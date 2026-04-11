Στάρμερ: «Η σύγκρουση στο Ιράν θα καθορίσει μια γενιά»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια «εύθραυστη» συμφωνία εκεχειρίας, ενώ τόνισε την αναγκαιότητα ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ. Διατηρείται η επαφή με τον Τραμπ.Ανταπόκριση από το Λονδίνο

Οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ξεκινούν στο ουδέτερο έδαφος του Ισλαμαμπάντ. Μέχρι χθες όμως και για τρεις ημέρες βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής ο Βρετανός πρωθυπουργός, Σερ Κιρ Στάρμερ. Συγκεκριμένα, συναντήθηκε με ηγέτες του Κόλπου, από τη Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ.

Ήταν ένα ταξίδι το οποίο έγινε εν μέσω γεωπολιτικών αναταράξεων της περιοχής. Σήμερα, οι βρετανικές εφημερίδες και οι αναλυτές τους αναγνωρίζουν ότι είναι μια προσπάθεια επιβίωσης, αλλά και επίδειξης ανθεκτικότητας της Βρετανίας σε καιρούς που παραδοσιακοί σύμμαχοι κρίνονται αμφίβολοι.

Άλλωστε η δήλωση, χθες Παρασκευή, του πρωθυπουργού Στάρμερ ήταν ξεκάθαρη: «Η σύγκρουση του Ιράν θα μας καθορίσει για μια γενιά». Και πρόσθεσε: «πρέπει να απαντήσουμε και η απάντησή μας πρέπει να είναι δυναμική».

«Εύθραυστη» εκεχειρία;

Είχαν προηγηθεί και άλλες δηλώσεις από τον Βρετανό πρωθυπουργό που δείχνουν ότι η προσέγγιση της Βρετανίας αλλάζει σε ότι αφορά – κυρίως – τις αμερικανικές κινήσεις. Υπενθυμίζεται, ότι λίγες ημέρες πριν, σε συνέντευξη του Στάρμερ στο βρετανικό ITV, ο ίδιος είχε δηλώσει ανοιχτά ότι «έχει κουραστεί και αγανακτήσει από τον αντίκτυπο που έχουν στις βρετανικές οικογένειες οι πράξεις είτε του Πούτιν είτε του Τραμπ».

Σε αυτό το κλίμα, χαρακτήρισε τη συμφωνία εκεχειρίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν «εύθραυστη». Παρόλα αυτά, χαιρέτησε τη προσπάθεια και την πρωτοβουλία του Πακιστάν να φιλοξενήσει τις συνομιλίες.

Προφανώς η ευαλωτότητα της εκεχειρίας βρίσκεται και στο γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί ακόμα ξεκάθαρη λύση για το μέλλον των Στενών του Ορμούζ. Το συγκεκριμένο πέρασμα έχει κλείσει από την αρχή του πολέμου, δημιουργώντας βέβαια αλυσιδωτά προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία, επιφέροντας αύξηση των τιμών της ενέργειας καθώς αποτελεί βασική δίοδο της διέλευσης πλοίων που μεταφέρουν το πολύτιμο αγαθό, μεταξύ άλλων.

Επισημαίνεται, ότι ο Στάρμερ αλλά και οι ηγέτες του Κόλπου τόνισαν ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να είναι «μέρος της λύσης» και μάλιστα πρέπει αυτή να πραγματοποιηθεί «χωρίς διόδια και περιορισμούς στη πλοήγηση».

Η συνεργασία Στάρμερ – Τραμπ συνεχίζεται

Αυτή η ανησυχία συζητήθηκε, σύμφωνα με δηλώσεις του ίδιου του Βρετανού πρωθυπουργού, στη τηλεφωνική επικοινωνία που διατηρεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Μιλάμε κυρίως για «το πρακτικό ζήτημα» πως θα ανοίξει το στενό του Ορμούζ, αποφεύγοντας να δώσει το γενικότερο κλίμα των συνομιλιών.

Άρθρο του BBC με τίτλο: «έχει τελειώσει το ειδύλλιο Τράμπ – Στάρμερ;» δείχνει την τεταμένη κατάσταση μεταξύ των δύο ηγετών, με συμβούλους του Στάρμερ να αναφέρουν ότι οι δύο τους θα συνεχίσουν να συνεργάζονται καθώς οι δύο χώρες έχουν κοινά ενδιαφέροντα, χωρίς όμως κάποιος να αμφισβητεί τις εντάσεις.

