευκαιρία για νέα κοινά αμυντικά προγράμματα με το Λονδίνο».

Ο Τούρκος πρόεδρος συνεχάρη την Βρετανία για την απόφασή της να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης και πρόσθεσε ότι βλέπει την ενέργεια αυτή ως ένα θαρραλέο βήμα για τη λύση των δυο κρατών.

Μετά τη Βρετανία θα ακολουθήσει η Γερμανία;

Kαι η Γερμανίαπου συμμετέχει στην ίδια κοινοπραξία για την κατασκευή Εurofighter είχε μπλοκάρει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο παρελθλόν τη συμφωνία, μεταξύ άλλων εξαιτίας της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία.

Η νέα γερμανική κυβέρνηση υπό τον Φρίντριχ Μερτς άνοιξε ωστόσο τον δρόμο δίνοντας πράσινο φως στο προσύμφωνο για έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο την τελική πώληση Eurofighter στην Τουρκία.

Η επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στις 30 Οκτωβρίου στην Άγκυρα δεν θεωρείται έτσι τυχαία, δεδομένων των εξελίξεων μετά την βρετανοτουρκική συμφωνία. Σημειωτέον ότι ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος ταξίδεψε στην Τουρκία στα μέσα Οκτωβρίου, απέφυγε τις ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταστολή στους κόλπους της τουρκικής αντιπολίτευσης.

Αντίθετα, τόνισε ότι οι δύο χώρες, Γερμανία και Τουρκία, έχουν «πολλά κοινά συμφέροντα». Η Τουρκία «δεν είναι για εμάς μόνο ένας εταίρος του ΝΑΤΟ, αλλά και ένας στρατηγικός εταίρος σε όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και ένας καλός φίλος», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ από την Άγκυρα δίπλα στον Χακάν Φιντάν.

